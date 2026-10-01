Με τον ερχομό του Οκτωβρίου, σήμερα 1η του μήνα, η Άση Μπήλιου περιέγραψε στο Stars System τις μηνιαίες προβλέψεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται από τις φαινομενικές ανάδρομες πορείες δύο πλανητών, της Αφροδίτης και του Ερμή.

Δείτε αναλυτικά τις μηνιαίες προβλέψεις του Οκτωβρίου για κάθε ζώδιο

«Καλό μήνα θα ευχηθώ και πραγματικά εύχομαι να πιάσει η ευχή μου. Τώρα αν το προβλέπω είναι μια άλλη υπόθεση, παιδιά.

Η ευχή είναι ευχή. Να είναι ωραίος, υπέροχος. Δεν ξέρω αν θα μας κάνει τα κέφια. Εννοείται, θα ασχοληθούμε με τον Οκτώβριο.σήμερα. Θα δούμε γιατί είναι ένας πολύ ιδιαίτερος μήνας και τον κάνει ιδιαίτερο, το ότι έχουμε αναδρομές πορείες πλανητών. Φαινομενικά είναι αυτό που συμβαίνει. Έχει να κάνει με το σημείο με το οποίο βλέπουμε τον πλανήτη από τη Γη, δε γυρίζει κανένας πλανήτης προς τα πίσω», είπε στην έναρξη της εκπομπής η αστρολόγος.

Η Αφροδίτη είναι η πρώτη που θα γυρίσει σε φαινομενικά ανάδρομη πορεία και ακολουθεί η ανάδρομη πορεία του Ερμή στις 24 του μήνα. «Ήδη η Αφροδίτη έχει μπει σε αυτό που λέμε τεχνικά στην αστρολογία, στη σκιά της ανάδρομης πορείας της από τις 31 Αυγούστου. Για να καταλάβετε, αυτό σημαίνει ότι πάντα πριν ένας πλανήτης μπει στην φάση της ανάδρομης πορείας του, υπάρχει ένα διάστημα που λέμε "σκιά" και ένα διάστημα μετά, αφού γυρίσει ορθός που αρχίζουν τα πράγματα να δείχνουν κάπως περίεργα. Αρχίζουν ας πούμε και κάποιες αναποδιές κτλ», εξήγησε.

Η ανάδρομη Αφροδίτη σίγουρα είναι το χαρακτηριστικό του Οκτωβρίου

Η Άση Μπήλιου ανέφερε επίσης ότι αυτό το διάστημα θα θυμίζει πάρα πολύ το φθινόπωρο του 2008, γιατί είχαμε ανάδρομη Αφροδίτη πάλι στα ίδια ζώδια, τον Σκορπιό και τον Ζυγό, «αλλά εννοείται ότι αλλάζουν πάρα πολύ όλα τα γύρω γύρω. Ίσως κάποια πράγματα από τότε, σκεφτείτε τι μπορεί να είχε συμβεί στη ζωή σας, μπορεί με κάποιο τρόπο να επανέλθουν», τόνισε.

Άση Μπήλιου: Tα καλά νέα του Οκτωβρίου

Εκτός από τους ανάδρομου πλανήτες, έχουμε και καλά στοιχεία στον Οκτώβριο, που καλό θα ήταν να τα εκμεταλλευτούμε. Το ένα είναι η Νέα Σελήνη που σχηματίζεται στις 10 Οκτωβρίου, στο ζώδιο του Ζυγού. «Είναι αναζωογονητική, προσφέρει ευκαιρίες για νέα ξεκινήματα», είπε.

Το δεύτερο είναι μια πολύ τυχερή ημερομηνία, στις 15 Οκτωβρίου, με το εξάγωνο Ήλιου- Δία. «Κοιτάξτε να την αξιοποιήσετε όσοι θέλετε τέλος πάντων να κάνετε κάτι, να υπογράψετε, να δεσμευτείτε, να ξεκινήσετε.

Άση Μπήλιου: Το «δύσκολο» Παρασκευοσαββατοκύριακο

«Έχουμε το πρώτο Παρασκευοσαββατοκύριακο του Οκτωβρίου, από αύριο δηλαδή μέχρι την Κυριακή, που έχει πολλές όψεις και κάπως σκληρές όψεις και για το κομμάτι που έχει να κάνει με την επικαιρότητα. Και βέβαια όταν έχουμε τόσους πλανήτες στον Σκορπιό, ξέρετε, το μυαλό μας πηγαίνει πάρα πολύ σε αυτό που λέμε "σκάνδαλα". Είτε έχουν που έχουν να κάνουν με το παρελθόν πάντα, αποκαλύψεις πάνω σε αυτά τα σκάνδαλα», είπε κλείνοντας.

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