Αυξημένη είναι τις τελευταίες ημέρες η προσέλευση ασθενών με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας στο νοσοκομείο της Ρόδου, με τους γιατρούς να καταγράφουν σημαντική άνοδο των περιστατικών σε σχέση με τη συνήθη εικόνα του καλοκαιριού.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, καθημερινά περίπου 40 έως 50 άνθρωποι απευθύνονται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου, εμφανίζοντας συμπτώματα που παραπέμπουν σε γαστρεντερίτιδα. Η αυξημένη κίνηση έχει προκαλέσει προβληματισμό στους υγειονομικούς, καθώς ο αριθμός των περιστατικών είναι αισθητά μεγαλύτερος από αυτόν που καταγράφεται συνήθως την ίδια περίοδο.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στα ιδιωτικά ιατρεία του νησιού. Οι ασθενείς που προσέρχονται με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας υπολογίζεται ότι αποτελούν περίπου το 40% έως 60% του συνόλου των επισκέψεων, γεγονός που αποτυπώνει την έκταση του φαινομένου.

Η γαστρεντερίτιδα δεν αποτελεί ασυνήθιστο φαινόμενο για τη Ρόδο κατά τους θερινούς μήνες. Ωστόσο, αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη προσοχή φέτος είναι η αισθητή αύξηση των περιστατικών μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές παρακολουθούν την κατάσταση, ενώ οι γιατροί βρίσκονται σε επιφυλακή για την εξέλιξη των κρουσμάτων.

Παρά τον αυξημένο αριθμό ασθενών που αναζητούν ιατρική βοήθεια, μέχρι στιγμής δεν έχει χρειαστεί να νοσηλευτεί κάποιο από τα περιστατικά στο νοσοκομείο. Αυτό αποτελεί ένα θετικό στοιχείο.

Οι γιατροί, πάντως, συνιστούν στους κατοίκους και στους επισκέπτες του νησιού να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούν σχολαστικά τους κανόνες ατομικής υγιεινής. Το καλό πλύσιμο των χεριών και η γενικότερη προσοχή στην καθημερινή υγιεινή θεωρούνται βασικά μέτρα για τον περιορισμό της μετάδοσης λοιμώξεων του γαστρεντερικού.

Η κατάσταση στη Ρόδο συνεχίζει να παρακολουθείται από τις υγειονομικές υπηρεσίες.