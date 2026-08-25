Αφροδίτη Λιάντου: Η φωνάρα, η ερμηνεία και το σχόλιο της Εβελίνας Παπούλια

«Ένα μικρό κομμάτι από κάτι που έγραψα», σχολίασε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.08.26 , 14:27 Καλλιθέα: 18χρονος μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του
25.08.26 , 14:15 Αφροδίτη Λιάντου: Η φωνάρα, η ερμηνεία και το σχόλιο της Εβελίνας Παπούλια
25.08.26 , 14:00 Πώς θα καταλάβεις ότι έχεις ξεπέρασει επιτέλους τον πρώην σου
25.08.26 , 13:20 Άντζελα Γκερέκου: Ταξίδι στο Λονδίνο με την κόρη της, Μαρία Βοσκοπούλου
25.08.26 , 13:00 Μπίλι Ζέιν: Ο «κακός» του Τιτανικού κάνει καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα
25.08.26 , 12:58 Άνω Λιόσια: Πώς έγινε το τροχαίο με θύμα 17χρονη - Στη ΜΕΘ συνομήλική της
25.08.26 , 12:23 Λένα Μποζάκη: Το ανέμελο καλοκαίρι της στη Νάξο
25.08.26 , 12:18 Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Αφροδίτη Νέστορα στο Μέγαρο Μαξίμου
25.08.26 , 12:10 Τραγωδία στη Μύκονο: Νεκρός τουρίστας στην παραλία της Ψαρούς
25.08.26 , 12:10 Ορνέλα Μούτι: Στα 71 της χρόνια πιο όμορφη από ποτέ η Ιταλίδα σταρ
25.08.26 , 12:00 Βρες το ιδανικό τζιν, που να ταιριάζει απόλυτα στον σωματότυπό σου
25.08.26 , 11:27 Αχαρνές: Σκύλος επιτέθηκε σε 26χρονη και σκότωσε το κατοικίδιο της
25.08.26 , 11:20 Επίδομα παιδιού 150 ευρώ: Ποιοι θα πληρωθούν έως 31/8
25.08.26 , 11:15 Ομπράντοβιτς: Αφήνει εκτός δύο μεγάλα ονόματα με Ολυμπιακό!
25.08.26 , 11:05 Θεσσαλονίκη: 35χρονη κατήγγειλε βιασμό από τον εν διαστάσει σύζυγό της
Πάρτι γενεθλίων για τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη - Παρών, ο Χρήστος Μάστορας
Ορνέλα Μούτι: Στα 71 της χρόνια πιο όμορφη από ποτέ η Ιταλίδα σταρ
Ομπράντοβιτς: Αφήνει εκτός δύο μεγάλα ονόματα με Ολυμπιακό!
Ρέμος - Μπόσνιακ: Το φωτογραφικό άλμπουμ των διακοπών με την κόρη τους
Νεκρός στο σπίτι του βρέθηκε ο ποιητής και ζωγράφος Χρήστος Μαρκίδης
Ανθή Βούλγαρη: Καλοκαιρινές στιγμές με τον σύζυγό της & τον γιο τους
Καλομοίρα: Στην Κεφαλονιά με τον Γιώργο Μπούσαλη και τα παιδιά τους
Άνω Λιόσια: Πώς έγινε το τροχαίο με θύμα 17χρονη - Στη ΜΕΘ συνομήλική της
Oρφέας Αυγουστίδης: Η πρώτη φωτογραφία αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη του
Αφροδίτη Λιάντου: Η φωνάρα, η ερμηνεία και το σχόλιο της Εβελίνας Παπούλια
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram/NDP Photo Agency
Δείτε το βίντεο που πόσταρε η Αφροδίτη Λιάντου

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αφροδίτη Λιάντου δημοσίευσε βίντεο στο Instagram όπου ερμηνεύει δικό της τραγούδι στα αγγλικά, συνοδευόμενο από σχόλιο της μητέρας της, Εβελίνας Παπούλια.
  • Το βίντεο καταγράφηκε κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών της, με φόντο το φεγγάρι και τη δύση του ηλίου.
  • Η Αφροδίτη έχει εκφράσει στο παρελθόν τη σημασία της μουσικής στη ζωή της, θεωρώντας την μόνιμη αγάπη της.
  • Η μητέρα της σχολίασε την ανάρτηση με τρυφερότητα, ενώ η Αφροδίτη απάντησε με κόκκινες καρδιές.
  • Η ανάρτηση επιβεβαιώνει τη σταθερή της σύνδεση με τη μουσική και την προσωπική της δημιουργικότητα.

Η Αφροδίτη Λιάντου μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram ένα βίντεο στο οποίο παίζει κιθάρα και ερμηνεύει τραγούδι που έχει γράψει στα αγγλικά. Η ανάρτηση δημοσιεύτηκε την Τρίτη 25 Αυγούστου 2026 και συνοδεύτηκε από δημόσια αντίδραση της μητέρας της, Εβελίνας Παπούλια, που έσπευσε να σχολιάσει κάτω από το post.

