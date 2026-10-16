Χριστίνα Κοντοβά: «Είχα δύο αποβολές. Τότε ντρεπόμουν, δε μιλούσα γι’αυτές»

Η συγκλονιστική εξομολόγηση της σχεδιάστριας

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Βίντεο από το πάρτι γενεθλίων της Χριστίνας Κοντοβά

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Χριστίνα Κοντοβά αποκάλυψε ότι έχει βιώσει δύο αποβολές στο παρελθόν.
  • Μίλησε για τη δύσκολη προσωπική δοκιμασία και την ανάγκη να διαχειριστεί την απώλεια.
  • Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης, μοιράστηκε τις σκέψεις της στο Instagram.
  • Τόνισε ότι το πένθος δεν έχει κανόνες και κάθε γυναίκα το βιώνει διαφορετικά.
  • Ενθάρρυνε τις γυναίκες να πενθούν χωρίς ντροπή και ενοχές.

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε η Χριστίνα Κοντοβά, αγγίζοντας ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα.

Χριστίνα Κοντοβά: Το εντυπωσιακό πάρτι γενεθλίων και η ιδιαίτερη τούρτα

Η γνωστή σχεδιάστρια μόδας μίλησε ανοιχτά για τις δύο αποβολές που βίωσε στο παρελθόν, αποκαλύπτοντας τη δύσκολη προσωπική δοκιμασία από την οποία πέρασε μέχρι να μπορέσει να διαχειριστεί την απώλεια.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Απώλεια Κύησης και τη Νεογνική Απώλεια, η ίδια μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram τις σκέψεις και τα συναισθήματά της, σπάζοντας τη σιωπή της για μια περίοδο που προσπαθούσε να δείχνει δυνατή, ενώ μέσα της βίωνε μια μεγάλη πληγή.

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Όπως εξήγησε η ίδια, χρειάστηκε αρκετός χρόνος και προσωπική δουλειά για να επουλώσει τα τραύματα εκείνης της περιόδου. Παρότι στη συνέχεια η ζωή της άλλαξε ριζικά και βρήκε τον δικό της ξεχωριστό δρόμο προς τη μητρότητα, οι αναμνήσεις και το συναισθηματικό βάρος εκείνων των ημερών παραμένουν ζωντανά.

Με το μήνυμά της, θέλησε να σταθεί στο πλευρό κάθε γυναίκας, υπενθυμίζοντας πως το πένθος δεν έχει κανόνες ούτε χρονικά όρια.

Η συγκινητική ανάρτηση της Χριστίνας Κοντοβά

«Πριν από αρκετά χρόνια είχα δύο αποβολές. Τότε ντρεπόμουν, δεν μιλούσα γι’ αυτές και προσποιούμουν πως όλα ήταν φυσιολογικά, ενώ μέσα μου ένιωθα άδεια. Χρειάστηκαν χρόνια και πολλή προσωπική δουλειά για να μπορέσω να τις πενθήσω με τον δικό μου τρόπο. Στη συνέχεια βρήκα και τον δικό μου δρόμο προς τη μητρότητα, χωρίς αυτό να αναιρεί όσα ένιωσα τότε.

Συχνά λέμε, ακόμα και με καλή πρόθεση, “έλα, δεν πειράζει, συμβαίνει”. Ναι, συμβαίνει. Αλλά κάθε γυναίκα το βιώνει διαφορετικά και κάθε απώλεια αξίζει τον χώρο και τον χρόνο της. Για όλες τις γυναίκες που το έχουν βιώσει ή το βιώνουν τώρα: χωρίς ντροπή, χωρίς ενοχές και με το δικαίωμα να πενθήσουν με τον δικό τους τρόπο».

Χριστίνα Κοντοβά: Η συγκλονιστική εξομολόγηση για τις δύο αποβολές

Χριστίνα Κοντοβά: Η συγκλονιστική εξομολόγηση για τις δύο αποβολές

 

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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΝΤΟΒΑ
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