Ροδόπη: Η 44χρονη ζούσε με μώλωπες - Δεν έφευγε πριν εξασφαλίσει τα παιδιά

Ο δράστης σταμάτησε να παίρνει τα φάρμακά του μια μέρα πριν το έγκλημα

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (27/8/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μια 44χρονη γυναίκα στη Ροδόπη δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της μπροστά στα παιδιά τους, μετά από χρόνια κακοποίησης.
  • Η γυναίκα ζούσε με μώλωπες και φοβόταν να φύγει λόγω οικονομικών εκβιασμών και αδειών παραμονής.
  • Ο δράστης είχε σταματήσει την ψυχιατρική του αγωγή την ημέρα πριν από την δολοφονία, που συνέπεσε με τα γενέθλια της κόρης τους.
  • Τα τρία παιδιά βρίσκονται σε σοκ και χρειάζονται άμεση ψυχολογική υποστήριξη, με τη Μητρόπολη και το «Χαμόγελο του Παιδιού» να αναλαμβάνουν τη φροντίδα τους.

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για τη γυναικοκτονία της Ροδόπης. Το απόλυτο σκοτάδι κρύβονταν πίσω από τις κλειστές πόρτες του σπιτιού στη Διαλαμπή, εκεί όπου μια γυναίκα -44ων ετών- βρήκε μαρτυρικό θάνατο από τα χέρια του ίδιου της του συζύγου, μπροστά στα παιδιά της.

Οι αποκαλύψεις για τη ζωή που ζούσε, προκαλούν οργή και θλίψη. Τα στοιχεία δείχνουν ένα προαναγγελθέν έγκλημα. Χρόνια συστηματικής κακοποίησης, οικονομικούς εκβιασμούς και έναν δράστη που είχε σταματήσει την αγωγή του ακριβώς τη μέρα που θα συζητούσαν το διαζύγιο. Το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star είναι τη Κατερίνας Μαστραντωνάκη. 

Γυναικτονία Ροδόπη: Τη σκότωσε με μία μαχαιριά - «Νευρίασα, θόλωσα»

Ροδόπη: Το χρονικό της φρίκης - Ζούσε με μώλωπες, δεν έφευγε πριν εξασφαλίσει τα παιδιά της 

Ροδόπη: Το χρονικό της φρίκης - Ζούσε με μώλωπες, δεν έφευγε πριν εξασφαλίσει τα παιδιά της 

Το προφίλ μιας γυναίκας παγιδευμένης σε έναν εφιάλτη σκιαγραφεί η δικηγόρος του θύματος, Ευαγγελία Κόλα. Όπως αποκαλύπτει, η άτυχη μητέρα είχε εμφανιστεί πολλές φορές στο γραφείο της με μώλωπες στο πρόσωπο από τα σκηνικά βίας που βίωνε. Παρότι η δικηγόρος την προέτρεπε να φύγει, η 44χρονη φοβόταν πως, σε περίπτωση διαζυγίου, δεν θα μπορούσε να εξασφαλίσει άδεια παραμονής, καθώς απαιτούνταν οικονομικά στοιχεία που η ίδια πάσχιζε να καλύψει δουλεύοντας από το πρωί ως το βράδυ για να ζήσει τα τρία της παιδιά. 

Ροδόπη: Γύρισε για τα γενέθλια της κόρης τους και τη σκότωσε

Ροδόπη: Είχε σταματήσει τα φάρμακα ο δράστης 

Ροδόπη: Είχε σταματήσει τα φάρμακα ο δράστης 

Το πιο τραγικό στοιχείο είναι πως η άτυχη γυναικα νοιαζόταν ακόμη και για τον κακοποιητή της. Του είχε βρει ψυχίατρο και τον ανάγκαζε να παίρνει τη φαρμακευτική του αγωγή. Όμως, ένα βράδυ πριν το φονικό, σταμάτησε τα φάρμακα. Όπως μας είπε, οι δυο τους είχαν ραντεβού σήμερα στις 11 το πρωί για να συζητήσουν την αίτηση διαζυγίου. Λίγες ώρες πριν, εκείνος τη δολοφόνησε. Την ημέρα, μάλιστα, που ειχε γενέθλια η 16χρονη κόρη τους. Ο δράστης ζήλευε παθολογικά τη σύζυγό του.

Γυναικοκτονία Ροδόπη: Τη σκότωσε πριν καταθέσει αίτηση διαζυγίου

Ροδόπη: Στο απόλυτο σοκ τα τρία παιδιά - Αναλαμβάνει η Μητρόπολη και το «Χαμόγελο»

Τα μεγαλύτερα θύματα αυτής της τραγωδίας είναι τα τρία παιδιά του ζευγαριού, τα οποία είδαν τη μητέρα τους να σφαγιάζεται. Όπως τονίζει η δικηγόρος, τα παιδιά βρίσκονται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, είναι αδύνατον να μιλήσουν και χρειάζονται άμεσα ψυχολογική υποστήριξη, καθώς είναι οι μόνοι που ξέρουν ακριβώς τι συνέβη. Ήδη ο Μητροπολίτης της περιοχης έχει δεχτεί να φιλοξενήσει τα παιδιά, ενώ έχει ενεργοποιηθεί και το «Χαμόγελο του Παιδιού» για να τους προσφέρει την απαραίτητη ψυχολογική στήριξη.

 

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