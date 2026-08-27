Ford Οι προηγμένες λύσεις οδήγησης για άτομα με ειδικές ανάγκες

Το ειδικά τροποποιημένο Puma ST

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Ford Οι προηγμένες λύσεις οδήγησης για άτομα με ειδικές ανάγκες
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Υπάρχουν ονόματα στην παγκόσμια αυτοκινητική κοινότητα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ικανότητά τους να υπερβαίνουν κάθε αντιξοότητα. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, το όνομα «Roma» είναι ταυτισμένο στη συνείδηση του κοινού με τις χωμάτινες ειδικές διαδρομές, τις νίκες στο Dakar Rally και την ασυμβίβαστη αγάπη για τους τέσσερις τροχούς. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για μια στάση ζωής την οποία ο 18χρονος Marc Roma ενσαρκώνει καλύτερα από οποιονδήποτε.

Ford Οι προηγμένες λύσεις οδήγησης για άτομα με ειδικές ανάγκες

Μετά από ένα σοβαρό ατύχημα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Motocross το 2024, η ζωή του Marc άλλαξε για πάντα. Ωστόσο, αυτό που δεν άλλαξε ποτέ ήταν η επιμονή, το χαμόγελο, αλλά και το άσβηστο πάθος του για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και τα αυτοκίνητα. Σήμερα, χάρη στο πρόγραμμα Ford Adapta 1, o Marc βιώνει για άλλη μια φορά τη συγκίνηση του να κάθεται χωρίς βοήθεια τρίτων πίσω από το τιμόνι ενός αυτοκινήτου. Και το πραγματοποιεί αυτό με έναν πολύ ξεχωριστό σύντροφο: ένα ειδικά διαμορφωμένο Ford Puma ST.

Ford Οι προηγμένες λύσεις οδήγησης για άτομα με ειδικές ανάγκες

Η αντιπροσωπεία Romacar στη Βαρκελώνη αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για την παράδοση του νέου οχήματος στον 18χρονο Marc. Έχοντας πάντοτε στο πλευρό τους γονείς του - τον εμβληματικό οδηγό αγώνων και νικητή του Dakar Rally σε δύο και τέσσερις τροχούς, Nani Roma, και την συναθλήτριά του στο Dakar Rally, Rosa Romero - ο Marc παρέλαβε τα κλειδιά ενός οχήματος που ξεχωρίζει όχι μόνο για τον σπορ χαρακτήρα του, αλλά και για το γεγονός ότι έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην καθημερινότητά του.

Για τον Marc, η απόκτηση του αυτοκινήτου έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ζει σε εξοχική κατοικία που βρίσκεται μακριά από την πόλη, ενώ από τη φετινή χρονιά θα ξεκινήσει τις σπουδές του στο πανεπιστήμιο, γεγονός που καθιστά την ανεξάρτητη μετακίνηση ιδιαίτερα σημαντική.

Ford Οι προηγμένες λύσεις οδήγησης για άτομα με ειδικές ανάγκες

Τεχνολογία χωρίς περιορισμούς

Το ειδικά προσαρμοσμένο Ford Puma ST του Marc είναι εξοπλισμένο με ένα υπερσύγχρονο σύστημα που επιτρέπει τον έλεγχο του αυτοκινήτου χωρίς τη χρήση των ποδιών. Στο τιμόνι έχει τοποθετηθεί ένας ειδικός δακτύλιος ελέγχου της επιτάχυνσης, ο οποίος συνδέεται απευθείας με την ηλεκτρονική μονάδα του αυτοκινήτου (ECU).

Ford Οι προηγμένες λύσεις οδήγησης για άτομα με ειδικές ανάγκες

Ο Marc προτιμά να χειρίζεται τον δακτύλιο από το επάνω μέρος του τιμονιού, καθώς, όπως εξηγεί, αυτό κάνει τους ελιγμούς ευκολότερους. Για την πέδηση, το Puma ST διαθέτει έναν μηχανικό μοχλό που συνδέεται απευθείας με το πεντάλ του φρένου. 

Ford Οι προηγμένες λύσεις οδήγησης για άτομα με ειδικές ανάγκες

Το ειδικά διαμορφωμένο Puma ST διαθέτει επίσης το σύστημα hand-free οδήγησης BlueCruise της Ford, το οποίο ο Marc είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει κατά την πρώτη του διαδρομή σε αυτοκινητόδρομο. Η εμπειρία του ήταν εντυπωσιακή. Με το Puma ST να αποτελεί πλέον το όχημα με το οποίο θα μετακινείται, ο Marc Roma ανοίγει τώρα ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του στο οποίο οι προηγμένες τεχνολογίες της Ford – όπως το σύστημα hands-free οδήγησης BlueCruise - μετατρέπονται σε σύμμαχο ζωής και εργαλείο ανεξαρτησίας.

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