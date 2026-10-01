Κριστιάνο Ρονάλντο: Επεισοδιακό τέλος από την Εθνική Πορτογαλίας

Χαμός στην Κοπεγχάγη, με τον προπονητή και τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.10.26 , 13:24 H Mαριέττα Χρουσαλά έβγαλε φωτογραφία με τους Backstreet Boys!
01.10.26 , 13:22 Τραγική κατάληξη στην Κρήτη
01.10.26 , 13:13 Γενικό Επιτελείο Στρατού: Εντυπωσιακές ασκήσεις ετοιμότητας
01.10.26 , 13:12 Νυχτερινή Αθήνα: Αυτά είναι τα σχήματα του φετινού χειμώνα
01.10.26 , 13:01 Απόστολος Λύτρας- Δώρα Παπαδοπούλου: «Χώρισαν έναν χρόνο μετά τον γάμο»
01.10.26 , 13:00 «Απόψε κανείς δεν πεθαίνει» - μια παράσταση της ομάδας the Young Quill
01.10.26 , 12:53 Κριστιάνο Ρονάλντο: Επεισοδιακό τέλος από την Εθνική Πορτογαλίας
01.10.26 , 12:33 Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση πεζού στις Αχαρνές
01.10.26 , 12:28 Κολοκυθάς - Νιφλής: «Είναι βασικό η ''χημεία'' μας για το αποτέλεσμα»
01.10.26 , 12:24 Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: Καταγγέλλει ότι χτύπησαν τον γιο της σε παιδότοπο
01.10.26 , 12:19 Καληφώνη: «Ο Θεοδωρόπουλος ξυλοκοπούσε άλλον άνθρωπο, όχι το παιδί του»
01.10.26 , 12:15 AUTO ATHINA 2026: Ποιες μάρκες συμμετέχουν στην έκθεση αυτοκινήτου
01.10.26 , 12:12 Μεταναστευτικό: Η Ελλάδα επιδιώκει ουσιαστική ισχύ για το εργαλείο της ΕΕ
01.10.26 , 12:00 Γιατί το φιλί είναι πολύ πιο σημαντικό για τη σχέση σου απ’ όσο νομίζεις
01.10.26 , 11:42 Συνταγή για Espresso Brookie αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Καφέ
Άση Μπήλιου: Oι μηνιαίες προβλέψεις του Οκτωβρίου για όλα τα ζώδια
Απόστολος Λύτρας- Δώρα Παπαδοπούλου: «Χώρισαν έναν χρόνο μετά τον γάμο»
Δύσκολες ώρες για τον Χάρη Βαρθακούρη: «Θα σε αγαπάμε για πάντα»
Ξέσπασε η Ζήνα κατά του Π. Γιαννόπουλου: «Με ενόχλησε, δε θα το κρύψω»
Καληφώνη: «Ο Θεοδωρόπουλος ξυλοκοπούσε άλλον άνθρωπο, όχι το παιδί του»
Απόστολος Ρουβάς: Τριών ο Αλκίνοος! Το πάρτι με θέμα το εργοτάξιο
Θεατρικά Bραβεία Κοινού All4fun: Οι μεγάλοι νικητές & ποιοι ήταν εκεί
Μέγαρο Μουσικής: Ερωτευμένα ζευγάρια στις «Νύχτες Πρεμιέρας»
Τραγική κατάληξη στην Κρήτη
Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: Καταγγέλλει ότι χτύπησαν τον γιο της σε παιδότοπο
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αθλητικα
Πηγή: Φωτογραφίες AP

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Φοβερά πράγματα στο προπονητικό κέντρο της Πορτογαλίας στην Κοπεγχάγη, μία μόλις ημέρα πριν τον αγώνα με τη Δανία. Ο σούπερ-σταρ των Πορτογάλων, Κριστιάνο Ρονάλντο, αποχώρησε χολωμένος από την προπόνηση, με τον προπονητή Χόρχε Ζεσούς και τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Πέδρο Προένσα, προσπάθησαν μάταια να τον μεταπείσουν

