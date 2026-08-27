Ο Τιμ Κάρι, ο Βρετανός ηθοποιός που σημάδεψε τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο με ρόλους όπως ο «Dr. Frank-N-Furter» στο The Rocky Horror Picture Show και ο κλόουν «Pennywise» στο Αυτό, πέθανε σε ηλικία 80 ετών. Άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Τρίτης 25 Αυγούστου, στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, έπειτα από μια μακρά περίοδο σοβαρών προβλημάτων υγείας που ακολούθησαν το βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο του 2012.

Η καριέρα του Τιμ Κάρι μετράει πάνω από πέντε δεκαετίες /Φωτογραφία AP Images/Peter Kramer

Ο αμερικανικός ιστότοπος TMZ μετέδωσε ότι η αστυνομία κλήθηκε στην κατοικία του στις 23:23, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Ο θάνατός του κλείνει μια καλλιτεχνική διαδρομή που ξεπέρασε τις πέντε δεκαετίες, με παρουσία σε σκηνή, οθόνη και φωνητικές παραγωγές.

Ο Κάρι είχε μιλήσει ανοιχτά το 2025, μέσα από την αυτοβιογραφία του Vagabond, για το σοβαρό πρόβλημα που άλλαξε καθοριστικά τη ζωή του. Στις σελίδες του βιβλίου περιέγραψε το σοβαρό εγκεφαλικό που υπέστη τον Ιούλιο του 2012, τη νευροχειρουργική επέμβαση που ακολούθησε και τη δύσκολη προσπάθεια αποκατάστασης.

Το Rocky Horror και οι ρόλοι που τον καθιέρωσαν

Η διεθνής αναγνώριση του Κάρι ήρθε με τον ρόλο του «Dr. Frank-N-Furter» στο The Rocky Horror Show, τη δεκαετία του '70. Παρότι η ταινία δεν είχε αρχικά θερμή υποδοχή, οι μεταμεσονύκτιες προβολές την οδήγησαν σε καθεστώς cult φαινομένου, με το κοινό να συμμετέχει ενεργά, να μεταμφιέζεται και να επαναλαμβάνει ατάκες των χαρακτήρων.

Αργότερα, ο Κάρι συνδέθηκε έντονα και με τον ρόλο του πιο τρομακτικού κλόουν, του «Pennywise» στην τηλεοπτική μεταφορά του «It» του Στίβεν Κινγκ το 1990, μια ερμηνεία που διατήρησε ξεχωριστή θέση στο είδος του τρόμου. Στις αρχές της δεκαετίας του '90, έγινε επίσης ευρύτερα αγαπητός ως «Mr. Hector» στο Μόνος στο σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη.

Ο Τιμ Κάρι στην ταινία Μόνος στο σπίτι 2

Στη φιλμογραφία του περιλαμβάνονται ακόμα μεγάλες ταινίες όπως το Annie, το Clue, το Κυνήγι του Κόκκινου Οκτώβρη, το Muppet Treasure Island, το Η οικογένεια Άνταμς επιστρέφει και το Scary Movie 2. Παράλληλα, ανέπτυξε σημαντική θεατρική πορεία και απέσπασε, μεταξύ άλλων, τρεις υποψηφιότητες για Tony. Δάνεισε επίσης τη φωνή του σε πολλές σειρές κινουμένων σχεδίων και βιντεοπαιχνίδια.

Το εγκεφαλικό του 2012 και η επέμβαση στον εγκέφαλο

Στο Vagabond, που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2025, ο ηθοποιός κατέγραψε με λεπτομέρειες τι συνέβη τη μέρα του εγκεφαλικού. Όπως ανέφερε, την ώρα που εκδηλώθηκε βρισκόταν σε συνεδρία μασάζ. Ο θεραπευτής του ήταν εκείνος που αντιλήφθηκε πρώτος ότι κάτι πήγαινε σοβαρά λάθος κι αποφάσισε να καλέσει το 911, παρά την αρχική αντίδραση του ίδιου του ηθοποιού.

«Πιθανότατα του χρωστάω τη ζωή μου επειδή με αγνόησε, εμπιστεύτηκε το ένστικτό του και κάλεσε ασθενοφόρο. Ακόμη και την ώρα που με έβαζαν μέσα, εξακολουθούσα να πιστεύω ότι είχε υπερβάλει και ότι περνούσαμε όλη αυτή τη γελοία και περιττή διαδικασία», περιέγραψε.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς να γνωρίζει ακόμη το μέγεθος της κατάστασης. «Μέχρι τότε, δεν ήξερα ακόμη τι ακριβώς συνέβαινε ούτε τι επρόκειτο να ακολουθήσει, κάτι που ήταν πολύ τρομακτικό».

Εκεί τέθηκε σε καταστολή και υποβλήθηκε επειγόντως σε κρανιεκτομή. Όπως έγραψε, ένας «απίστευτος νευροχειρουργός» χρειάστηκε να αφαιρέσει τμήμα του κρανίου του. Μόνο μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης ενημερώθηκε πλήρως για τη φύση του επεισοδίου.

«Μόνο αφού ολοκληρώθηκε η επέμβαση ενημερώθηκα ότι είχα υποστεί σοβαρό εγκεφαλικό, το οποίο είχε στείλει θρόμβους αίματος στον εγκέφαλό μου, δύο από τους οποίους αφαιρέθηκαν», ανέφερε στα απομνημονεύματά του.

