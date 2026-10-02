Oι G7 αποδεσμεύουν έως 100 εκατ. βαρέλια ντίζελ και πετρελαίου

Τραμπ: «Η Ευρώπη συμφώνησε να απελευθερώσει αποθέματα ντίζελ»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η G7 αποφάσισε την απελευθέρωση έως 100 εκατ. βαρελιών ντίζελ και πετρελαίου από τα ευρωπαϊκά αποθέματα.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ευρώπη συμφώνησε να απελευθερώσει τα αποθέματα υπό την απειλή περιορισμού εξαγωγών αμερικανικού ντίζελ.
  • Ο Εμανουέλ Μακρόν επιβεβαίωσε την απόφαση και ανακοίνωσε συνεδρίαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την οργάνωση της διαδικασίας.
  • Το Κρεμλίνο εξετάζει την άρση περιορισμών στις εξαγωγές ντίζελ αν υπάρξει πλεονάζουσα παραγωγή.
  • Οι τιμές καυσίμων συνεχίζουν να σπάνε ρεκόρ και προκαλούν ανησυχία στους επαγγελματίες και οδηγούς.

«Φως στην άκρη του τούνελ» διαφαίνεται μετά τον διπλωματικό «πυρετό» για τα καύσιμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως η Ευρώπη συμφώνησε να απελευθερώσει μεγάλες ποσότητες από τα αποθέματά της σε ντίζελ, μετά την απειλή του για «στοπ» στις εξαγωγές καυσίμων.  Στα ευρωπαϊκά πρατήρια, οι τιμές σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. 

Οι διεθνείς τιμές των καυσίμων βάζουν «φωτιά» στην Ευρώπη

Τραμπ: «Η Ευρώπη συμφώνησε να απελευθερώσει αποθέματα ντίζελ»

Τη στιγμή που Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονταν «στα χαρακώματα» για το ντίζελ, με την τιμή του να χτυπάει ρεκόρ, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ευρώπη υπέκυψε, υπό την απειλή του να απαγορεύσει τις εξαγωγές αμερικανικού ντίζελ.

«Η Ευρώπη μόλις συμφώνησε να απελευθερώσει τεράστια ποσότητα από τα μεγάλα αποθέματα ντίζελ που διαθέτει. Η διαδικασία θα ξεκινήσει άμεσα», ανέφερε ο Αμερικανος πρόεδρος.

Τραμπ: «Η Ευρώπη συμφώνησε να απελευθερώσει αποθέματα ντίζελ»

Ο Εμανουέλ Μακρόν που συγκάλεσε τους G7, το επιβεβαίωσε.

G7: Αποδεσμεύει έως 100 εκατ. βαρέλια ντίζελ και πετρελαίου από στρατηγικά αποθέματα 

Σύμφωνα με όσα είπε ο πρόεδρος της Γαλλίας, «ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας θα συνεδριάσει τις επόμενες ώρες ή ημέρες για να οργανώσει τη διαδικασία, ώστε να μπορέσουν μέσα στους επόμενους 4 μήνες να αποδεσμευτούν έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια».

Κρεμλίνο: «Παράθυρο» για εξαγωγές ντίζελ από τη Ρωσία παρά τα ουκρανικά χτυπήματα

Κρεμλίνο: «Παράθυρο» για εξαγωγές ντίζελ από τη Ρωσία παρά τα ουκρανικά χτυπήματα

Πολυπόθητη «ανάσα» στις παγκόσμιες αγορές καυσίμων, ίσως έρθει και από τη Ρωσία.

Το Κρεμλίνο θα εξετάσει μερική άρση των περιορισμών στις εξαγωγές ντίζελ αν υπάρξει πλεονάζουσα παραγωγή, παρά τα ουκρανικά χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές.

Κι όλα αυτά την ώρα που και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού, επαγγελματίες και οδηγοί «καίγονται» από τις υψηλές τιμές στα καύσιμα.

 

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