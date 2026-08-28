Γυναικοκτονία Ροδόπη: «Απειλούσε ότι θα τη σκοτώσει»

Σοκάρει η ιατροδικαστική - Προηγήθηκε πάλη με τον δράστη

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (28/8/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο καθ' ομολογίαν συζυγοκτόνος στη Ροδόπη θα απολογηθεί τη Δευτέρα.
  • Η 44χρονη γυναίκα υπέφερε από κακοποίηση και απειλές από τον σύζυγό της, ο οποίος ήταν παθολογικά ζηλιάρης.
  • Δολοφονήθηκε με κουζινομάχαιρο, με σοβαρούς τραυματισμούς στον λαιμό και εσωτερική αιμορραγία.
  • Προηγήθηκε πάλη, με ευρήματα μωλώπων στο σώμα της γυναίκας.
  • Ο δράστης έχει ομολογήσει την πράξη του και αναμένεται να μεταφερθεί στον Εισαγγελέα.

Τη Δευτέρα θα απολογηθεί ο καθ' ομολογίαν συζυγοκτόνος στη Ροδόπη. Στενό συγγενικό πρόσωπο του θύματος αποκαλύπτει στο Star σοκαριστικές λεπτομέρειες για τον εφιάλτη που ζούσε η 44χρονη στα χέρια του συζύγου της. Ήταν οικονομικά εγκλωβισμένη και φοβόταν να φύγει λέει η δικηγόρος της. 

Ροδόπη: Έφευγε σεζόν για να γλιτώνει την κακοποίηση του συζύγου της

Ροδόπη: Οι απειλές και η κακοποίηση που δεχόταν πριν από τη δολοφονία 

Ροδόπη: Οι απειλές και η κακοποίηση που δεχόταν πριν από τη δολοφονία 

H παθολογική ζήλια φαίνεται να όπλισε το χέρι του 53χρονου. Για χρόνια καταπίεζε και κακοποιούσε την άτυχη γυναίκα του. Εκείνη προσπαθούσε να φανεί δυνατή. Ακούστε τι αποκαλύπτει η ξαδέλφη της στο σταρ.

«Μιλούσαμε κρυφά στο τηλέφωνο γιατί δεν την άφηνε να επικοινωνεί μαζί μας. Συχνά την παρακολουθούσε και απειλούσε ότι θα τη σκοτώσει. Ξέραμε τι περνούσε. Μας είχε δείξει και φωτογραφίες που ήταν με τραύματα. Πολλές φορές της λέγαμε να έρθει σε εμάς να τη βοηθήσουμε.   Από φόβο υπέμενε για χρόνια. Σκεφτόταν πάντα τα παιδιά της», αποκαλύπτει η μαρτυρία ξαδέρφης του θύματος. 

Ροδόπη: Σοκάρουν οι καταθέσεις των παιδιών - Επιβεβαιώνουν την κακοποίηση

Ροδόπη: Σοκάρει η ιατροδικαστική - Προηγήθηκε πάλη με τον δράστη 

Η γυναίκα δολοφονήθηκε με κουζινομάχαιρο 20 εκατοστών.

  • Δέχθηκε πλήγμα σε λαιμό και τραχηλική χώρα.
  • Ο δεξιός πνεύμονας τρύπησε.
  • Προκλήθηκε μεγάλη εσωτερική αιμορραγία.
  • Ο θάνατος της επήλθε μέσα στα πρώτα πέντε λεπτά.  

Εντοπίστηκαν, όμως, και άλλα σημάδια που δείχνουν ότι πιθανότατα προηγήθηκε πάλη:

  • Εντοπίστηκαν μώλωπες. Στο εσωτερικό του δεξιού της χεριού, ανάμεσα στον αγκώνα και στον καρπό, αλλά και στο μπροστινό μέρος της κνήμης, περίπου στη μέση της γάμπας.

Οι Αρχές με βάση τα ευρήματα ερευνούν αν ο δράστης την έπιασε και την έσφιξε δυνατά από το δεξί χέρι, και ίσως την έσπρωξε πάνω σε έπιπλο. 

Ροδόπη: Η 44χρονη ζούσε με μώλωπες - Δεν έφευγε πριν εξασφαλίσει τα παιδιά

Ροδόπη: Τη Δευτέρα στον Εισαγγελέα ο καθ' ομολογίαν συζυγοκτόνος 

Ροδόπη: Τη Δευτέρα στον Εισαγγελέα ο καθ' ομολογίαν συζυγοκτόνος 

Ο συζυγοκτόνος, μέσα από το νοσοκομείο Σισμανόγλειο που νοσηλεύεται φρουρούμενος, έχει ομολογήσει κυνικά την αποτρόπαια πράξη του. Ενώ τη Δευτέρα αναμένεται να να δοθεί εξιτήριο και την ίδια στιγμή να γίνει η μεταγωγή του σε Εισαγγελέα και ανακριτή. 

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