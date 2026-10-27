Η Χριστίνα Κοντοβά αποφάσισε να πραγματοποιήσει ξανά ένα ταξίδι ζωής στην Ουγκάντα, ακολουθώντας τα χνάρια εκείνης της καθοριστικής περιόδου, λίγα χρόνια πριν, όταν είχε βάλει ως απόλυτο σκοπό της να ολοκληρώσει την οικογένειά της και να υιοθετήσει την κόρη της, Έιντα.

Αυτή ήταν η τρίτη φορά που βρέθηκαν μαζί στη χώρα της Ανατολικής Αφρικής, την πατρίδα της μικρής, κι από τις τρυφερές εικόνες που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται πως έζησαν κάθε στιγμή με απέραντη χαρά και συγκίνηση.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η σχεδιάστρια αποτύπωσε όλη τη μαγεία αυτής της επιστροφής: «Σήμερα επιστρέψαμε στο HOME της Έιντα. Έχουμε βρεθεί εδώ άλλες δύο φορές από τότε που ξεκίνησε η κοινή μας ιστορία, αλλά κάθε επιστροφή είναι ξεχωριστή. Μια μέρα γεμάτη συγκίνηση, αναμνήσεις και συναισθήματα. Και τελικά, πάνω απ’ όλα, αυτό που κυριάρχησε ήταν η χαρά. Η χαρά της επιστροφής, της συνάντησης, της αγάπης. Μια χαρά αληθινή, βαθιά, που δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Μόνο βλέμματα, αγκαλιές και χαμόγελα. Από εκείνες τις στιγμές που σου θυμίζουν γιατί κάποια μέρη και κάποιοι άνθρωποι αποκτούν μια τόσο ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου».

Η ανάρτηση της Χριστίνας Κοντοβά

Η απόφαση της υιοθεσίας είχε αλλάξει ριζικά τη ζωή της σχεδιάστριας, η οποία συχνά μιλάει ανοιχτά για τη δύσκολη αλλά υπέροχη διαδρομή των διαδικαιών και την απεριόριστη αγάπη που ένωσε τις ζωές τους.

Σε όλη αυτή τη δύσκολη και γενναία προσπάθεια, σταθερός κι αμέριστος σύμμαχός της ήταν από την πρώτη στιγμή ο σύντροφός της, Τζώνης Καλημέρης, ο οποίος στάθηκε δίπλα της έμπρακτα, ταξιδεύοντας συχνά μαζί της στην Ουγκάντα και αγκαλιάζοντας την Έιντα σαν δικό του παιδί.