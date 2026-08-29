Χριστίνα Κοντοβά: Κολύμπησε με την κόρη της πάνω από ναυάγιο

H σχεδιάστρια ήταν μαζί με την Αθηνά Οικονομάκου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Χριστίνα Κοντοβά κολύμπησε με την κόρη της Άιντα πάνω από ναυάγιο στην Πελοπόννησο.
  • Μοιράστηκε στιγμιότυπα της εκδρομής στα social media, εκφράζοντας ενθουσιασμό.
  • Φόρεσαν μάσκα και αναπνευστήρα για να εξερευνήσουν τον βυθό.
  • Στο σκάφος ήταν και η Αθηνά Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα, με τους οποίους διατηρεί φιλικές σχέσεις.
  • Η Χριστίνα είχε παραστεί και στον γάμο του ζευγαριού.

Στιγμιότυπα από την εκδρομή που έκανε με την κόρη της, Άιντα, μοιράστηκε με τoυς followers της στα social media η Χριστίνα Κοντοβά. 

Χριστίνα Κοντοβά: Κολύμπησε με την κόρη της πάνω από ναυάγιο

Η σχεδιάστρια μόδας και επιχειρηματίας και η 8χρονη μοναχοκόρη της φόρεσαν  μάσκα και αναπνευστήρα και βούτηξαν στα νερά της Πελοποννήσου για να εξερευνήσουν τον βυθό. 

 

 

Χρηστίδου: Ο «photobomber» ανάμεσα σε εκείνη και τη Χριστίνα Κοντοβά

 «Ατελείωτο καλοκαίρι» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο η Χριστίνα Κοντοβά μη μπορώντας να κρύψει τον ενθουσιασμό της.

 

 

Μαζί με τη σχεδιάστρια και την κόρη της στο σκάφος ήταν και η Αθηνά Οικονομάκου μαζί με τον Μπρούνο Τσερέλα. 

Χριστίνα Κοντοβά: Κολύμπησε με την κόρη της πάνω από ναυάγιο

Η σχεδιάστρια διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με το ζευγάρι και μάλιστα είχε δώσει το παρών και στον γάμο τους.


 

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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΝΤΟΒΑ
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