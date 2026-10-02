«Φως στην άκρη του τούνελ» διαφαίνεται μετά τον διπλωματικό «πυρετό» για τα καύσιμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως η Ευρώπη συμφώνησε να απελευθερώσει μεγάλες ποσότητες από τα αποθέματά της σε ντίζελ, μετά την απειλή του για «στοπ» στις εξαγωγές καυσίμων. Στα ευρωπαϊκά πρατήρια, οι τιμές σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

Τραμπ: «Η Ευρώπη συμφώνησε να απελευθερώσει αποθέματα ντίζελ»

Τη στιγμή που Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονταν «στα χαρακώματα» για το ντίζελ, με την τιμή του να χτυπάει ρεκόρ, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ευρώπη υπέκυψε, υπό την απειλή του να απαγορεύσει τις εξαγωγές αμερικανικού ντίζελ.

«Η Ευρώπη μόλις συμφώνησε να απελευθερώσει τεράστια ποσότητα από τα μεγάλα αποθέματα ντίζελ που διαθέτει. Η διαδικασία θα ξεκινήσει άμεσα», ανέφερε ο Αμερικανος πρόεδρος.

Ο Εμανουέλ Μακρόν που συγκάλεσε τους G7, το επιβεβαίωσε.

Σύμφωνα με όσα είπε ο πρόεδρος της Γαλλίας, «ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας θα συνεδριάσει τις επόμενες ώρες ή ημέρες για να οργανώσει τη διαδικασία, ώστε να μπορέσουν μέσα στους επόμενους 4 μήνες να αποδεσμευτούν έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια».

Κρεμλίνο: «Παράθυρο» για εξαγωγές ντίζελ από τη Ρωσία παρά τα ουκρανικά χτυπήματα

Πολυπόθητη «ανάσα» στις παγκόσμιες αγορές καυσίμων, ίσως έρθει και από τη Ρωσία.

Το Κρεμλίνο θα εξετάσει μερική άρση των περιορισμών στις εξαγωγές ντίζελ αν υπάρξει πλεονάζουσα παραγωγή, παρά τα ουκρανικά χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές.

Κι όλα αυτά την ώρα που και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού, επαγγελματίες και οδηγοί «καίγονται» από τις υψηλές τιμές στα καύσιμα.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star