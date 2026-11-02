Δείτε τη μεγαλύτερη κόρη της Σταματίνας Τσιμτσιλή και του Θέμη Σοφού να παίζει πιάνο

Το πρωί της Κυριακής 1ης Νοεμβρίου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή θέλησε να μοιραστεί μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram, στέλνοντας παράλληλα τις ευχές της για τον νέο μήνα.

Συγκεκριμένα, ανάρτησε ένα γλυκό βίντεο που δείχνει τη μεγαλύτερη κόρη της, Μαίρη, να παίζει υπέροχες μελωδίες στο πιάνο.

Καταγράφοντας με καμάρι αυτή την καλλιτεχνική στιγμή, η οικοδέσποινα του «Happy Day» έγραψε χαρακτηριστικά και γεμάτη μητρική περηφάνια στη λεζάντα της: «Καλημέρα, καλό μήνα με μια από τις πιο αγαπημένες μου μελωδίες από τα υπέροχα χέρια της Μαίρης μου...», αποσπώντας χιλιάδες likes και σχόλια αγάπης από τους followers της.

Η τρυφερή ανάρτηση της Σταματίνας Τσιμτσιλή

Καταγράφοντας με καμάρι αυτή την καλλιτεχνική στιγμή, η οικοδέσποινα του «Happy Day» έγραψε χαρακτηριστικά και γεμάτη μητρική περηφάνια στη λεζάντα της: «Καλημέρα, καλό μήνα με μια από τις πιο αγαπημένες μου μελωδίες από τα υπέροχα χέρια της Μαίρης μου...», αποσπώντας χιλιάδες likes και σχόλια αγάπης από τους followers της.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή καλημερίζει καθημερινά τους τηλεθεατές μέσα από τη συχνότητα του Alpha και την εκπομπή «Happy Day», η οποία διανύει φέτος τη 14η τηλεοπτική της χρονιά.

Παρά το απαιτητικό της πρόγραμμα και τα καθημερινά πρωινά ξυπνήματα από τα χαράματα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή δίνει απόλυτη προτεραιότητα στην προσωπική της ζωή και την οικογένειά της. Πρόκειται για έναν ακρογωνιαίο λίθο της καθημερινότητάς της, καθώς είναι παντρεμένη εδώ και πολλά χρόνια με τον γνωστό και καταξιωμένο ποινικολόγο Θέμη Σοφό. Οι δυο τους αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα και ταιριαστά ζευγάρια της ελληνικής showbiz, με κοινή πορεία που χαρακτηρίζεται από χαμηλούς τόνους, αμοιβαία στήριξη και αφοσίωση στην οικογένεια που έχουν δημιουργήσει.

Τις λίγες ημέρες που η παρουσιάστρια έχει κενό ή ρεπό από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις στον Alpha, φροντίζει να αφιερώνει ποιοτικό χρόνο στα τρία της παιδιά, τη 13χρονη Νάγια, τη 12χρονη Μαίρη και τον 8χρονο Γιάννη - Εφραίμ, που αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητα και την αδυναμία της.