Η Αφροδίτη Λιάντου μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram ένα βίντεο στο οποίο παίζει κιθάρα και ερμηνεύει τραγούδι που έχει γράψει στα αγγλικά. Η ανάρτηση δημοσιεύτηκε την Τρίτη 25 Αυγούστου 2026 και συνοδεύτηκε από δημόσια αντίδραση της μητέρας της, Εβελίνας Παπούλια, που έσπευσε να σχολιάσει κάτω από το post.

Η νεαρή ηθοποιός, που έχει ήδη παρουσία στον χώρο της υποκριτικής, έδειξε μέσα από το συγκεκριμένο στιγμιότυπο και τη σχέση της με τη μουσική. Στο βίντεο εμφανίζεται να τραγουδά δική της σύνθεση, έχοντας ως φόντο το φεγγάρι και τον ουρανό την ώρα της δύσης του ήλιου.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Ένα μικρό κομμάτι από κάτι που έγραψα».

Η ανάρτηση της Αφροδίτης Λιάντου

Με μουσική στις καλοκαιρινές διακοπές

Το βίντεο ανέβηκε ενώ η Αφροδίτη Λιάντου περνά τις καλοκαιρινές της διακοπές, αξιοποιώντας τον χρόνο της και για μία από τις πιο σταθερές δημιουργικές της ασχολίες, τη μουσική. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από το υλικό, η ανάρτηση καταγράφει μια χαλαρή αυγουστιάτικη στιγμή, με την ίδια να κρατά την κιθάρα της και να τραγουδά μπροστά στην κάμερα.

Η δημοσίευση συγκέντρωσε σχόλια από τους διαδικτυακούς της φίλους, ενώ ξεχώρισε η παρέμβαση της Εβελίνας Παπούλια. Η ηθοποιός σχολίασε: «Αγάπη μου», συνοδεύοντας το σχόλιο με μία καρδιά και πολλά αστέρια. Η Αφροδίτη απάντησε στη μητέρα της με κόκκινες καρδιές.

Η Αφροδίτη Λιάντου και η σχέση με τη μουσική

Η ενασχόλησή της με το τραγούδι δεν είναι νέα. Η ίδια έχει μιλήσει δημόσια στο παρελθόν για τη σημασία που έχει η μουσική στη ζωή της, περιγράφοντάς την ως μια μόνιμη αγάπη της.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε δηλώσει: «Πάντα μου άρεσε να τραγουδάω, ήμουν σε χορωδίες. Επειδή ήταν δύσκολο να προσανατολιστώ στο τι θέλω να κάνω, μού είπε η μητέρα μου ότι πρέπει να αποφασίσω τι θέλω να κάνω. Τότε ήθελα να κάνω και Φυσική. Τελικά άλλαξε αυτό, δεν ήμουν πολύ καλή μαθήτρια στη συνέχεια. Αλλά μόνιμη αγάπη μου ήταν η μουσική».

Η νέα της ανάρτηση έρχεται να επιβεβαιώσει αυτή τη σταθερή σύνδεση με το τραγούδι, καθώς δεν περιορίστηκε σε μια απλή ερμηνεία, αλλά παρουσίασε μέρος από προσωπική της δημιουργία στα αγγλικά.