Πάρτι γενεθλίων για τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη - Παρών, ο Χρήστος Μάστορας

H απάντηση του ζευγαριού στις φήμες περί χωρισμού

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Πάρτι γενεθλίων για τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη - Παρών, ο Χρήστος Μάστορας
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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη γιόρτασε τα 30ά γενέθλιά της με πάρτι στις 24 Αυγούστου, παρουσία του Χρήστου Μάστορα.
  • Το ζευγάρι είναι μαζί από τον Αύγουστο του 2022 και προστατεύει την προσωπική του ζωή από τα ΜΜΕ.
  • Υπήρξαν φήμες για κρίση στη σχέση τους, λόγω χωριστών καλοκαιρινών εμφανίσεων και απουσίας κοινών φωτογραφιών.
  • Και οι δύο απάντησαν δημόσια στις φήμες, διαψεύδοντας τις φήμες χωρισμού.
  • Δύο ημέρες πριν το πάρτι, το ζευγάρι παραβρέθηκε σε γάμο της αδελφής του Χρήστου Μάστορα.

Ένα εντυπωσιακό πάρτι διοργάνωσε στο σπίτι της το βράδυ της Δευτέρας 24 Αυγούστου, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, με σκοπό να γιορτάσει τα 30ά γενέθλιά της.

Καληφώνη: Οργισμένη με τα δημοσιεύματα γύρω από τη σχέση της με τον Μάστορα

Παρόντες όλα τα αγαπημένα της πρόσωπα, ενώ στο πλευρό της ήταν και ο σύντροφός της Χρήστος Μάστορας, με τον οποίο πλέον μετρά τέσσερα χρόνια σχέσης.

Πάρτι γενεθλίων για τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη - Παρών, ο Χρήστος Μάστορας

Πάρτι γενεθλίων για τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη - Παρών, ο Χρήστος Μάστορας

Πάρτι γενεθλίων για τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη - Παρών, ο Χρήστος Μάστορας

Πάρτι γενεθλίων για τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη - Παρών, ο Χρήστος Μάστορας

Πάρτι γενεθλίων για τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη - Παρών, ο Χρήστος Μάστορας

Πάρτι γενεθλίων για τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη - Παρών, ο Χρήστος Μάστορας

Πάρτι γενεθλίων για τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη - Παρών, ο Χρήστος Μάστορας

Φωτογραφίες: Instagram.com

Το ζευγάρι είναι μαζί από τον Αύγουστο του 2022, ενώ αμφότεροι έχουν επιλέξει να προστατεύουν την προσωπική τους ζωή από τα αδιάκριτα βλέμματα, παρά το έντονο ενδιαφέρον που υπάρχει γύρω από τη σχέση τους.

Η παρουσία του Χρήστου Μάστορα στο πάρτι έρχεται λίγο διάστημα μετά την έντονη φημολογία που κυκλοφόρησε μέσα στο καλοκαίρι, ότι το ζευγάρι περνά κρίση ή ακόμη ότι έχει χωρίσει. Αφορμή για τις σχετικές φήμες στάθηκαν, μεταξύ άλλων, οι χωριστές καλοκαιρινές εμφανίσεις τους, η απουσία κοινών φωτογραφιών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και το γεγονός ότι η επέτειός τους -στις αρχές Αυγούστου- πέρασε χωρίς κάποια δημόσια αφιέρωση - εν αντιθέσει με προηγούμενες χρονιές.

Χρήστος Μάστορας: Ξεκαθαρίζει για τη σχέση του με τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη είχε αποφασίσει να τοποθετηθεί δημόσια στις 11 Αυγούστου, ξεκαθαρίζοντας μέσω των social media ότι όσα γράφονταν για την προσωπική της ζωή δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.

Πάρτι γενεθλίων για τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη - Παρών, ο Χρήστος Μάστορας

Φωτογραφία: Instagram.com

Τη δική του δημόσια απάντηση είχε δώσει και ο Χρήστος Μάστορας, μιλώντας στην εφημερίδα Realnews. «Με όλο τον σεβασμό στους ανθρώπους που κάνουν ρεπορτάζ και βιοπορίζονται από την επικαιρότητα, στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει κανένα θέμα… Ο κόσμος γύρω μας έχει αληθινά προβλήματα και, κάθε φορά που βλέπω τέτοιου είδους τίτλους, σκέφτομαι πόσο οργίζεται που κανείς δεν ασχολείται με τη λύση τους. Λυπάμαι που αντί να εμπνέουμε τους νέους και να τους γεμίζουμε με ελπίδα, κάποιες φορές ένα μικρό κομμάτι των sites τούς γεμίζει παραπληροφόρηση.

Οι άνθρωποι θέλουν το οξυγόνο, μέσω της τέχνης, της επιστήμης και των γραμμάτων. Ελπίζω σε έναν κόσμο με περισσότερη έμπνευση και λιγότερο clickbait» είχε δηλώσει τότε ο τραγουδιστής.

Υπενθυμίζουμε, ότι δύο ημέρες πριν από το πάρτι γενεθλίων της συντρόφου του Χρήστου Μάστορα, το ζευγάρι εμφανίστηκε μαζί στο της αδελφής του τραγουδιστή. Συγκεκριμένα το Σάββατο 22 Αυγούστου, ο Χρήστος Μάστορας έζησε μία ιδιαίτερα συγκινητική οικογενειακή στιγμή, καθώς η αδελφή του, Αμαλία Μάστορα, παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Μάνο Παπαγεωργίου, έπειτα από περίπου έξι χρόνια σχέσης.

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε σε κτήμα στην Αττική και στο πλευρό του Χρήστου Μάστορα βρισκόταν η Γαρυφαλλιά Καληφώνη. Μάλιστα, η ίδια ήταν εκείνη που μέσα από τα Instagram Stories της μοιράστηκε στιγμιότυπα από την τελετή και τη γαμήλια δεξίωση, κάνοντας γνωστή τη χαρμόσυνη είδηση.

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