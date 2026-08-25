Ιός Δυτικού Νείλου: Νέα κρούσματα σε  Κηφισιά και Κρήτη

Ψεκασμοί από τον Δήμο Κηφισιάς και την Περιφέρεια Αττικής

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Νέα κρούσματα Ιού του Δυτικού Νείλου (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ανησυχητική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου με 157 κρούσματα και 13 θανάτους μέχρι στιγμής.
  • Κρούσμα καταγράφηκε στην Κηφισιά, με έκτακτους ψεκασμούς και έλεγχο φρεατίων.
  • Η επιδημιολογική κατάσταση θυμίζει την έξαρση του 2018, με την Ανατολική Αττική να έχει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση κρουσμάτων.
  • Νέο κρούσμα στην Κρήτη σε 75χρονο που κόλλησε τον ιό στην Αθήνα και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.
  • Αύξηση κρουσμάτων αναμένεται μέχρι τα τέλη Αυγούστου, με αποκλιμάκωση από τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Σε φάση ανησυχητικής έξαρσης περνά η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου. Η κορύφωση των κρουσμάτων αναμένεται στα τέλη Αυγούστου, ενώ η καταγραφή περιστατικών ενδέχεται να παραταθεί και καθ’ όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου. 

Ιός Δυτικού Νείλου:  Ρεκόρ επταετίας σε κρούσματα και θανάτους

Όπως ανέφερε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star, κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου σημειώθηκε και στην Κηφισιά, με αποτέλεσμα δήμος και περιφέρεια να προχωρήσουν σήμερα σε έκτακτους ψεκασμούς από τις 7 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον έλεγχο των φρεατίων. Ελέγχθηκαν πάνω από 3.000 φρεάτια σε όλη την έκταση του δήμου.

Η φετινή επιδημιολογική εικόνα θυμίζει έντονα την έξαρση του 2018, με την Ανατολική Αττική να καταγράφει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση κρουσμάτων και να βρίσκεται στο κόκκινο.

Ιός Δυτικού Νείλου: Κρούσματα σε 48 δήμους της χώρας

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα, ενώ 13 συμπολίτες μας έχουν χάσει τη ζωή τους. Σύμφωνα, όμως, με τους ειδικούς, τα κρούσματα μπορεί να είναι ακόμη και δεκαπλάσια. Ωστόσο, το 80% των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί δεν παρουσιάζουν κανένα σύμπτωμα και το 19% παρουσιάζει ήπια συμπτωματολογία, με αποτέλεσμα να μην επισκέπτονται νοσοκομεία και να μην καταγράφονται κρούσματα.

Πρώτο κρούσμα και στην Κρήτη  

Έχουμε, όμως  νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα και στην Κρήτη. Πρόκειται για έναν 75χρονο, ο οποίος, όμως, φαίνεται πως κόλλησε τον ιό στην Αθήνα, αλλά εμφάνισε συμπτώματα όταν έφτασε στην Ιεράπετρα, με αποτέλεσμα τώρα να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου και στην Κρήτη

Κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου και στην Κρήτη     

Οι ειδικοί τονίζουν ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα παρατηρούμε αύξηση στα κρούσματα, ενώ η αποκλιμάκωση αναμένεται από τα τέλη Σεπτεμβρίου.

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