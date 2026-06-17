Η Θεόβη Στύλλου είναι η ταλαντούχα ηθοποιός που υποδύεται τη δικηγόρο Τζένη Μπατσιούλη στη σειρά Μπαμπά σ' αγαπώ. Η αλήθεια είναι όμως, πως η ηθοποιός είναι στην πραγματικότητα δικηγόρος. Σπούδασε στη Νομική Αθηνών κι εργάστηκε ως δικηγόρος πριν ασχοληθεί με την υποκριτική.

Βασίλης Μηλιώνης - Θεόβη Στύλλου στη σειρά Μπαμπά σ' αγαπώ

Μάλιστα, αν και νέα στον χώρο της υποκριτικής, την έχουμε δει ξανά τηλεοπτικά, στον ρόλο της αστυνομικού Στέλλας στη σειρά Διάφανη Αγάπη. Ας γνωρίσουμε καλύτερα τη Θεόβη Στύλλου...

Η Θεόβη Στύλλου στη σειρά Μπαμπά σ' αγαπώ

Θεόβη Στύλλου: To βιογραφικό της ηθοποιού

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κοζάνη

Έχει γενέθλια στις 15 Μαΐου

Το ζώδιό της είναι Ταύρος

Το όνομα Θεόβη είναι ο συνδυασμός των ονομάτων των γιαγιάδων της : Θεοδώρα- Βικτωρία

είναι ο συνδυασμός των ονομάτων των της Η μαμά της είναι δικηγόρος

Ήρθε στην Αθήνα όταν πέρασε στη Νομική Αθηνών , από όπου και αποφοίτησε

, από όπου και αποφοίτησε Έκανε μεταπτυχιακό για τα Πνευματικά Δικαιώματα, στο Λονδίνο

«Τελειώνω τη Νομική, δε μου αρέσει ακριβώς κάτι πάρα πολύ από τα μαθήματα. Υπάρχει σίγουρα μια γοητεία στο Ποινικό, γιατί το βλέπεις και πιο πολύ στην πράξη και μπορεί να σε πιάνει και το αίσθημα δικαίου πιο έντονα. Οπότε πάω να κάνω μεταπτυχιακό και εκεί ήταν που θέλησα κάπως να συνδυάσω τα χόμπι μου και αυτά που μου άρεσαν να κάνω, με τη δικηγορία. Κάνω μεταπτυχιακό στα Πνευματικά Δικαιώματα κι εκεί είναι που συνειδητοποιώ ότι νομίζω πως θέλω να κάνω κινηματογράφο- σκηνοθεσία. Τότε έβλεπα πάρα πολλές ταινίες για κάποιο λόγο και με γοήτευε πάρα πολύ το σινεμά», αποκάλυψε στην εκπομπή Super Κατερίνα, τον περασμένο Απρίλιο.

Το μόνο όνειρο που είχε μικρή ήταν να γίνει δημοσιογράφος για κατοικίδια

«'Ημουν ένα παιδι που δεν εκδήλωσε ποτέ κάποια προτίμηση να κάνει κάτι. Το μόνο που θέλησα να κάνω κάποτε είναι να γίνω δημοσιογράφος και να γράφω σε περιοδικό για σκυλιά και γάτες», εξομολογήθηκε.

Η υποκριτική προέκυψε σχεδόν τυχαία στη ζωή της

«Τυχαία και σχεδόν κατά λάθος έκανα κάποια μαθήματα υποκριτικής και μετά πάλι τυχαία και σχεδόν κατά λάθος είπα να πάω να δώσω. Μου πρότεινε τότε η δασκάλα μου να πάω να δώσω. Της λέω "Εγώ να πάω να δώσω;". Μου είπε «Ναι, γιατί;» Και δεν είχα απάντηση στο ερώτημα, γιατί να μην πάω κι έτσι πήγα», αποκάλυψε η ηθοποιός στην ίδια συνέντευξη.

Εργάστηκε για τρία χρόνια ως δικηγόρος και παράλληλα σπούδαζε υποκριτική

Αποφοίτησε από τη Σχολή Θεάτρου Δήλος, το 2022

Το τηλεοπτικό της ντεμπούτο ήταν στη σειρά Διάφανη Αγάπη, στον ρόλο της Στέλλας

Η Θεόβη Στύλλου αγαπά εξίσου το θέατρο και την τηλεόραση.​​

Έχει παίξει στις θεατρικές παραστάσεις, «Βερολίνο Αλεξαντερπλατς» σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού και «Ο Κύριος Ζυλ» σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου

Τέλος, η ηθοποιός ασχολείται και με τις ηχογραφήσεις βιβλιών, δανείζοντας τη φωνή της σε γνωστά audiobooks.