Xριστόφορος Παπακαλιάτης: Αποκάλυψε πότε επιστρέφει το Maestro

Tα γυρίσματα του 4ου κύκλου έχουν ολοκληρωθεί

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης ανακοίνωσε ότι ο 4ος κύκλος της σειράς Maestro επιστρέφει τον Δεκέμβριο.
  • Η σειρά θα είναι διαθέσιμη στο Netflix από 3 Δεκεμβρίου στην Ελλάδα και Κύπρο, και από 28 Δεκεμβρίου στις υπόλοιπες χώρες.
  • Πρωταγωνιστούν οι Χριστόφορος Παπακαλιάτης, Χάρις Αλεξίου, Μαρία Καβογιάννη και άλλοι.
  • Τα γυρίσματα του 4ου κύκλου ολοκληρώθηκαν τον περασμένο Φεβρουάριο.
  • Η Κλέλια Ανδριολάτου αποχαιρέτησε τους Παξούς με συγκινητικά post.

Το πότε αναμένεται να δούμε τoν τέταρτο κύκλο της σειράς Maestro αποκάλυψε σε συνέντευξή του στην εκπομπή το Πρω1νό ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης. Ο δημιουργός, σεναριογράφος, πρωταγωνιστής και συν-σκηνοθέτης της σειράς τόνισε πως τον Δεκέμβριο το σήριαλ επιστρέφει.

 

Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Σπάνιες φωτογραφίες με τα αδέλφια & τα ανίψια του

Σύμφωνα με πληροφορίες η σειρά θα είναι διαθέσιμη στο Netflix από την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου σε Ελλάδα και Κύπρο και στις υπόλοιπες χώρες της πλατφόρμας το Σάββατο 28 Δεκεμβρίου.


Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι: Χριστόφορος Παπακαλιάτης, Χάρις Αλεξίου, Μαρία Καβογιάννη, Φάνης Μουρατίδης, Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Αντίνοος Αλμπάνης, Στεφανία Γουλιώτη, Κλέλια Ανδριολάτου, Ορέστης Χαλκιάς, Γιώργος Μπένος, Δημήτρης Κίτσος, Τόνια Μαράκη, Γιάννης Τσορτέκης.

Xριστόφορος Παπακαλιάτης: Αποκάλυψε πότε επιστρέφει το Maestro

Τα γυρίσματα του 4ου κύκλου ολοκληρώθηκαν τον περασμένο Φεβρουάριο με την Κλέλια Ανδριολάτου να κάνει συγκινητικά post για το νησί που διαδραματίστηκε η σειρά. 

Xριστόφορος Παπακαλιάτης: Αποκάλυψε πότε επιστρέφει το Maestro

Η ίδια είχε αποχαιρετήσει τους Παξούς δημοσιεύοντας φωτογραφίες. 

Xριστόφορος Παπακαλιάτης: Αποκάλυψε πότε επιστρέφει το Maestro

 «Για πάντα στο πιο ζεστό κομμάτι της καρδιάς μας. Αντίο νησάκι μας» έγραψε στη λεζάντα μία από αυτών. 
 

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