«Καλό ταξίδι, φίλε μου»: Η σόουμπιζ αποχαιρετά τον Δημήτρη Κόκοτα

Τα συγκινητικά μηνύματα που «κατέκλυσαν» τα social media

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: NDP
Δημήτρης Κόκοτας: «Έφυγε» από τη ζωή ο τραγουδιστής σε ηλικία 57 χρόνων / Βίντεο: ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Δημήτρης Κόκοτας απεβίωσε σε ηλικία 57 ετών, στις 25 Αυγούστου 2026, μετά από δύο χρόνια νοσηλείας στη ΜΕΘ.
  • Φίλοι και συνεργάτες αποχαιρέτησαν τον Κόκοτα με συγκινητικά μηνύματα στα social media.
  • Η Άννα Βίσση και η Ρούλα Κορομηλά εξέφρασαν τη θλίψη τους για την απώλεια του τραγουδιστή, τονίζοντας την καλοσύνη και την ευγένειά του.
  • Ο Χάρης Βαρθακούρης και άλλοι καλλιτέχνες μοιράστηκαν αναμνήσεις και συναισθήματα για τον Δημήτρη, υπογραμμίζοντας την επίδρασή του στη ζωή τους.
  • Η Καίτη Γαρμπή και η Τραϊάνα Ανανία αποχαιρέτησαν τον Κόκοτα με συγκινητικά λόγια και αναμνήσεις από τη συνεργασία τους.

Θλίψη έχει προκαλέσει στο καλλιτεχνικό χώρο η είδηση ότι ο Δημήτρης Κόκοτας δεν είναι πλέον στη ζωή. Ο σπουδαίος τραγουδιστής απεβίωσε σε ηλικία 57 χρόνων, στις 25 Αυγούστου 2026, έπειτα από δύο χρόνια νοσηλείας στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς.

Δημήτρης Κόκοτας: Πέθανε σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής

Συντετριμμένοι φίλοι, συνάδελφοι και συνεργάτες, αποχαιρέτησαν με το δικό τους τρόπο τον Δημήτρη Κόκοτα, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να «πλημμυρίζουν» από συγκινητικά μηνύματα.

Δημήτρης Κόκοτας: Αυτή ήταν η τελευταία τηλεοπτική του εμφάνιση

Άννα Βίσση

Η Άννα Βίσση αποχαιρέτησε με μια λιτή, αλλά ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση τον Δημήτρη Κόκοτα, γράφοντας σε δημοσίευσή της:  «Δημήτρη… Έφυγες νωρίς αφήνοντας πίσω τη γλυκιά σου φωνή και την όμορφη ψυχή σου που μιλούσε και θα μιλάει για πάντα στις ψυχές όλων μας».

«Καλό ταξίδι, φίλε μου»: Η σόουμπιζ αποχαιρετά τον Δημήτρη Κόκοτα

Φωτογραφία: Instagram.com

Ρούλα Κορομηλά

Η καταξιωμένη παρουσιάστρια αποχαιρέτησε τον τραγουδιστή,γράφοντας στην ανάρτησή της: «Η τηλεόραση σου γνωρίζει πολλούς ανθρώπους αλλά σπάνια σου χαρίζει την αληθινή ευγένεια. Βρεθήκαμε πολλές φορές μαζί στα πλατώ Δημήτρη μου! Κάθε φορά η ίδια ζεστασιά. Πάντα μας χάριζες απλόχερα το ειλικρινές λαμπερό χαμόγελό σου γεμάτο καλοσύνη και σεμνότητα. Κρατάω στο κινητό μου Δημήτρη μου το τελευταίο σου μήνυμα πριν από την περιπέτειά σου. Ένα μήνυμα γεμάτο αγάπη, χωρίς καμιά αφορμή δουλειάς ή εκπομπής. Απλό ανθρώπινο, γεμάτο γενναιοδωρία. Πολύτιμη για μένα υπενθύμιση για το πόσο σπάνιος ήσουν… Πορεύτηκες με αξιοπρέπεια, πολέμησες γενναία μέχρι το τέλος και αμύνθηκες με όλη σου τη δύναμη. Αντίο Δημήτρη μου. Αντίο. Με πονάει που έφυγες», έγραψε η Ρούλα Κορομηλά στην ανάρτησή της.

«Καλό ταξίδι, φίλε μου»: Η σόουμπιζ αποχαιρετά τον Δημήτρη Κόκοτα

Φωτογραφία: Instagram.com

Χάρης Βαρθακούρης

Ο Χάρης Βαρθακούρης, μέσα από ένα ποστ που δημοσίευσε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, είπε το δικό του «μέχρι να ξαναβρεθούμε» στον συνάδελφο και φίλο του, Δημήτρη Κόκοτα: «Δεν ξέρω αν υπάρχει “σωστός” τρόπος να αποχαιρετήσεις έναν φίλο. Δυστυχώς η είδηση που εδώ και πολύ καιρό απευχόμουν, έφτασε μόλις στα αυτιά μου. Η αλήθεια είναι πως, κάπου μέσα μου, το ήξερα. Ήξερα ότι αυτή η μέρα μπορεί να έρθει. Είχα προετοιμαστεί, όσο μπορεί κανείς να προετοιμαστεί για κάτι τέτοιο.

