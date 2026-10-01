Θάνατος Μαζωνάκη: Παραιτήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος της γιατρού

«Αδύνατη η εκπροσώπηση από το γραφείο μας», ανέφερε ο Νίκος Αλεξανδρής

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νίκος Αλεξανδρής παραιτήθηκε από δικηγόρος της προφυλακισμένης γιατρού στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Η παραίτηση έρχεται μετά την αποχώρηση του Νίκου Αγαπηνού από την υπεράσπιση της γιατρού, διατηρώντας την εκπροσώπηση του συζύγου της.
  • Οι δικηγόροι αναφέρουν ότι η διακοπή της συνεργασίας είναι νομικά αναγκαία λόγω διαφορών στην υπεράσπιση των δύο κατηγορουμένων.
  • Ο ιατρός Θεοδωρόπουλος υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία σχέση με τον εκλιπόντα και ότι ήταν σε εστιατόριο κατά τη διάρκεια του περιστατικού.
  • Η υπεράσπισή του θα στηριχθεί σε μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό που αποδεικνύουν την αθωότητά του.

Την παραίτησή του από δικηγόρος της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έκανε γνωστή ο Νίκος Αλεξανδρής, με μια λιτή ανακοίνωση. 

Η ανακοίνωση από το δικηγορικό γραφείο του Νικολάου Γ. Αλεξανδρή

«Κατόπιν συνεννόησης με την εντολέα μου ιατρό, αποφασίστηκε η διακοπή της μεταξύ μας συνεργασίας, καθόσον οι τρέχουσες συνθήκες της υποθέσεως καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπηση της από το δικηγορικό μας γραφείο.

Με τιμή,

Δικηγορικό Γραφείο Νικολάου Γ. Αλεξανδρή»

Μαζωνάκης: «Όταν φτάσαμε ήταν σε μυδρίαση» - Τι κατέθεσε η διασώστρια

Η αποχώρηση του Νίκου Αγαπηνού από την υπεράσπιση της γιατρού 

Η εξέλιξη σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά την αποχώρηση του Νίκου Αγαπηνού από την υπεράσπιση της 56χρονης, διατηρώντας ωστόσο την εκπροσώπηση του 58χρονου συζύγου της.

Σε σχετική ανακοίνωση τους οι δικηγόροι Νίκος Αγαπηνός και Τέλλος Αγαπηνός, αναφέρουν:

«Οι συνήγοροι υπεράσπισης του ιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου για λόγους αμιγώς νομικούς γνωστοποιούν ότι περιορίζουν την εκπροσώπηση τους στο πρόσωπο του ανωτέρω εντολέα τους, παραιτούμενοι από την υπεράσπιση της έτερης κατηγορουμένης συζύγου του. Ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος εκ της πραγματολογικής διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Εφόσον κριθεί σκόπιμο θα αναπτυχθούν οι λόγοι αναλυτικώς.

Νίκος Αγαπηνός
Τέλλος Αγαπηνός».

Μαζωνάκης: Υπερασπιστικό «διαζύγιο» - «Αδειάζει» τη σύζυγό του ο γιατρός

Μάλιστα, με ανακοίνωση που εξέδωσε χθες (30/9) ο Νίκος Αγαπηνός ανέφερε ότι ο εντολέας του επιθυμεί να διαχωρίσει την θέση του από την σύζυγό του, αλλά και να υπερτονίσει την επαγγελματική του επάρκεια.

