Στη Μόσχα ο διευθυντής της CIA - Ποιους συνάντησε

Δεν αποκαλύφθηκαν λεπτομέρειες για τον λόγο της επίσκεψης

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Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου AP (Alex Brandon)
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Ο επικεφαλής της αμερικανικής Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (CIA) Τζον Ράτκλιφ ταξίδεψε στη Μόσχα για συνομιλίες με αξιωματούχους των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών, επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στην Washington Post ότι ο Ράτκλιφ έφτασε στη Μόσχα για «επαφές μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας». Μιλώντας σήμερα σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης πρόσθεσε ότι ο Ράτκλιφ δε συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με τις συνομιλίες.

Μία ημέρα νωρίτερα και μετά την προσγείωση στη Μόσχα ενός αμερικανικού στρατιωτικού αεροπλάνου, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου είχε δηλώσει πως δεν ήξερε τίποτα για την επίσκεψη του Ράτκλιφ. Ρώσοι σχολιαστές περιγέλασαν τη δήλωση μετά την εμφάνιση εικόνων του αεροπλάνου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ρωτώντας πώς είναι δυνατόν να φθάσει στη ρωσική πρωτεύουσα ένα αερπολάνο που μεταφέρει τον επικεφαλης της CIA χωρίς να το γνωρίζει το Κρεμλίνο.

Η επίσκεψη είναι πιθανόν το πρώτο ταξίδι του Ράτκλιφ στη Μόσχα αφότου έγινε διευθυντής της CIA. Ο προκάτοχός του, ο Ουίλιαμ Μπερνς, είχε ταξιδέψει στη Ρωσία το 2021, έπειτα από αίτημα του τότε προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, και είχε συναντηθεί με τον Πούτιν σε μια προσπάθεια να αποτρέψει μια κλιμάκωση σχετικά με την Ουκρανία.

Η Ρωσία εξαπέλυσε την εισβολή της στην Ουκρανία το Φεβρουάριο 2022. Ακόμα και μετά απ' αυτό, συνεχίσθηκαν οι επαφές ανάμεσα σε αμερικανούς και ρώσους αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών και των ενόπλων δυνάμεων.

Λεπτομέρειες για τον λόγο της επίσκεψης του Ράτκλιφ δεν αποκαλύφθηκαν. Διατυπώθηκαν πολλές εικασίες ότι μπορεί να ήθελε να προειδοποιήσει τη Ρωσία εναντίον περαιτέρω κλιμάκωσης στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το αμερικανικό στρατιωτικό αεροπλάνο αναχώρησε από τη Μόσχα για τη Ρίγα χθες, Τρίτη, το βράδυ, μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Την ημέρα αυτή δεν αναφέρθηκαν επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Μόσχα. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Ουάσινγκτον ζήτησε από το Κίεβο να αναστείλει προσωρινά αυτές τις επιθέσεις.

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ΤΖΟΝ ΡΑΤΚΛΙΦ
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