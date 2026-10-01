Μια από τις σπάνιες φορές που ο Γιώργος Πρίντεζης εμφανίζεται δημόσια μαζί με τη σύζυγό του, Στέλλα Κωστοπούλου, κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός στη Μύκονο.

Ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας έχει επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να κρατά την οικογενειακή του ζωή μακριά από τη δημοσιότητα. Αυτή τη φορά, όμως, απόλαυσε μαζί με τη σύζυγό του μία βόλτα στα γραφικά σοκάκια του νησιού.

Αυτή η περίοδος είναι ιδανική για εξόρμηση στα νησιά, καθώς δεν υπάρχει πια η πολυκοσμία του καλοκαιριού, ενώ ο καιρός παραμένει ιδανικός για μπάνια στη θάλασσα και χαλάρωση πλάι στο κύμα.

Δες τις φωτογραφίες:

Η οικογένεια του Γιώργου Πρίντεζη και της Στέλλας Κωστοπούλου

Ο Γιώργος Πρίντεζης και η Στέλλα Κωστοπούλου παντρεύτηκαν τον Ιούνιο του 2018, σε μια όμορφη τελετή στο Island της Βάρκιζας. Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε και η βάφτιση της πρώτης τους κόρης, Ζόζεφιν. Η μικρή είχε γεννηθεί τον Αύγουστο του 2017, ενώ λίγα χρόνια αργότερα η οικογένεια μεγάλωσε ακόμη περισσότερο. Τον Απρίλιο του 2024 ήρθε στη ζωή η δεύτερη κόρη του ζευγαριού, η Αριάδνη, συμπληρώνοντας την οικογενειακή τους ευτυχία.