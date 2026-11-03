Σε μία ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί η μητέρα του, Πενέλοπε Κρουζ, εμφανίστηκε ο 15χρονος Λέο Μπαρδέμ, ο οποίος φαίνεται ότι ονειρεύεται μία καριέρα στον χώρο της υποκριτικής.

Ο γιος των διασήμων ηθοποιών Πενέλοπε Κρουζ και Χαβιέ Μπαρδέμ έκανε το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο, συμμετέχοντας στην ισπανόφωνη δραματική ταινία «La Bola Negra».

O Χαβιέ Μπαρδέμ με τη σύζυγό του Πενέλοπε Κρουζ / Φωτογραφία: Ap Images

Ο νεαρός ηθοποιός, ο οποίος φιλοδοξεί να διεκδικήσει μια θέση στα Όσκαρ του 2027, εμφανίστηκε σε μια σύντομη ομαδική σκηνή στους τίτλους τέλους της ταινίας, σηματοδοτώντας την αρχή της δικής του πορείας στον χώρο της υποκριτικής.

Παρότι η συγκεκριμένη σκηνή δεν έχει διαλόγους, η εμφάνιση του 15χρονου γιου των Κρους και Μπαρδέμ δείχνει ότι όνειρό του είναι να ακολουθήσει τα βήματα των διάσημων γονιών του.

Ο 15χρονος γιος της Πενέλοποε Κρουζ και του Χαβιέ Μπαρδέμ, Λέο Μπαρδέμ εμφανίζεται στην τελευταία σκηνή της ταινίας «La Bola Negra» / Φωτογραφία: Netflix

Αξίζει να αναφερθεί, ότι μέσα από τη συγκεκριμένη ταινία η Πενέλοπε Κρουζ, μετά το μιούζικαλ «Nine» του 2009, επιστρέφει δυναμικά και στο τραγούδι, κάνοντας το τραγουδιστικό ντεμπούτο της στον κινηματογράφο. «Ήταν πολύ τρομακτικό, επειδή το τραγούδι πάντα με φοβίζει πολύ», δήλωσε η διάσημη σταρ στο Tudum του Netflix, η οποία αποκάλυψε ότι προετοιμαζόταν για 4 μήνες με τη βοήθεια δασκάλων.

Η Πενέλοπε Κρουζ και ο Χαβιέρ Μπαρδέμ είναι μαζί περίπου 20 χρόνια, ενώ είναι παντρεμένοι από τον Ιούλιο του 2010. Έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον Λέο και τη Λούνα, ενώ κοινή τους απόφαση είναι να κρατούν τις οικογενειακές τους στιγμές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο γιος της Πενέλοπε Κρουζ σε μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις του, είχε συνοδεύσει τη μητέρα του σε εκδήλωση των BAFTA, με την διάσημη ηθοποιό να δηλώνει συγκινημένη: «Είμαι πολύ αγχωμένη σήμερα, επειδή βρίσκεται σε αυτή την αίθουσα ένας πάρα πολύ ξεχωριστός άνθρωπος για μένα: ο γιος μου».

Όσον αφορά στη δημοσιότητα των παιδιών της, η Πενέλοπε Κρουζ είχε ξεκαθαρίσει ότι η επιλογή μιας καριέρας -η οποία συνεπάγεται έκθεση στη δημοσιότητα- είναι αποκλειστικά δική τους υπόθεση. «Είναι δική τους απόφαση αν θα επιλέξουν ένα επάγγελμα που θα τα εκθέτει περισσότερο στη δημοσιότητα ή όχι. Μπορούν να μιλήσουν γι' αυτό όταν θα είναι έτοιμα», είχε πει χαρακτηριστικά σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Elle» το 2024.

En "LA BOLA NEGRA", el Botones 2 es Leo Encinas Cruz, hijo de Javier Bardem y Penélope Cruz. Aparece en el Casino de Granada, en la parte del personaje de Carlos. ¿La primera aparición de una futura estrella del cine? #LaBolaNegra #cine #cineespañol https://t.co/es1n5uWgBq — Cinoscar & Rarities (@CinoscaRarities) October 30, 2026

Δείτε το επίσημο τρέιλερ της ταινίας «La Bola Negra»: