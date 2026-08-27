Γεωργίου – Χριστοδούλου: Οικογενειακές διακοπές στην Τήνο με την κόρη τους

Η μικρή Μιράντα έγινε ενός έτους

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Celebrities & Gossip Νεα
Aπόσπασμα από τη συνέντευξη του Ανδρέα Γεωργίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», τον Ιανουάριο του 2026

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ανδρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου πέρασαν οικογενειακές διακοπές στην Τήνο με την κόρη τους, Μιράντα.
  • Η Μιράντα έγινε ενός έτους στις 26 Αυγούστου 2026 και το ζευγάρι γιόρτασε τα πρώτα της γενέθλια.
  • Η οικογένεια απόλαυσε βόλτες στα παραδοσιακά χωριά της Τήνου και στιγμές χαλάρωσης στα γραφικά σοκάκια του νησιού.
  • Μοιράστηκαν τρυφερά στιγμιότυπα στα social media, με αναφορές στην αγάπη και την οικογενειακή ευτυχία.
  • Προτού επισκεφτούν την Τήνο, ταξίδεψαν και στην Ίμπιζα, απολαμβάνοντας τις ομορφιές της Κύπρου.

Στις Κυκλάδες και συγκεκριμένα στην ατμοσφαιρική Τήνο απόλαυσαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές ο Ανδρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου, έχοντας συντροφιά την απόλυτη πρωταγωνίστρια της ζωής τους, την κορούλα τους.

Σιμώνη Χριστοδούλου με την κόρη της στην Τήνο/ instagram

Σιμώνη Χριστοδούλου με την κόρη της στην Τήνο/ instagram

Το κοριτσάκι τους έγινε ενός έτους. Στις 26 Αυγούστου 2026, ήταν τα πρώτα της γενέθλια. «Πουρέκκι μου πέρασε κι όλας ένας χρόνος! Σε λατρεύουμε, θα είμαστε δίπλα σου μέχρι...», έγραψε με τρυφερότητα σε Instastory του ο ηθοποιός και σκηνοθέτης.

Το Instastory του Ανδρέα Γεωργίου για τα πρώτα γενέθλια της κόρης του

Το Instastory του Ανδρέα Γεωργίου για τα πρώτα γενέθλια της κόρης του

Το ζευγάρι, που τον περασμένο Ιούνιο βάπτισε τη μικρή Μιράντα- Βασιλική στην Κύπρο, εκμεταλλεύτηκε το διάλειμμα από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις για να ζήσει στιγμές χαλάρωσης και οικογενειακής ευτυχίας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, στα μέσα Αυγούστου.

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Μέσα από τις φωτογραφίες που μοιράστηκαν στα social media, η Σιμώνη Χριστοδούλου φαίνεται να απολαμβάνει τις βόλτες της στα πετρόκτιστα στενά, κρατώντας από το χέρι τη μικρή Μιράντα. 

Σιμώνη Χριστοδούλου με την κόρη της στην Τήνο/ instagram

Σιμώνη Χριστοδούλου με την κόρη της στην Τήνο/ instagram

Μητέρα και κόρη εξερεύνησαν τα παραδοσιακά χωριά του νησιού, στάθηκαν σε σημεία με απέραντη θέα στο Αιγαίο και χάρηκαν τον καλοκαιρινό ήλιο.

Σιμώνη Χριστοδούλου με την κόρη της στην Τήνο/ instagram

Σιμώνη Χριστοδούλου με την κόρη της στην Τήνο/ instagram

Ξεχωριστό και ιδιαίτερα τρυφερό είναι το στιγμιότυπο όπου ο Ανδρέας Γεωργίου κάθεται σε ένα γραφικό πεζούλι, παίζοντας με την κόρη του.

Πίσω του δεσπόζει μια ξύλινη επιγραφή με το συγκινητικό απόσπασμα του Νίκου Καζαντζάκη για την αγάπη. «Τι είναι αγάπη; Δεν είναι συμπόνια μήτε καλοσύνη... Στην Αγάπη είναι Ένας! Σμίγουν Δύο και γίνονται Ένα. Δεν ξεχωρίζουν. Το Εγω Αφανίζεται. Αγαπώ θα πει ΧΑΝΟΜΑΙ», αποτυπώνοντας απόλυτα το κλίμα της οικογενειακής τους ευτυχίας.

Το ζευγάρι είχε ταξιδέψει και στην Ίμπιζα από όπου μοιράστηκε επίσης μερικά στιγμιότυπα, ενώ παράλληλα, απολαμβάνουν τις ομορφιές και τις παραλίες του τόπου τους, της Κύπρου.

 

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