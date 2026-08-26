Η Lepas δίνει στην ασφάλεια άλλο...νόημα

Για την Lepas, την Premium μάρκα του Ομίλου Chery, ο όρος της ασφάλειας εκφράζει ένα αναπόσπαστο και πολυδιάστατο στοιχείο της μετακίνησης. Στην εποχή κατά την οποία τα αυτοκίνητα εξελίσσονται σε διαρκώς συνδεδεμένους και έξυπνους χώρους, η προστασία δεν αφορά μόνο τους επιβάτες αλλά και τα ψηφιακά δεδομένα που τους συνοδεύουν σε κάθε διαδρομή. Έτσι, με οδηγό τη φιλοσοφία “Drive Your Elegance”, η Lepas ενσωματώνει την ασφάλεια σε κάθε πτυχή της εμπειρίας χρήσης.

Καθώς η ψηφιακή τεχνολογία αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στην καθημερινή μετακίνηση, η προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων αποτελεί πλέον βασική παράμετρο. Αξιοποιώντας την τεράστια τεχνογνωσία του Ομίλου Chery και εφαρμόζοντας διεθνή πρότυπα προστασίας δεδομένων, η Lepas διασφαλίζει τη στεγανή χρήση των τελευταίων και την αξιόπιστη λειτουργία των έξυπνων συστημάτων όλων των μοντέλων της.

Ταυτόχρονα, σε απόλυτη προτεραιότητα βρίσκεται η προστασία των επιβατών και των υπόλοιπων χρηστών του δρόμου, αποτελώντας βασικό στοιχείο της εξέλιξης κάθε μοντέλου, ανεξαρτήτως κατηγορίας. Για παράδειγμα, στο Lepas L8 η δομή του πλαισίου αποτελείται κατά 75% από χάλυβα και αλουμίνιο υψηλής αντοχής, ενώ το 22% των υλικών αυτών είναι διαμορφωμένο εν θερμώ. Επιπλέον, στο πάτωμα 8 διαμήκεις και 5 εγκάρσιες δοκοί ενισχύουν περαιτέρω την ακαμψία, δημιουργώντας έναν άκαμπτο κλωβό που εγγυάται μέγιστη προστασία.

Υπάρχουν επίσης 10 αερόσακοι που λειτουργούν σε συνεργασία με εξελιγμένο σύστημα συγκράτησης του σώματος, ενώ το όλο σύνολο πλαισιώνεται από πολυάριθμους μηχανισμούς προστασίας και διάσωσης, περιορίζοντας τις συνέπειες ενός ατυχήματος.

Επιπρόσθετα το Lepas L8 έχει σημειώσει εξαιρετική επίδοση στις δοκιμές διάσχισης νερών, ενώ διαθέτει ηλεκτρονικά συστήματα που αποτρέπουν ενδεχόμενη ανατροπή. Έτσι, υπάρχει μέγιστη ασφάλεια στα πλέον απαιτητικά σενάρια καιρικών και οδικών συνθηκών.

Μια ολοκληρωμένη φιλοσοφία προστασίας

Για την Lepas η ασφάλεια είναι ένα σφαιρικό χαρακτηριστικό κάθε μετακίνησης, το οποίο αποτυπώνεται στη συνδυαστική προστασία τόσο των επιβατών όσο και των ψηφιακών τους δεδομένων. Έτσι, εν τέλει ο όρος «ασφάλεια» γίνεται η γραμμή που ενώνει τις κουκίδες πολλών επιμέρους τεχνολογιών και τις μετατρέπει σε ένα πυκνό, πολυδιάστατο δίχτυ προστασίας με κοινό παρονομαστή τον άνθρωπο ως οδηγό, επιβάτη και εν γένει χρήστη του δρόμου.

