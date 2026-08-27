Λάρισα: Νεκρό Άτομο Από Παράσυρση Αμαξοστοιχίας

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στη Λάρισα, όταν τρένο παρέσυρε και σκότωσε άτομο που βρισκόταν πάνω στις γραμμές, λίγο πριν από τον σταθμό της περιοχής.

Σύμφωνα με την Hellenic Train, το περιστατικό σημειώθηκε στις 09:12, όταν ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας 1593, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Λάρισα με 68 επιβάτες, αντιλήφθηκε την παρουσία του ατόμου στη σιδηροδρομική γραμμή.

Ο μηχανοδηγός ενεργοποίησε άμεσα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, το σύστημα αυτόματης πέδησης, καθώς και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο, δεν κατέστη δυνατό να αποφευχθεί η παράσυρση.

Η αμαξοστοιχία παρέμεινε στο σημείο του περιστατικού, ενώ στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ. Το άτομο απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Λόγω του συμβάντος, σημειώθηκαν καθυστερήσεις στα δρομολόγια της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη – Λάρισα.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train για το περιστατικό

«Η Hellenic Train ενημερώνει ότι σήμερα στις 09:12, ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας που εκτελούσε το δρομολόγιο 1593 με 68 επιβάτες (Θεσσαλονίκη- Λάρισα), αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου επί της σιδηροδρομικής γραμμής πριν τον Σταθμό της Λάρισας.

Ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την παράσυρση του ατόμου.

Η αμαξοστοιχία παραμένει στο σημείο, όπου έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Λόγω του συμβάντος, αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη – Λάρισα.

Η Hellenic Train εκφράζει τη λύπη της για το συμβάν και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των αιτίων».