Φωτιά έχει ξεσπάσει και σε δασική έκταση στη Σαλαμίνα, από την εστία της οποίας φαίνεται να υψώνεται πυκνός μαύρος καπνός στον ουρανό.

Η φωτιά στη Σαλαμίνα (φωτογραφία salamina-press.gr)

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες στη συνέχεια ενισχύθηκαν. Πλέον επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 25 οχήματα, εθελοντές, 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Πριν από λίγο εκδόθηκε μήνυμα του 112 στο οποίο αναφέρεται:

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα (#Μπιζάνι) της Περιφέρειας Αττικής απομακρυνθείτε προς Ακτή Καραϊσκάκη. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».