Στιγμιότυπα από την εκδρομή που έκανε με την κόρη της, Άιντα, μοιράστηκε με τoυς followers της στα social media η Χριστίνα Κοντοβά.

Η σχεδιάστρια μόδας και επιχειρηματίας και η 8χρονη μοναχοκόρη της φόρεσαν μάσκα και αναπνευστήρα και βούτηξαν στα νερά της Πελοποννήσου για να εξερευνήσουν τον βυθό.

«Ατελείωτο καλοκαίρι» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο η Χριστίνα Κοντοβά μη μπορώντας να κρύψει τον ενθουσιασμό της.

Μαζί με τη σχεδιάστρια και την κόρη της στο σκάφος ήταν και η Αθηνά Οικονομάκου μαζί με τον Μπρούνο Τσερέλα.

Η σχεδιάστρια διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με το ζευγάρι και μάλιστα είχε δώσει το παρών και στον γάμο τους.



