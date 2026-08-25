Φωτιά και στη Σαλαμίνα σε δασική έκταση

Σπεύδουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής - Εκκενώνονται περιοχές

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στη Σαλαμίνα, με πυκνό μαύρο καπνό.
  • Στο σημείο επιχειρούν 80 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, 25 οχήματα, εθελοντές, 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
  • Εκδόθηκε μήνυμα του 112 για απομάκρυνση από τις περιοχές Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα προς Ακτή Καραϊσκάκη.
  • Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Φωτιά έχει ξεσπάσει και σε δασική έκταση στη Σαλαμίνα, από την εστία της οποίας φαίνεται να υψώνεται πυκνός μαύρος καπνός στον ουρανό.

Η φωτιά στη Σαλαμίνα

Η φωτιά στη Σαλαμίνα (φωτογραφία salamina-press.gr) 

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες στη συνέχεια ενισχύθηκαν. Πλέον επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 25 οχήματα, εθελοντές, 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.        

 

Πριν από λίγο εκδόθηκε μήνυμα του 112 στο οποίο αναφέρεται:

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα (#Μπιζάνι) της Περιφέρειας Αττικής απομακρυνθείτε προς Ακτή Καραϊσκάκη. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών». 

   

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