«Μέχρι σήμερα ο εντολέας μας ιατρός αναμένει σιωπηλά με σεβασμό την συλλογή στοιχείων από την Ανάκριση χωρίς μη σκόπιμες τηλεοπτικές συζητήσεις. Από τις ανακριτικές πράξεις που έχουν λάβει χώρα έχει αποδειχθεί ότι ο ιατρός ενημερώθηκε για το περιστατικό αποκλειστικά και μόνο όταν κλήθηκε, περί τις 16.15, να παράσχει ιατρική επείγουσα συνδρομή, έξι με επτά λεπτά περίπου προτού κληθεί το ΕΚΑΒ (16.21) το οποίο κατέφτασε 16.26 και τον βρήκε να προβαίνει σε ΚΑΡΠΑ. Αυτή είναι η μόνη διασύνδεσή του με το διερευνώμενο ιατρικό περιστατικό. Ως απεδείχθη από τις καταθέσεις όλων των μαρτύρων, και θα αποδειχθεί και από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου, ούτε επικοινώνησε ποτέ με τον εκλιπόντα, ούτε τον εξέτασε, ούτε του πρότεινε οιαδήποτε θεραπεία, ούτε του παρείχε οιαδήποτε υπηρεσία/θεραπεία ούτε καν τον γνώρισε ποτέ. Άλλωστε, την ώρα άφιξης του εκλιπόντος φεύγει αποδεδειγμένα για φαγητό, γεγονός που αποδεικνύει ότι ουδόλως σχετίζεται με το ραντεβού του ή την θεραπεία του, καθώς δεν μένει ούτε για να τον δει ούτε καν για να συνομιλήσουν κοινωνικά, άλλωστε ούτε τηλεφωνικά δεν έχουν μιλήσει ποτέ, ούτε με τον ίδιο ούτε μέσω τρίτου. Επί μία ώρα περίπου λείπει στο εστιατόριο όντας ανυποψίαστος για οτιδήποτε ανησυχητικό, γεγονός που θα επιβεβαιώσει και αυτόπτης ως αιτηθήκαμε. Στην επιστροφή του στο ιατρείο λίγο πριν τις 15.00 ξαπλώνει στον καναπέ του ιατρείου (σε μεγάλη απόσταση από το κρίσιμο εξεταστήριο) γεγονός που αποδεικνύεται επίσης δείγμα έλλειψης γνώσης κατεπείγοντος. Ο ασθενής του καταφτάνει 15.30 και τον ευρίσκει στην κατάσταση που περιγράφεται ανωτέρω και το ιατρείο σε κατάσταση πλήρους ηρεμίας χωρίς τίποτα το «επείγον» να υφίσταται στον χώρο. Ο ασθενής του καταθέτει ότι μέχρι περίπου 6 λεπτά προ της κλήσης του ΕΚΑΒ (16.21) εξεταζόταν από τον ιατρό , μάλιστα 16.06 λαμβάνει μήνυμα στο κινητό του από άυλη συνταγογράφηση που ενεργεί ο ιατρός για γαστροσκόπηση με βέβαια ημέρα και ώρα. Περίπου 6 λεπτά προ της κλήσης του ΕΚΑΒ (16.21) και ενώ του συνταγογραφούσε δεύτερη εξέταση καρδιολογικής φύσεως καλείται προς συνδρομή προς το εξεταστήριο της συζύγου του και περί τα 6 λεπτά μετά ο ασθενής ακούει την κλήση του ΕΚΑΒ. Φεύγοντας από το ιατρείο ο ασθενής καταθέτει ότι βλέπει το ΕΚΑΒ να μπαίνει (καταγραφή ώρας άφιξης ΕΚΑΒ 16.26). Αυτά είναι επιβεβαιωμένα περιστατικά από το σύνολο των πολλών αυτοπτών μαρτύρων και το βιντεοληπτικό υλικό (αναφορικά με την απουσία του στο εστιατόριο). Τέλος, επειδή όλο αυτό το διάστημα έχει σκιαγραφηθεί μία εικόνα εγκληματική για τον ιατρό Θεοδωρόπουλο οφείλουμε να επισημάνουμε ότι ο ιατρός είναι 58 ετών, έχει τρία παιδιά και όλα του τα πτυχία ανεξαιρέτως είναι από την Ιατρική Σχολή Αθηνών (ΕΚΠΑ) – και από κανένα άλλο Πανεπιστήμιο - μέχρις Διδακτορικού, ενώ παράλληλα έχει ειδίκευση Παθολογίας και άδεια ασκήσεως επί 33 έτη με λευκό πειθαρχικό μητρώο.

Με την ιδιότητα των πληρεξουσίων δικηγόρων

Για τον ιατρό Ηλία Θεοδωρόπουλο

Αθήνα 29/9/2026

Νίκος Τ. Αγαπηνός Τέλλος Ν. Αγαπηνό». 

 

 

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