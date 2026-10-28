Τι είχε πει η παρουσιάστρια για τα παιδιά της στη Super Κατερίνα/ Alpha

Μία ανάρτηση που έκανε το σχολείο το οποίο φοιτούσε με αφορμή την Επέτειος του «Όχι» μνημονεύει την άρνηση της Ελλάδας να αποδεχθεί τις ιταλικές αξιώσεις που περιλαμβάνονταν στο τελεσίγραφο που επιδόθηκε από τον Ιταλό πρέσβη Εμανουέλε Γκράτσι στον τότε πρωθυπουργό και δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά, γύρισε τη Σταματίνα Τσιμτσιλή πολλά χρόνια πίσω.

Σταματίνα Τσιμτσιλή/ φωτογραφία από NDP/ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η παρουσιάστρια της εκπομπής Happy Day θυμήθηκε τις εποχές που ήταν μαθήτρια και τέτοια μέρα έκανε παρέλαση. Η ίδια μοιράστηκε τη φωτογραφία με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media.

Η παρουσιάστρια είναι με τις συμμαθήτριές της και ποζάρει υπερήφανη με φόντο τη γαλανόλευκη σημαία.

“Όταν μία ανάρτηση του σχολείου σου σε γυρνάει στο παρελθόν” έγραψε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στη λεζάντα της φωτογραφίας που δημοσίευσε.