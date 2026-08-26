Τέλος εποχής για γνωστό δημοσιογράφο - Ο νέος σταθμός στην καριέρα του

Πού πηγαίνει μετά το Καλημέρα Ελλάδα;

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Λάζος Μαντικός αποχωρεί από τον ΑΝΤ1 μετά από 16 χρόνια παρουσίας.
  • Εντάσσεται στο δυναμικό του ΣΚΑΪ, επιβεβαιώνοντας την είδηση μέσω Instagram.
  • Αρχίζει άμεσα να εργάζεται σε ζωντανά ρεπορτάζ για τις εκπομπές Σήμερα και Αταίριαστοι.
  • Στο Facebook, αναπολεί την πορεία του και ευχαριστεί τους συναδέλφους του στον ΑΝΤ1.
  • Η απόφαση αποχώρησης ήταν δύσκολη, αλλά υπόσχεται ότι δεν θα χαθούν.

Έπειτα από 16 ολόκληρα χρόνια δημιουργικής παρουσίας στον ΑΝΤ1, γνωστός ρεπόρτερ γυρίζει σελίδα στην επαγγελματική του πορεία και περνά σε μια νέα τηλεοπτική εποχή.

Μετά από 16 χρόνια, ο Λάζος Μαντικός αποχώρησε από τον ΑΝΤ1

Μετά από 16 χρόνια, ο Λάζος Μαντικός αποχώρησε από τον ΑΝΤ1 /Φωτογραφία Instagram

Ο λόγος για τον Λάζο Μαντικό, που ταυτίστηκε με την πρωινή ενημέρωση του σταθμού και αγαπήθηκε από το κοινό μέσα από την εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα, αποχαιρέτησε το κανάλι του Αμαρουσίου για να ενταχθεί πλέον επίσημα στο δυναμικό του ΣΚΑΪ

Ο Λάζος Μαντικός με τον πεθερό του στο Cash or Trash - Το deal που έκλεισαν

Την επιβεβαίωση για τη νέα του τηλεοπτική στέγη έκανε ο ίδιος μέσα από μια ανάρτηση  στο Instagram από τις εγκαταστάσεις του ΣΚΑΪ. Μάλιστα, ο ρεπόρτερ μπήκε κατευθείαν στα βαθιά της ενημέρωσης, πραγματοποιώντας ήδη τα πρώτα του ζωντανά ρεπορτάζ για τις εκπομπές Σήμερα και Αταίριαστοι.

Τέλος εποχής για γνωστό δημοσιογράφο - Ο νέος σταθμός στην καριέρα του

Η ανάρτηση του Λάζου Μαντικού από τον ΣΚΑΪ /Φωτογραφία Instagram

Η απόφαση για το διαζύγιο με τον ΑΝΤ1 δεν ήταν εύκολη. Σε ένα συγκινητικό μήνυμα στο Facebook, ο Λάζος Μαντικός αναπόλησε την διαδρομή του από τα πρώτα βήματα στη σχολή δημοσιογραφίας του σταθμού και τη δουλειά πίσω από τις κάμερες, μέχρι την παρουσία του μπροστά από αυτές σε δελτία ειδήσεων κι εκπομπές όπως το Το Πρωινό και η Αρένα

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Κάνοντας τον απολογισμό μιας 16ετίας γεμάτης μεγάλες ειδήσεις, αλλαγές και viral στιγμές, ευχαρίστησε θερμά τους συναδέλφους του που έγιναν πλέον προσωπική του οικογένεια, σημειώνοντας πως όσα πέτυχε τα οφείλει σε μεγάλο βαθμό στον ΑΝΤ1 και κλείνοντας την ανάρτησή του με μια τελεία, μια παύλα και την υπόσχεση ότι δε θα χαθούν.

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