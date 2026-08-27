Aπόσπασμα από τη συνέντευξη του Ανδρέα Γεωργίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», τον Ιανουάριο του 2026

Στις Κυκλάδες και συγκεκριμένα στην ατμοσφαιρική Τήνο απόλαυσαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές ο Ανδρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου, έχοντας συντροφιά την απόλυτη πρωταγωνίστρια της ζωής τους, την κορούλα τους.

Σιμώνη Χριστοδούλου με την κόρη της στην Τήνο/ instagram

Το κοριτσάκι τους έγινε ενός έτους. Στις 26 Αυγούστου 2026, ήταν τα πρώτα της γενέθλια. «Πουρέκκι μου πέρασε κι όλας ένας χρόνος! Σε λατρεύουμε, θα είμαστε δίπλα σου μέχρι...», έγραψε με τρυφερότητα σε Instastory του ο ηθοποιός και σκηνοθέτης.

Το Instastory του Ανδρέα Γεωργίου για τα πρώτα γενέθλια της κόρης του

Το ζευγάρι, που τον περασμένο Ιούνιο βάπτισε τη μικρή Μιράντα- Βασιλική στην Κύπρο, εκμεταλλεύτηκε το διάλειμμα από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις για να ζήσει στιγμές χαλάρωσης και οικογενειακής ευτυχίας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, στα μέσα Αυγούστου.

Γεωργίου- Χριστοδούλου: Τα τρυφερά στιγμιότυπα με την κόρη τους στα σοκάκια της Τήνου

Μέσα από τις φωτογραφίες που μοιράστηκαν στα social media, η Σιμώνη Χριστοδούλου φαίνεται να απολαμβάνει τις βόλτες της στα πετρόκτιστα στενά, κρατώντας από το χέρι τη μικρή Μιράντα.

Σιμώνη Χριστοδούλου με την κόρη της στην Τήνο/ instagram

Μητέρα και κόρη εξερεύνησαν τα παραδοσιακά χωριά του νησιού, στάθηκαν σε σημεία με απέραντη θέα στο Αιγαίο και χάρηκαν τον καλοκαιρινό ήλιο.

Σιμώνη Χριστοδούλου με την κόρη της στην Τήνο/ instagram

Ξεχωριστό και ιδιαίτερα τρυφερό είναι το στιγμιότυπο όπου ο Ανδρέας Γεωργίου κάθεται σε ένα γραφικό πεζούλι, παίζοντας με την κόρη του.

Πίσω του δεσπόζει μια ξύλινη επιγραφή με το συγκινητικό απόσπασμα του Νίκου Καζαντζάκη για την αγάπη. «Τι είναι αγάπη; Δεν είναι συμπόνια μήτε καλοσύνη... Στην Αγάπη είναι Ένας! Σμίγουν Δύο και γίνονται Ένα. Δεν ξεχωρίζουν. Το Εγω Αφανίζεται. Αγαπώ θα πει ΧΑΝΟΜΑΙ», αποτυπώνοντας απόλυτα το κλίμα της οικογενειακής τους ευτυχίας.

Το ζευγάρι είχε ταξιδέψει και στην Ίμπιζα από όπου μοιράστηκε επίσης μερικά στιγμιότυπα, ενώ παράλληλα, απολαμβάνουν τις ομορφιές και τις παραλίες του τόπου τους, της Κύπρου.