Ο Κάρι σε gala στη Νέα Υόρκη το 2003 /Φωτογραφία AP Images/Stuart Ramson

Η μακρά αποκατάσταση μετά το εγκεφαλικό

Ο Κάρι εξήγησε επίσης ότι το πρήξιμο στον εγκέφαλο ήταν τόσο σοβαρό, ώστε οι γιατροί χρειάστηκε να αφαιρέσουν οστό από το κρανίο του και να το εμφυτεύσουν στην κοιλιά του, προκειμένου να διατηρηθεί στη ζωή.

«Αποδείχθηκε ότι ο εγκέφαλός μου είχε πρηστεί τόσο πολύ ή είχε γεμίσει με τόσο αίμα, ώστε χρειάστηκε να αφαιρεθεί οστό από το κρανίο μου και να εμφυτευτεί στην κοιλιά μου, προκειμένου να παραμείνουν ζωντανοί τόσο ο εγκέφαλός μου όσο και εγώ. Ευτυχώς, η επέμβαση πέτυχε, κάτι που κάθε άλλο παρά δεδομένο ήταν», έγραψε.

Το εγκεφαλικό είχε πλήξει τη δεξιά πλευρά του εγκεφάλου και προκάλεσε παράλυση στην αριστερή πλευρά του σώματός του. «Δεν ξέρω πότε ακριβώς εμφανίστηκε η παράλυση» έγραψε, προσθέτοντας ότι «στην αρχή απλώς ένιωθα πολύ παράξενα, επειδή η αριστερή πλευρά του σώματός μου είχε μουδιάσει».

Δύο ημέρες μετά την επέμβαση μεταφέρθηκε σε άλλο νοσοκομείο του Λος Άντζελες. Εκεί, όπως αποκάλυψε, ο εκπρόσωπος Τύπου του φρόντισε να κρατηθεί μυστικό το εγκεφαλικό, κανονίζοντας η εισαγωγή να γίνει με ψευδώνυμο. Ο ίδιος περιέγραψε και τη σωματική του κατάσταση μετά το χειρουργείο: «Έπρεπε να φοράω ένα είδος προστατευτικού κράνους, καθώς ο εγκέφαλός μου ήταν κυριολεκτικά εκτεθειμένος». Με χιούμορ πρόσθεσε: «Σίγουρα δεν ήταν η καλύτερη εμφάνισή μου, αλλά τουλάχιστον δεν υπήρχαν πολλοί άνθρωποι να με κοιτάζουν ή να με κρίνουν».

Ο Τιμ Κάρι σε αναπηρικό αμαξίδιο το 2016 μετράει πάνω από πέντε δεκαετίες /Φωτογραφία AP Images/Richard Shotwell

Ακολούθησαν μήνες νοσηλείας και στη συνέχεια μεταφορά σε κέντρο αποκατάστασης, όπου ξεκίνησε ασκήσεις για την ομιλία, τις εκφράσεις του προσώπου, την κινητικότητα των χεριών κι άλλες βασικές λειτουργίες. Η δυσκολία στην ομιλία ήταν, όπως περιέγραψε, από τις πιο επώδυνες συνέπειες.

«Ζούσα μέσα σε μια ομίχλη. Έδειχνα τρομακτικός και για πολύ καιρό δεν μπορούσα να μιλήσω καθαρά. Αυτό ήταν εξαιρετικά απογοητευτικό, γιατί οι σκέψεις είχαν αρχίσει να σχηματίζονται ξανά, αλλά το να τις εκφράσω ήταν τεράστια προσπάθεια. Ένιωθα σαν να υπήρχε ένα τεράστιο χάσμα ανάμεσα στο μυαλό μου και σε όσα έβγαιναν από το στόμα μου. Το να μην μπορώ να σχηματίσω και να εκφέρω καθαρά μια πρόταση ήταν απόλυτη δυστυχία για κάποιον που εκτιμούσε τις λέξεις και τη συζήτηση όσο εγώ».

Η δημόσια εικόνα μετά την περιπέτεια υγείας

Το εγκεφαλικό του έγινε γνωστό στα ΜΜΕ σχεδόν έναν χρόνο αργότερα. Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο Κάρι χρησιμοποιούσε αναπηρικό αμαξίδιο και περιόρισε αισθητά τις εμφανίσεις του μπροστά στην κάμερα. Συνέχισε, ωστόσο, επιλεκτικά την καλλιτεχνική του δραστηριότητα, κυρίως μέσα από φωνητικούς ρόλους και παρουσίες σε εκδηλώσεις με θαυμαστές.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, σε ειδική προβολή για τα 50 χρόνια του The Rocky Horror Picture Show, είχε μιλήσει ξανά δημόσια για την κατάστασή του. «Ακόμη δεν μπορώ να περπατήσω, γι’ αυτό βρίσκομαι σε αυτή την ανόητη καρέκλα, κι αυτό είναι πολύ περιοριστικό. Οπότε δεν πρόκειται να τραγουδήσω ούτε να χορέψω σύντομα. Εξακολουθώ να έχω σοβαρά προβλήματα με το αριστερό μου πόδι», είχε πει.