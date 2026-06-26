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Στο δικαστήριο για τα 350.000 ευρώ – «Με έπιασαν τα κλάματα...»

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Πηγή: NDP photo Agency

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Μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της προσωπικής του ζωής κλήθηκε να ζήσει ξανά ο Μάρκος Σεφερλής, ο οποίος βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής (26/6)  στα δικαστήρια για την πολύκροτη υπόθεση υπεξαίρεσης των 350.000 ευρώ, με κατηγορούμενο τον επί 45 χρόνια φίλο, συνεργάτη και κουμπάρο του.

Η υπόθεση, που έχει απασχολήσει έντονα τη δημοσιότητα, φαίνεται πως πλησιάζει στο τέλος της, ωστόσο για τον γνωστό ηθοποιό οι πληγές παραμένουν ανοιχτές. Λίγο πριν περάσει την πόρτα της δικαστικής αίθουσας, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», περιγράφοντας όσα ακολουθούν.

«Σήμερα τελειώνει όλη αυτή η ιστορία. Ξεκίνησε πριν από έναν μήνα περίπου και διακόπηκε λόγω ωραρίου. Περιμένουμε πλέον την απόφαση του δικαστηρίου. Πρωτόδικα έχει επιβληθεί ποινή πέντε ετών κάθειρξης και μετά θα ακολουθήσει το αστικό δικαστήριο, όπου διεκδικώ τα χρήματά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Μάρκος Σεφερλής: «Δεν με πόνεσαν μόνο τα χρήματα, αλλά και η προδοσία»

Ο Μάρκος Σεφερλής δεν έκρυψε ότι εκείνο που τον λύγισε περισσότερο δεν ήταν η οικονομική ζημιά, αλλά η προδοσία από έναν άνθρωπο που αποτελούσε κομμάτι της ζωής του επί δεκαετίες. «Ήταν μια φιλία 45 χρόνων και μια κουμπαριά. Εγώ πιστεύω στη φιλία και εμπιστεύομαι τους ανθρώπους, όμως κάποιοι προδίδουν αυτή την εμπιστοσύνη. Περισσότερο από τα χρήματα, με έχει πληγώσει αυτό που συνέβη ανάμεσά μας», είπε με εμφανή συγκίνηση.


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«Με έπιασαν τα κλάματα...»

Ιδιαίτερα φορτισμένος εμφανίστηκε όταν αναφέρθηκε στην προηγούμενη δικάσιμο, αποκαλύπτοντας ότι δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα συναισθήματά του. «Θα ήθελα πολύ να μάθω τι θα μου έλεγε. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι εκμεταλλεύτηκε τον κόπο και τον ιδρώτα μου. Την προηγούμενη φορά που κατέθετα με έπιασαν τα κλάματα, γιατί δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω τι ακριβώς είχε συμβεί με έναν άνθρωπο που όλα αυτά τα χρόνια είχα τόσο κοντά μου», εξομολογήθηκε ο ηθοποιός.

Πλέον, όλα τα βλέμματα στρέφονται στην απόφαση του δικαστηρίου, η οποία αναμένεται να κλείσει ένα κεφάλαιο που σημάδεψε όχι μόνο την επαγγελματική αλλά και την προσωπική ζωή του δημοφιλούς ηθοποιού.

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