Ο Μάρκος Σεφερλής ξεκαθαρίζει ότι δε σκοπεύει να ασχοληθεί με την πολιτική, παρότι, όπως αναφέρει, έχει δεχθεί σχετικές προτάσεις στο παρελθόν. Σε συνέντευξή του στο ένθετο Secret, με αφορμή τη νέα του καλοκαιρινή επιθεώρηση στο Δελφινάριο, ο γνωστός κωμικός εξηγεί πως θεωρεί ότι ο δικός του ρόλος είναι να προσφέρει γέλιο στο κοινό κι όχι να ακολουθήσει πολιτική διαδρομή.

Τη συνέντευξη πήρε η δημοσιογράφος Σάσα Σταμάτη, με τη συζήτηση να επεκτείνεται στο ενδεχόμενο μιας μελλοντικής ενασχόλησής του με την πολιτική. Ο ίδιος απαντά αρνητικά κι αποδίδει τη στάση του τόσο στη φύση του χώρου όσο και στη δική του προσωπική στάση απέναντι στην ειλικρίνεια.

Ο Μάρκος Σεφερλής λέει «όχι» στην πολιτική! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η ξεκάθαρη άρνηση για την πολιτική

«Δε θα κατέβαινα ποτέ στην πολιτική. Μου έχουν πει αλλά δε νομίζω ότι είναι αυτός ο προορισμός μου. Ο προορισμός μου είναι να κάνω τον κόσμο να γελάει και νομίζω ότι εμείς, οι άνθρωποι που έχουμε χάρισμα να κάνουμε τον κόσμο να γελάει, πρέπει να μένουμε σε αυτό». Με αυτή τη δήλωση ο Μάρκος απαντάει στο ποιος, τι και γιατί της συζήτησης γύρω από ένα πιθανό πολιτικό βήμα: ο ίδιος είναι το πρόσωπο που δέχθηκε προτάσεις, το ενδεχόμενο αφορά την κάθοδό του στην πολιτική κι ο λόγος της άρνησής του είναι ότι θεωρεί πως η αποστολή του βρίσκεται στην ψυχαγωγία.

Τι είπε για το πολιτικό σύστημα και την ειλικρίνεια

Ο ηθοποιός περιγράφει την εικόνα που έχει για την πολιτική ως ένα πεδίο ξένο προς τον χαρακτήρα και τις αξίες του. Όπως σημειώνει, δεν αισθάνεται ότι ανήκει σε αυτόν τον χώρο και θεωρεί ότι οι πιέσεις που ασκούνται μπορούν να αλλοιώσουν έναν άνθρωπο.

Ο Μάρκος Σεφερλής με τη σύζυγό του Έλενα Τσαβαλιά /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Η πολιτική είναι ένα τελείως άλλο πεδίο, που δεν το κατέχω. Εγώ δεν μπορώ να λέω ψέματα, εκεί αναγκάζεσαι να λες ψέματα. Εγώ δε λέω ότι όλοι αυτοί που ασχολούνται με την πολιτική είναι μη τίμιοι άνθρωποι. Απλώς, όταν μπλέκεις σε αυτό το σύστημα, αναγκάζεσαι να κάνεις υποχωρήσεις, δέχεσαι πιέσεις από πολλές πλευρές και διαστρεβλώνεται λίγο ο χαρακτήρας σου».

Η αναφορά του εστιάζει στο γιατί απορρίπτει την πολιτική: επειδή, όπως υποστηρίζει, θα έπρεπε να λειτουργήσει με τρόπο που δεν ταιριάζει με τη δική του αντίληψη για την αλήθεια και τη δημόσια παρουσία.

Η σχέση με το κοινό και το Δελφινάριο

Ο Μάρκος Σεφερλής συνδέει την απόφασή του και με τη σχέση που έχει χτίσει με το κοινό όλα αυτά τα χρόνια. Στα 58 του, όπως λέει, δε θέλει να διαταραχθεί η εικόνα ειλικρίνειας που πιστεύει ότι διατηρεί απέναντι στους θεατές του.

«Εγώ στα 58 μου χρόνια είμαι αυτός που είμαι, ατόφιος, γι’ αυτό με αγαπά ο κόσμος. Είμαι αληθινός, ειλικρινής απέναντί του και δε θέλω αυτή η σχέση να χαλάσει ποτέ, για κανέναν λόγο», ξεκαθάρισε.