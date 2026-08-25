Δημήτρης Κόκοτας: Αυτή ήταν η τελευταία τηλεοπτική του εμφάνιση

Μόλις δύο μέρες πριν την εισαγωγή του στο νοσοκομείο

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: NDP PHOTO
Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Κόκοτας / ERT

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Στο πένθος βυθίστηκε ο καλλιτεχνικός κόσμς με την είδηση του θανάτου του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, έπειτα από σχεδόν διετή νοσηλεία στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Γεώργιος Γεννηματάς».

Στα τέλη Μαρτίου του 2024 ξεκίνησε η δύσκολη περιπέτεια υγείας του Δημήτρη Κόκοτα, όταν υπέστη σοβαρό καρδιακό επεισόδιο κατά τη διάρκεια των προβών του «J2US», όπου συμμετείχε μαζί με την Τραϊάνα Ανανία. Από εκείνη την ημέρα, ο τραγουδιστής έδωσε μια μακρά και ιδιαίτερα δύσκολη μάχη για την υγεία του, η οποία διήρκησε σχεδόν δύο χρόνια.

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Μόλις δύο ημέρες νωρίτερα, ο Δημήτρης Κόκοτας είχε πραγματοποιήσει την τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση. Συγκεκριμένα, στις 26 Μαρτίου 2024 είχε βρεθεί στο πλατό της εκπομπής «Πρωινό Σου Σου» του OPEN, με την Ελένη Τσολάκη στην παρουσίαση, μαζί με την Τραϊάνα Ανανία.

Εκείνη η εμφάνιση ήταν η τελευταία τηλεοπτική παρουσία του. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο τραγουδιστής είχε μιλήσει, μεταξύ άλλων, για την επιλογή του να απέχει για ένα διάστημα από την τηλεόραση και να μην κάνει εμφανίσεις χωρίς ουσιαστικό λόγο.

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«Ήταν δική μου επιλογή να μην παίζω στην τηλεόραση. Να μην βγαίνω δηλαδή, ακόμα και καθόλου έστω, αν δεν έχω κάτι να πω πάνω στη δουλειά. Βέβαια, μετά το ξανασκέφτηκα και είπα… κακώς, έπρεπε να ’χω βγει, έπρεπε να ’χω δώσει το παρών και άλλες φορές», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Κόκοτας.

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