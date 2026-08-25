Σαντορίνη, Γαλλική Ριεβιέρα, Σύμη, Κως... Αυτοί ήταν κάποιοι προορισμοί στους οποίους επέλεξε να ταξιδέψει η απόλυτη σταρ, Άννα Βίσση, για τις καλοκαιρινές διακοπές της.

Λίγο προτού αποχαιρετήσουμε το φετινό καλοκαίρι, η σπουδαία τραγουδίστρια επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς φίλους της στιγμές από το καλοκαίρι της, «ρίχνοντας» το Instagram!

Όπως βλέπουμε στο φωτογραφικό άλμπουμ της, η Άννα Βίσση έζησε ξεχωριστές στιγμές σε μαγικές τοποθεσίες, με καλούς φίλους, χαλαρές στιγμές, βόλτες με σκάφος, βραδινές εξόδους, θαλάσσιες δραστηριότητες, απολαυστικό φαγητό και βουτιές σε κρυστάλλινα νερά! Πολύτιμες στιγμές που συνθέτουν το ιδανικό καλοκαίρι!

Η Άννα Βίσση γέμισε μπαταρίες μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησής της δε δίστασε να υπενθυμίσει στους θαυμαστές της το ραντεβού που έχουν για τη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.

«Μοιράζομαι μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές του καλοκαιριού μου… Ανυπομονώ να σας δω όλους στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Σας στέλνω την αγάπη μου», έγραψε χαρακτηριστικά.

Δείτε τις φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές διακοπές της Άννας Βίσση:

Φωτογραφίες: Instagram.com