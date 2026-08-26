Ο Χρήστος Κούτρας στο Star.gr για τον Κόκοτα: «Το λέω και ανατριχιάζω...»

Ο δημοσιογράφος μιλά για την συνύπαρξή τους στο μουσικό σόου

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Όσα είπε ο Χρήστος Κούτρας στη δημοσιογράφο του Star.gr, Αθανασία Βογιάρη για τον Δημήτρη Κόκοτα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Δημήτρης Κόκοτας απεβίωσε σε ηλικία 57 ετών στις 25 Αυγούστου, αφήνοντας πίσω του σπουδαία κληρονομιά στο ελληνικό τραγούδι.
  • Ο Χρήστος Κούτρας μοιράστηκε συγκινητικές αναμνήσεις από τον Κόκοτα, τονίζοντας την ευγένεια και το ήθος του.
  • Η γνωριμία τους έγινε στο J2US το 2024, όπου ο Κόκοτας ήταν coach και ο Κούτρας παίκτης.
  • Ο Κούτρας θυμάται μια προσωπική στιγμή που τον στήριξε σε δύσκολες στιγμές, αναδεικνύοντας την ανθρωπιά του Κόκοτα.
  • Η φιλία τους ήταν σύντομη αλλά ουσιαστική, με τον Κούτρα να εκφράζει την αγάπη του για τον Κόκοτα.

Ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή τα 57 του την Τρίτη 25 Αυγούστου, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι, αλλά κι ένα σπουδαίο αποτύπωμα ως άνθρωπος. 

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Ένας από τους ανθρώπους που τον γνώρισαν, τον συναστράφηκαν και τον αγάπησαν είναι κι ο δημοσιογράφος Χρήστος Κούτρας. Οι δυο τους συμμετείχαν στον ίδιο κύκλο του J2US και μοιράστηκαν όμορφες στιγμές

Ο Δημήτρης Κόκοτας στο J2US

Ο Χρήστος Κούτρας, ο Πέτρος Ίμβριος, η Αλίνα Κωτσοβούλου και ο Δημήτρης Κόκοτας στα παρασκήνια του J2US

Αποκλειστικά στο Star.gr και τη δημοσιογράφο Αθανασία Βογιάρη, ο Χρήστος Κούτρας μιλά με συγκίνηση αλλά και μεγάλη αγάπη για τον Δημήτρη Κόκοτα.

«Με τον Δημήτρη συναντηθήκαμε και γνωριστήκαμε στο J2US το 2024, όπου συμμετείχα εγώ ως παίκτης, ο ίδιος ως coach. Ήταν ένας πάρα πολύ ευγενικός άνθρωπος, ένας κύριος, πάρα πολύ σωστός σε όλα». 

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Θυμάται έναν άνθρωπο «διαμάντι», με ήθος, ευγένεια και μια σπάνια γενναιοδωρία ψυχής. Και μέσα από μια προσωπική ιστορία που αποκαλύπτει για πρώτη φορά, φωτίζει μια πλευρά του τραγουδιστή που ίσως ο κόσμος να μην είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τόσο καλά.

«Δε θα ξεχάσω... ήταν μια περίοδος που δεν ήμουν και πολύ καλά, ήμουν στεναχωρημένος για ένα γεγονός που είχε συμβεί στο J2US εκείνο το διάστημα. Με σταματούσε στους διαδρόμους και μου έλεγε ''δε σε έχω γνωρίσει έτσι, σε έχω γνωρίσει με ένα χαμόγελο. Θέλω έτσι να συνεχίσεις να είσαι κι όλα τα προβλήματα ξεπερνιούνται, εκτός από τα προβλήματα υγείας''. Το λέω κι ανατριχιάζω γιατί θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτή τη φράση που μου είχε πει».

Κούτρας για Κόκοτα

Η Στέλλα Κονιτοπούλου, ο Δημήτρης Κόκοτας κι ο Χρήστος Κούτρας στο J2US

Ο Χρήστος Κούτρας αναφέρεται και στην καθημερινή εικόνα του τραγουδιστή στις πρόβες, περιγράφοντας έναν άνθρωπο χαμηλών τόνων με θετική αύρα. «Ήταν μετρημένος, είχε έναν καλό λόγο για όλους, πάντα χαμογελαστός κι ευδιάθετος. Ένιωθε πολύ χαρούμενος που συμμετείχε σε αυτό το σόου».

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Η γνωριμία τους, όπως λέει, ήταν σύντομη αλλά ουσιαστική. «Ήταν μια φιλία που θα ξεκινούσε, αλλά τελείωσε νωρίς λόγω της κατάστασης αυτής. Πραγματικά, τον αγαπούσα πάρα πολύ. Μου έκανε τεράστια εντύπωση που ένας άνθρωπος σαν τον Δημήτρη Κόκοτα, με αυτό το όνομα που έφερε κι αυτήν την καριέρα... ήταν τόσο προσιτός κι αγκάλιαζε όλους τους παίκτες που ήμασταν εκεί».

Κλείνοντας, ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε στη μακρά περίοδο νοσηλείας του Δημήτρη Κόκοτα, που διήρκεσε περίπου δυόμιση χρόνια «Μιλούσα με έναν πολύ καλό του φίλο και μάθαινα νέα». Όπως εξομολογήθηκε, όσο κι αν γνωρίζεις πως μια τέτοια στιγμή μπορεί να έρθει: «Ποτέ δεν είσαι αρκετά έτοιμος για κάτι τέτοιο».

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