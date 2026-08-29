Στιγμιότυπα από την εκδρομή που έκανε με την κόρη της, Άιντα, μοιράστηκε με τoυς followers της στα social media η Χριστίνα Κοντοβά.
Η σχεδιάστρια μόδας και επιχειρηματίας και η 8χρονη μοναχοκόρη της φόρεσαν μάσκα και αναπνευστήρα και βούτηξαν στα νερά της Πελοποννήσου για να εξερευνήσουν τον βυθό.
Χρηστίδου: Ο «photobomber» ανάμεσα σε εκείνη και τη Χριστίνα Κοντοβά
«Ατελείωτο καλοκαίρι» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο η Χριστίνα Κοντοβά μη μπορώντας να κρύψει τον ενθουσιασμό της.
Μαζί με τη σχεδιάστρια και την κόρη της στο σκάφος ήταν και η Αθηνά Οικονομάκου μαζί με τον Μπρούνο Τσερέλα.
Η σχεδιάστρια διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με το ζευγάρι και μάλιστα είχε δώσει το παρών και στον γάμο τους.
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