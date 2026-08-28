Βέροια: Η μοιραία φωτογραφία - «Έπεσε ανάσκελα και χάθηκε στο νερό»

Το δύσβατο μονοπάτι και η παγίδα θανάτου για τη 18χρονη

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (28/8/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μια 18χρονη κοπέλα από τη Βέροια πνίγηκε στους καταρράκτες Δερματά την ημέρα των γενεθλίων της.
  • Η Κατερίνα επιχείρησε να βγάλει σέλφι και έπεσε στο νερό, χάνοντας τη ζωή της.
  • Ο φίλος της ειδοποίησε την Πυροσβεστική, που κινητοποιήθηκε άμεσα με 12 πυροσβέστες και βατραχάνθρωπους.
  • Η επιχείρηση εντοπισμού της κοπέλας ήταν δύσκολη λόγω των επικίνδυνων συνθηκών του νερού.
  • Η οικογένεια της κοπέλας και το χωριό βυθίστηκαν στο πένθος μετά την τραγωδία.

Aνείπωτη τραγωδία στη Βέροια. Ένα 18χρονο κορίτσι έχασε τη ζωή του με τον πιο δραματικό τρόπο, ακριβώς την ημέρα που θα γιόρταζε την ενηλικίωσή του. Η άτυχη κοπέλα είχε μείνει στο χωριό με τη γιαγιά της για να γιορτάσει τα γενέθλιά της, καθώς οι γονείς της είχαν φύγει μια μέρα πριν για την Αθήνα. Μια βόλτα στους καταρράκτες με τον φίλο της και μια προσπάθεια για μια αναμνηστική φωτογραφία κατέληξαν στον θάνατο.

Βέροια: Πώς η Κατερίνα πέθανε στους καταρράκτες, μία μέρα πριν ενηλικιωθεί

Βέροια: 18χρονη χάθηκε μέσα σε καταρράκτη - Το δύσβατο μονοπάτι και η παγίδα θανάτου 

Βέροια: 18χρονη χάθηκε μέσα σε καταρράκτη - Το δύσβατο μονοπάτι και η παγίδα θανάτου

Ένα μαγευτικό τοπίο που έμελλε να μετατραπεί σε υγρό τάφο. Η 18χρονη Κατερίνα αποφάσισε να γιορτάσει την ξεχωριστή αυτή ημέρα με μια εκδρομή στη φύση, χωρίς να φαντάζεται το τραγικό παιχνίδι που της έπαιξε η μοίρα.

Το άτυχο κορίτσι μαζί με έναν συνομήλικο φίλο της, μεσημεριανές ώρες, ξεκίνησαν να διασχίζουν το δύσβατο μονοπάτι που οδηγεί στους καταρράκτες Δερματά. Ήθελε να βγάλει μια σέλφι λόγω της ημέρας. Άγνωστο όμως πώς, έπεσε μέσα στο νερό και δεν αναδύθηκε ποτέ στην επιφάνεια. Ο φίλος της ειδοποίησε αμέσως την Πυροσβεστική και ξεκίνησε μια πολύωρη επιχείρηση για τον εντοπισμό της.

Βέροια: Από πνιγμό ο θάνατος της Κατερίνας - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Βέροια: Αποκλειστικές εικόνες από τις προσπάθειες εντοπισμού της κοπέλας 

Βέροια: Αποκλειστικές εικόνες από τις προσπάθειες εντοπισμού της κοπέλας 

Στα αποκλειστικά πλάνα που τράβηξαν ορειβάτες φαίνονται οι προσπάθειες της Ομάδας Υποβρυχίων Διασώσεων της 2ης ΕΜΑΚ για να εντοπίσουν την άτυχη κοπέλα μέσα στα παγωμένα νερά.

Όλα συνέβησαν μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Τα πράγματα των παιδιών έμειναν στην όχθη. Το κορίτσι μπήκε στο νερό, θέλοντας να ποζάρει με φόντο τον καταρράκτη, όμως ο πυθμένας έκρυβε μια θανάσιμη παγίδα.

«Η κοπέλα μπήκε εδώ στο νερό να τη βγάλει μια φωτογραφία και, όπως ήταν με την πλάτη προς τα πίσω, με την πλάτη προς τον καταρράκτη, για μια στιγμή, όπως είπε ο πιτσιρικάς, έπεσε προς τα πίσω η κοπέλα, ανάσκελα, και χάθηκε μέσα στο νερό», αποκαλύπτει ο ορειβάτης Κωνσταντίνος Μπραντής. 

Ο φίλος της πάγωσε. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε μέσω του 112 περίπου στις 16:15. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα από τη Μακεδονίδα και τη Βέροια, ενώ στο σημείο έσπευσαν και βατραχάνθρωποι της 2ης ΕΜΑΚ, καθώς τα νερά ήταν εξαιρετικά επικίνδυνα.

«Το νερό είναι σκοτεινό, δεν βλέπεις τίποτα. Το νερό είναι βαθύ και, όπως σκάει κάτω, σε ανεβάζει, δεν σε αφήνει να βουτήξεις μέσα».

Τραγωδία στη Βέροια: Νεκρή 18χρονη στους καταρράκτες Δερματά 

Βέροια: «Βουβό» το χωριό - Ο σπαραγμός των γονιών που έλειπαν

Βέροια: «Βουβό» το χωριό - Ο σπαραγμός των γονιών που έλειπαν

Η Ομάδα Υποβρυχίων Διασώσεων ανέσυρε τη 18χρονη χωρίς τις αισθήσεις της και την παρέδωσε στο ΕΚΑΒ, βυθίζοντας στο πένθος την περιοχή. Στο χωριό δεν κυκλοφορεί άνθρωπος. Οι γονείς της, που είχαν ταξιδέψει για την Αθήνα μόλις την προηγούμενη μέρα, κλήθηκαν να επιστρέψουν για να αντικρίσουν το πιο σκληρό πρόσωπο της μοίρας.

 

 

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