Ξεσπάει στο Instagram η αδελφή του Κριστιάνο: «άξιζες περισσότερα»

Η Έλμα Αβέιρο σχολίασε με δηκτικό τρόπο τις εξελίξεις στην Πορτογαλία

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STAR.GR
Αθλητικα
Πηγή: Φωτογραφίες AP
Αδελφή Κριστιάνο Ρονάλντο
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To σίριαλ του Κριστιάνο Ρονάλντο και της Εθνικής Πορτογαλίας συνεχίζεται με συνεχείς διαρροές και δηλώσεις. Αυτή τη φορά, οι πιο έντονες τοποθετήσεις προήλθαν από την ίδια του την οικογένεια. Αφού ο 41χρονος αποχώρησε από την αποστολή της εθνικής ομάδας, η αδελφή του, Έλμα Αβέιρο, τον υπερασπίστηκε δημόσια με ένα μήνυμα που προσέθεσε μια νέα διάσταση στην αντιπαράθεση.

Ξεσπάει στο Instagram η αδελφή του Κριστιάνο: «άξιζες περισσότερα»

Η Αβέιρο δημοσίευσε ένα story στο Instagram, τονίζοντας ότι «ο CR7 άξιζε ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΕΒΑΣΜΟ. Η εθνική ομάδα άξιζε καλύτερη οργάνωση. Η πορτογαλική δημοσιογραφία άξιζε περισσότερη επάρκεια και λιγότερη φημολογία. Όσο για τον πορτογαλικό λαό... δεν αξίζει να έχει τον καλύτερο σε οτιδήποτε. Είμαστε ζηλιάρηδες, ασεβείς και αδαείς, και αξίζουμε να επιστρέψουμε στη μετριότητα που είχαμε πάντα στο ποδόσφαιρο πριν από τον CR7. Σε ευχαριστούμε για όλα, CR7. Άξιζες ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ!».

Κριστιάνο Ρονάλντο: Επεισοδιακό τέλος από την Εθνική Πορτογαλίας

 Η κρίση με τον Ρονάλντο κοστίζει στην εθνική ομάδα χιλιάδες ακολούθους στο Instagram

Ξεσπάει στο Instagram η αδελφή του Κριστιάνο: «άξιζες περισσότερα»

Φωτογραφία ΑΡ

Παράλληλα, ο ψηφιακός κόσμος δεν έμεινε αδιάφορος μπροστά στη διαμάχη μεταξύ του Ζόρζε Ζεσούς και του Κριστιάνο Ρονάλντο στην εθνική Πορτογαλίας, μια κατάσταση που σημαδεύτηκε από την αποχώρηση του αρχηγού από το προπονητικό κέντρο της ομάδας στη Δανία.

Η κρίση που ακολούθησε είχε αντίκτυπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον λογαριασμό της πορτογαλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας να χάνει χιλιάδες ακολούθους μετά τη ρήξη, αφού οι χρήστες του διαδικτύου αντέδρασαν στη διαμάχη αποσύροντας τη στήριξή τους προς την FPF.

Ξεσπάει στο Instagram η αδελφή του Κριστιάνο: «άξιζες περισσότερα»

Φωτογραφία ΑΡ

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία-όπως αναφέρει η πορτογαλική εφημερίδα A Bola-, λιγότερο από 24 ώρες μετά την έναρξη της διαμάχης, η επίσημη σελίδα της εθνικής ομάδας στο Instagram κατέγραψε απώλεια άνω των 300.000 ακολούθων. 

Χθες το βράδυ της Τετάρτης, όταν ξέσπασε το θέμα, ο λογαριασμός είχε περίπου 24.942.000 ακολούθους, αλλά μέχρι σήμερα το πρωί ο αριθμός αυτός είχε πέσει στα 24.600.000.

«Δεν ακολουθούσαμε την Πορτογαλία, ακολουθούσαμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο» και «Τώρα δεν χρειάζεται πια να προσποιούμαι ότι μου άρεσε η Πορτογαλία, χάρη στον Κριστιάνο. Ήσουν το μόνο καλό στοιχείο αυτής της ομάδας» ήταν μερικά από τα σχόλια που δημοσιεύτηκαν.

Ξεσπάει στο Instagram η αδελφή του Κριστιάνο: «άξιζες περισσότερα»

Φωτογραφία ΑΡ

Η Έλμα Αβέιρο, αδελφή του CR7, θέλησε επίσης να αναδείξει αυτή τη μείωση των αριθμών, κοινοποιώντας τα στοιχεία μέσω Instagram Stories με επικριτικά σχόλια: «Η προδοσία είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο... Ό,τι δίνεις, παίρνεις. Ο δρόμος είναι μπροστά» και «Ορίστε λοιπόν· ο κόσμος γυρίζει με μυστηριώδεις τρόπους», ανέφερε.
 
Στο μεταξύ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο παραμένει στην κορυφή όσον αφορά τους ακολούθους στο Instagram, με 679 εκατομμύρια, παρά το γεγονός ότι έχασε πάνω από 500.000 τις τελευταίες 15 ημέρες.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ

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