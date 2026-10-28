Τσιμτσιλή: Η σπάνια throwback φωτογραφία από μαθητική παρέλαση!

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε τη φωτογραφία με τους διαδικτυακούς της φίλους

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Επιμέλεια STAR.GR
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ανάρτησε σπάνια φωτογραφία από μαθητική παρέλαση.
  • Η ανάρτηση έγινε με αφορμή την Επέτειο του «Όχι», που θυμίζει την άρνηση της Ελλάδας στις ιταλικές αξιώσεις.
  • Η φωτογραφία δείχνει την παρουσιάστρια με τις συμμαθήτριές της μπροστά από τη γαλανόλευκη σημαία.
  • Η Τσιμτσιλή μοιράστηκε τη φωτογραφία στα social media, εκφράζοντας νοσταλγία για τα μαθητικά της χρόνια.

Μία ανάρτηση που έκανε το σχολείο το οποίο φοιτούσε με αφορμή την Επέτειος του «Όχι» μνημονεύει την άρνηση της Ελλάδας να αποδεχθεί τις ιταλικές αξιώσεις που περιλαμβάνονταν στο τελεσίγραφο που επιδόθηκε από τον Ιταλό πρέσβη Εμανουέλε Γκράτσι στον τότε πρωθυπουργό και δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά, γύρισε τη Σταματίνα Τσιμτσιλή πολλά χρόνια πίσω.

Σταματίνα Τσιμτσιλή/ φωτογραφία από NDP/ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Σταματίνα Τσιμτσιλή/ φωτογραφία από NDP/ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Τσιμτσιλή - Μπούκη: Chic & Comfortable για shopping στο κέντρο της Αθήνας

Η παρουσιάστρια της εκπομπής Happy Day θυμήθηκε τις εποχές που ήταν μαθήτρια και τέτοια μέρα έκανε παρέλαση. Η ίδια μοιράστηκε τη φωτογραφία με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media. 

Η παρουσιάστρια είναι με τις συμμαθήτριές της και ποζάρει υπερήφανη με φόντο τη γαλανόλευκη σημαία. 

Τσιμτσιλή: Η σπάνια throwback φωτογραφία από μαθητική παρέλαση!

“Όταν μία ανάρτηση του σχολείου σου σε γυρνάει στο παρελθόν” έγραψε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στη λεζάντα της φωτογραφίας που δημοσίευσε.  

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ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
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