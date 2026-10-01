Φοβερά πράγματα στο προπονητικό κέντρο της Πορτογαλίας στην Κοπεγχάγη, μία μόλις ημέρα πριν τον αγώνα με τη Δανία. Ο σούπερ-σταρ των Πορτογάλων, Κριστιάνο Ρονάλντο, αποχώρησε χολωμένος από την προπόνηση, με τον προπονητή Χόρχε Ζεσούς και τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Πέδρο Προένσα, προσπάθησαν μάταια να τον μεταπείσουν

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Όλα ξεκίνησαν την περασμένη Κυριακή, στο παιχνίδι εναντίον της Νορβηγίας, οπου συνέβη το αδιανόητο. Για πρώτη φορά ύστερα από 20 ολόκληρα χρόνια, ο Ρονάλντο έμεινε στον πάγκο, χωρίς να γράψει ούτε ένα λεπτό συμμετοχής, με αποτέλεσμα να είναι εμφανώς εκνευρισμένος στο τέλος του ματς.

Στη συνέχεια, η αποστολή των Ιβήρων, μετέβη στη Δανία και εκεί οι εξελίξεις πήραν δραματική τροπή. Ο προπονητης ξεκαθάρισε ότι θα χρησιμοποιεί τον Ρονάλντο μόνο εάν κρίνει ότι αυτό είναι απαραίητο, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν πρόκειται να υπάρξει πλέον ειδική μεταχείριση.

Ο παίκτης εκνευρίστηκε και αποχώρησε άμεσα με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο, την ώρα που τόσο ο προπονητής όσο και οι παράγοντες της Ομοσπονδίας έκαναν απέλπιδες προσπάθειες να του αλλάξουν γνώμη.

Η ισπανική Marca μάλιστα αναφέρει πως τόσο ο Ζέσους όσο και ο Πέδρο Προένσα έσπευσαν στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης για να του μιλήσουν. Κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό, αφού ο Ρονάλντο αναχώρησε άμεσα με το ιδιωτικό του αεροσκάφος.

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Έτσι όλα δείχνουν ότι η καριέρα του μεγαλύτερου ποδοσφαιριστή που έχει αναδείξει η Πορτογαλία, θα ολοκληρωθεί με άδοξο τρόπο και εν μέσω έντονων αντιπαραθέσεων. Αν συμβεί αυτό, ο απολογισμός του με το εθνόσημο θα κλείσει στα 146 γκολ σε 234 συμμετοχές!