Κριστιάνο Ρονάλντο: Επεισοδιακό τέλος από την Εθνική Πορτογαλίας

Φωτογραφία ΑΡ

Όλα ξεκίνησαν την περασμένη Κυριακή, στο παιχνίδι εναντίον της Νορβηγίας, οπου συνέβη το αδιανόητο. Για πρώτη φορά ύστερα από 20 ολόκληρα χρόνια, ο Ρονάλντο έμεινε στον πάγκο, χωρίς να γράψει ούτε ένα λεπτό συμμετοχής, με αποτέλεσμα να είναι εμφανώς εκνευρισμένος στο τέλος του ματς.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι εδώ, αποφασισμένος να διαψεύσει τους επικριτές

Στη συνέχεια, η αποστολή των Ιβήρων, μετέβη στη Δανία και εκεί οι εξελίξεις πήραν δραματική τροπή. Ο προπονητης ξεκαθάρισε ότι θα χρησιμοποιεί τον Ρονάλντο μόνο εάν κρίνει ότι αυτό είναι απαραίητο, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν πρόκειται να υπάρξει πλέον ειδική μεταχείριση.

Ο παίκτης εκνευρίστηκε και αποχώρησε άμεσα με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο, την ώρα που τόσο ο προπονητής όσο και οι παράγοντες της Ομοσπονδίας έκαναν απέλπιδες προσπάθειες να του αλλάξουν γνώμη.

Η ισπανική Marca μάλιστα αναφέρει πως τόσο ο Ζέσους όσο και ο Πέδρο Προένσα έσπευσαν στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης για να του μιλήσουν. Κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό, αφού ο Ρονάλντο αναχώρησε άμεσα με το ιδιωτικό του αεροσκάφος.

Κριστιάνο Ρονάλντο: Επεισοδιακό τέλος από την Εθνική Πορτογαλίας

Φωτογραφία ΑΡ

Έτσι όλα δείχνουν ότι η καριέρα του μεγαλύτερου ποδοσφαιριστή που έχει αναδείξει η Πορτογαλία, θα ολοκληρωθεί με άδοξο τρόπο και εν μέσω έντονων αντιπαραθέσεων. Αν συμβεί αυτό, ο απολογισμός του με το εθνόσημο θα κλείσει στα 146 γκολ σε 234 συμμετοχές!

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
 |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
 |
ΚΡΙΣΤΙΑΝΟ ΡΟΝΑΛΝΤΟ
 |
ΡΟΝΑΛΝΤΟ
 |
ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Nations League
Αθλητικα
Γερμανία - Ελλάδα 0-1: Τρέλανε την Ευρώπη η Εθνική
O Γιώργος Μπαρτζώκας Έκανε Το Θαύμα Του
Αθλητικα
Ο Μπαρτζώκας κάνει πάλι το… θαύμα του!
Ιερόθεος Στρατούρης
Αθλητικα
Στην Κ17 της Μαρκό Youth ο ταλαντούχος τερματοφύλακας Ιερόθεος Στρατούρης
Σούλης Μαρκόπουλος
Αθλητικα
Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ: Έφυγε από τη ζωή ο Σούλης Μαρκόπουλος
Ο Ολυμπιακός Νίκησε Τη Μπασκόνια Στην Έδρα Της
Αθλητικα
Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Μπασκόνια
Παναθηναϊκός – Παρί 91-72: Σαρωτική πρεμιέρα στην Euroleague
Αθλητικα
Παναθηναϊκός – Παρί 91-72: Σαρωτική πρεμιέρα στην Euroleague
Πέθανε Ο Παλαίμαχος Ποδοσφαιριστής Μίλτον Βιέρα
Αθλητικα
Πέθανε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Μίλτον Βιέρα
"Σύννεφα" ξαφνικά για κορυφαίο όνομα του ΠΑΟΚ
Αθλητικα
"Σύννεφα" ξαφνικά για κορυφαίο όνομα του ΠΑΟΚ - Συνάντηση με τον Σαββίδη!
Ζαχά για μεγάλη ελληνική ομάδα - «Οκ» από τον πρόεδρο
Αθλητικα
Ζαχά για μεγάλη ελληνική ομάδα - «Οκ» από τον πρόεδρο, αποφασίζει ο κόουτς!
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top