Το πότε αναμένεται να δούμε τoν τέταρτο κύκλο της σειράς Maestro αποκάλυψε σε συνέντευξή του στην εκπομπή το Πρω1νό ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης. Ο δημιουργός, σεναριογράφος, πρωταγωνιστής και συν-σκηνοθέτης της σειράς τόνισε πως τον Δεκέμβριο το σήριαλ επιστρέφει.

Σύμφωνα με πληροφορίες η σειρά θα είναι διαθέσιμη στο Netflix από την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου σε Ελλάδα και Κύπρο και στις υπόλοιπες χώρες της πλατφόρμας το Σάββατο 28 Δεκεμβρίου.



Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι: Χριστόφορος Παπακαλιάτης, Χάρις Αλεξίου, Μαρία Καβογιάννη, Φάνης Μουρατίδης, Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Αντίνοος Αλμπάνης, Στεφανία Γουλιώτη, Κλέλια Ανδριολάτου, Ορέστης Χαλκιάς, Γιώργος Μπένος, Δημήτρης Κίτσος, Τόνια Μαράκη, Γιάννης Τσορτέκης.

Τα γυρίσματα του 4ου κύκλου ολοκληρώθηκαν τον περασμένο Φεβρουάριο με την Κλέλια Ανδριολάτου να κάνει συγκινητικά post για το νησί που διαδραματίστηκε η σειρά.

Η ίδια είχε αποχαιρετήσει τους Παξούς δημοσιεύοντας φωτογραφίες.

«Για πάντα στο πιο ζεστό κομμάτι της καρδιάς μας. Αντίο νησάκι μας» έγραψε στη λεζάντα μία από αυτών.