Αφροδίτη Λιάντου: Η φωνάρα, η ερμηνεία και το σχόλιο της Εβελίνας Παπούλια

Η νεαρή ηθοποιός, που έχει ήδη παρουσία στον χώρο της υποκριτικής, έδειξε μέσα από το συγκεκριμένο στιγμιότυπο και τη σχέση της με τη μουσική. Στο βίντεο εμφανίζεται να τραγουδά δική της σύνθεση, έχοντας ως φόντο το φεγγάρι και τον ουρανό την ώρα της δύσης του ήλιου.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Ένα μικρό κομμάτι από κάτι που έγραψα».

Η ανάρτηση της Αφροδίτης Λιάντου

Με μουσική στις καλοκαιρινές διακοπές

Το βίντεο ανέβηκε ενώ η Αφροδίτη Λιάντου περνά τις καλοκαιρινές της διακοπές, αξιοποιώντας τον χρόνο της και για μία από τις πιο σταθερές δημιουργικές της ασχολίες, τη μουσική. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από το υλικό, η ανάρτηση καταγράφει μια χαλαρή αυγουστιάτικη στιγμή, με την ίδια να κρατά την κιθάρα της και να τραγουδά μπροστά στην κάμερα.

Η δημοσίευση συγκέντρωσε σχόλια από τους διαδικτυακούς της φίλους, ενώ ξεχώρισε η παρέμβαση της Εβελίνας Παπούλια. Η ηθοποιός σχολίασε: «Αγάπη μου», συνοδεύοντας το σχόλιο με μία καρδιά και πολλά αστέρια. Η Αφροδίτη  απάντησε στη μητέρα της με κόκκινες καρδιές.

Αφροδίτη Λιάντου: Η φωνάρα, η ερμηνεία και το σχόλιο της Εβελίνας Παπούλια

Η Αφροδίτη Λιάντου και η σχέση με τη μουσική

Η ενασχόλησή της με το τραγούδι δεν είναι νέα. Η ίδια έχει μιλήσει δημόσια στο παρελθόν για τη σημασία που έχει η μουσική στη ζωή της, περιγράφοντάς την ως μια μόνιμη αγάπη της.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε δηλώσει: «Πάντα μου άρεσε να τραγουδάω, ήμουν σε χορωδίες. Επειδή ήταν δύσκολο να προσανατολιστώ στο τι θέλω να κάνω, μού είπε η μητέρα μου ότι πρέπει να αποφασίσω τι θέλω να κάνω. Τότε ήθελα να κάνω και Φυσική. Τελικά άλλαξε αυτό, δεν ήμουν πολύ καλή μαθήτρια στη συνέχεια. Αλλά μόνιμη αγάπη μου ήταν η μουσική».

Η νέα της ανάρτηση έρχεται να επιβεβαιώσει αυτή τη σταθερή σύνδεση με το τραγούδι, καθώς δεν περιορίστηκε σε μια απλή ερμηνεία, αλλά παρουσίασε μέρος από προσωπική της δημιουργία στα αγγλικά.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΙΑΝΤΟΥ
 |
ΕΒΕΛΙΝΑ ΠΑΠΟΥΛΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Άντζελα Γκερέκου - Μαρία Βοσκοπούλου
Celebrities & Gossip Νεα
Άντζελα Γκερέκου: Ταξίδι στο Λονδίνο με την κόρη της, Μαρία Βοσκοπούλου
Μπίλι Ζέιν
Celebrities & Gossip Νεα
Μπίλι Ζέιν: Ο «κακός» του Τιτανικού κάνει καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα
Λένα Μποζάκη: Το καλοκαίρι της στη Νάξο
Celebrities & Gossip Νεα
Λένα Μποζάκη: Το ανέμελο καλοκαίρι της στη Νάξο
Ορνέλα Μούτι
Celebrities & Gossip Νεα
Ορνέλα Μούτι: Στα 71 της χρόνια πιο όμορφη από ποτέ η Ιταλίδα σταρ
Γαρυφαλλιά Καληφώνη
Celebrities & Gossip Νεα
Πάρτι γενεθλίων για τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη - Παρών, ο Χρήστος Μάστορας
Γιάννης Παπαδογιάννης
Celebrities & Gossip Νεα
Starte - Γιάννης Παπαδογιάννης: «Τα τέρατα τα δημιουργούμε εμείς!»
Ρέμος - Μπόσνιακ: Το φωτογραφικό άλμπουμ των διακοπών με την κόρη τους
Celebrities & Gossip Νεα
Ρέμος - Μπόσνιακ: Το φωτογραφικό άλμπουμ των διακοπών με την κόρη τους
Κατερίνα Παπουτσάκη
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Παπουτσάκη: Με hot μπικίνι απολαμβάνει τη θάλασσα με φουσκωτό!
Oρφέας Αυγουστίδης: Η πρώτη φωτογραφία αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη του
Celebrities & Gossip Νεα
Oρφέας Αυγουστίδης: Η πρώτη φωτογραφία αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη του
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top