Το μεγάλο μυστικό που θα αποκαλύψει σε λίγες ημέρες

Ένα πολύ όμορφο νέο φαίνεται πως έχει να μοιραστεί σύντομα με τους διαδικτυακούς της φίλους η Ελένη Χατζίδου, η οποία δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για κάτι που, όπως αποκάλυψε, αποτελεί ένα μεγάλο «όνειρο ζωής» για την ίδια.

Η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια θέλησε να δώσει μια μικρή… γεύση στους followers της, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει ακόμη τι ακριβώς έχει συμβεί και τι πρόκειται να ακολουθήσει.

Μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στα social media, η Ελένη Χατζίδου εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαρούμενη, την ώρα που βρισκόταν στο αυτοκίνητό της και περίμενε να παρκάρει.

Με ένα μεγάλο χαμόγελο, αποκάλυψε πως κάτι σημαντικό έχει συμβεί στη ζωή της και πως σε περίπου δύο εβδομάδες θα είναι πιθανότατα σε θέση να μοιραστεί περισσότερες λεπτομέρειες.

«Είμαι τόσο χαρούμενη! Θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάτι εκπληκτικό που συνέβη και είναι όνειρο ζωής! Συνέβη κάτι και θα γίνει κάτι τεράστιο σε περίπου μισό μήνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια, προς το παρόν, κρατά κλειστά τα χαρτιά της και δεν θέλησε να αποκαλύψει περισσότερα. Ωστόσο, τόσο ο ενθουσιασμός της όσο και ο τρόπος με τον οποίο μίλησε για το συγκεκριμένο γεγονός δείχνουν πως πρόκειται για κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για εκείνη.

Η Ελένη Χατζίδου άφησε έτσι τους followers της να περιμένουν την αποκάλυψη, σημειώνοντας πως ελπίζει μέσα στις επόμενες ημέρες να μπορεί να μιλήσει πιο ανοιχτά για το μεγάλο αυτό νέο.

Μέχρι τότε, το μόνο που γνωρίζουμε είναι πως ένα προσωπικό της όνειρο φαίνεται πως βρίσκεται πολύ κοντά στο να γίνει πραγματικότητα.