Κι όμως… τώρα που ήρθε, αντιλαμβάνομαι ότι δεν είμαστε ποτέ έτοιμοι τελικά. Ίσως γιατί άλλο είναι να ξέρεις ότι κάποιος μπορεί ανά πάσα στιγμή να φύγει κι άλλο να συνειδητοποιείς ότι δεν θα τον ξαναδείς, δεν θα ξαναμιλήσετε, δεν θα γελάσετε ξανά μαζί. Καλό σου ταξίδι, Δημήτρη μου. Θα μας λείψεις πολύ.

Θα σε θυμάμαι όπως σε γνώρισα. Όπως σε αγαπήσαμε όλη η παρέα μας, με τον Γρηγόρη και τον Στέλιο, που ταξιδέψαμε όλο τον πλανήτη παρέα, τραγουδώντας και χαρίζοντας χαρά στους Έλληνες της διασποράς.. Με τις καλές σου στιγμές, με τις τρέλες σου, με τα απίστευτα γέλια μας μέχρι δακρύων και με όλα αυτά που σε έκαναν εσένα.

Και ίσως αυτό είναι τελικά το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να αφήσει ένας άνθρωπος πίσω του: να υπάρχουν άνθρωποι που θα χαμογελούν όταν τον θυμούνται, ακόμα κι αν τα μάτια τους είναι βουρκωμένα.

Καλό ταξίδι, φίλε μου. Δεν θα πω “αντίο”.... Θα πω απλώς… μέχρι να ξαναβρεθούμε».

Καίτη Γαρμπή

'Ενα συγκινητικό μήνυμα δημοσίευσε η Καίτη Γαρμπή, εκφράζοντας τη θλίψη για την πρόωρη απώλεια του Δημήτρη Κόκοτα.

«Καλό ταξίδι, φίλε μου»: Η σόουμπιζ αποχαιρετά τον Δημήτρη Κόκοτα

Φωτογραφία: Instagram.com

«Δημήτρη μου… Δυόμισι χρόνια περιμέναμε ένα θαύμα. Το πιστέψαμε, το ευχηθήκαμε, το προσευχηθήκαμε. Σήμερα αποχαιρετώ ένα υπέροχο πλάσμα, έναν αγαπημένο συνάδελφο, ένα καλό παιδί. Θα σε θυμάμαι πάντα με το χαμόγελό σου. Καλό ταξίδι», έγραψε η γνωστή τραγουδίστρια.

Γρηγόρης Μπιθικώτσης

Ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, έγραψε για τον Δημήτρη Κόκοτα: «Μερικές φορές είναι απλά αδύνατον να αποδεχτείς κάποια πράγματα, η ζωή όμως στο επιβάλει. Αντίο Δημήτρη μας. Δεν έχω λόγια».

«Καλό ταξίδι, φίλε μου»: Η σόουμπιζ αποχαιρετά τον Δημήτρη Κόκοτα

Φωτογραφία: Instagram.com

Σάντρα Βουτσά

Με δύο μόνο λέξεις αποχαιρέτησε η Σάντρα Βουτσά τον Δημήτρη Κόκοτα. Οι δυο τους, πέρα από στενοί φίλοι, ήταν και συνεργάτες. Σε μαύρο φόντο, η Σάντρα Βουτσά, έγραψε το όνομά του.

 

Ποσειδώνας Γιαννόπουλος

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος με ένα story στο Instagram είπε το δικό του αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα, γράφοντας στην ανάρτησή του: 

«Από τις πρώτες μας συνεντεύξεις στο ραδιόφωνο για την παρουσίαση των πολυπλατινένιων δίσκων σου, μέχρι την τελευταία σου τηλεοπτική εμφάνιση, στην οποία έμελλε να συναντηθούμε. Αν υπήρχε κάτι που σε έκανε πάντα να ξεχωρίζεις ήταν η ευγένεια και το ήθος που εξέπεμπες. Καλό σου ταξίδι φίλε».

«Καλό ταξίδι, φίλε μου»: Η σόουμπιζ αποχαιρετά τον Δημήτρη Κόκοτα

Φωτογραφία: Instagram.com

Τραϊάνα Ανανία

Το δικό της αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα είπε η Τραϊάνα Ανανία. H ηθοποιός είχε συμμετάσχει στο «J2US» στο πλευρό του Δημήτρη Κόκοτα για αυτό και επέλεξε να τον αποχαιρετήσει με ένα βίντεο από εμφάνισή τους στο μουσικό σόου.

 

«Αγαπημένε μου Δημήτρη. Καλό ταξίδι. Σ’ αγαπώ πολύ. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εσύ γνωρίζεις. Ραντεβού στους ουρανούς για πολλά ντουέτα ακόμα. Κατερίνα μου σου στέλνω την αγκαλιά μου», έγραψε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

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