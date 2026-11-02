Σάττι - Rack: Η κοινή εμφάνιση μετά τις φήμες ότι είναι ζευγάρι

Πού θα δούμε τους δύο καλλιτέχνες;

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρίνα Σάττι και ο τράπερ Rack φημολογούνται ότι είναι ζευγάρι, σύμφωνα με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
  • Κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει τις φήμες για τη σχέση τους.
  • Αναμένεται η πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο MadWalk 2026 στις 23 Νοεμβρίου.
  • Η σχέση τους φέρεται να ξεκίνησε το καλοκαίρι, κατά τις πρόβες για τα Mad Video Music Awards.
  • Ο Rack έχει εκφράσει τον θαυμασμό του για τη Σάττι στο παρελθόν.

Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες η Μαρίνα Σάττι και ο τράπερ Rack (Ηρακλής Μαρνέζος), όχι λόγω κάποιας νέας μουσικής συνεργασίας, αλλά λόγω πληροφοριών που τους θέλουν να είναι το νέο hot ζευγάρι της showbiz!

Το «μουσικό κουτσομπολιό» ξεκίνησε από τον Δημήτρη Ουγγαρέζo στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο οποίος αποκάλυψε πως ακούγεται έντονα ότι οι δύο καλλιτέχνες είναι μαζί. Μέχρι στιγμής, πάντως, κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει τις φήμες, ενώ τόσο η Μαρίνα Σάττι όσο και ο Rack προτιμούν να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Οι fans και τα media περιμένουν τώρα τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί το MadWalk 2026 στο Tae Kwon Do Φαλήρου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Νίκου Γεωργιάδη (Huffington Post), οι δυο τους αναμένεται να κάνουν την πρώτη τους κοινή επίσημη εμφάνιση και μάλιστα να ανέβουν μαζί στη σκηνή για ένα ξεχωριστό μουσικό act. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, Μαρίνα και Ηρακλής φέρεται να βρίσκονται σε σχέση από τα μέσα του καλοκαιριού, με ανθρώπους από το περιβάλλον τους να υποστηρίζουν ότι επιθυμούν να προστατεύσουν την προσωπική τους ζωή από την υπερβολική δημοσιότητα. Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι το φλερτ ενδέχεται να ξεκίνησε κατά τη διάρκεια των προβών για τα Mad Video Music Awards τον περασμένο Ιούνιο. 

σαττι ρακ

Υπενθυμίζεται ότι οι δυο τους έχουν συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν στο «Mixtape» του 2024, ενώ ο Rack είχε δηλώσει ανοιχτά τον θαυμασμό του για εκείνη, αποκαλώντας την «την πιο σέξι Ελληνίδα». Η πολυαναμενόμενη βραδιά μόδας και μουσικής, με παρουσιάστρια τη Βίκυ Καγιά και σύνθημα «WE ARE ALL MADE OF STARS», ίσως αποκαλύψει περισσότερα για τη σχέση τους.

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ΜΑΡΙΝΑ ΣΑΤΤΙ
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