«Red Dress- H Aλήθεια της Καρδιάς»: Οι Λαμπερές Εμφανίσεις

«Red Dress- H Aλήθεια της Καρδιάς»: Όλες οι λαμπερές εμφανίσεις

Συγκινητική πασαρέλα με φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.09.26 , 21:10 First Dates: Η αποκάλυψη της Αδαμαντίας στο πρώτο ραντεβού - «Έχω μία κόρη»
30.09.26 , 20:52 Θεσσαλονίκη: Καρκινοπαθείς με... φαγούρα & πονοκέφαλο - Έγγραφο ντοκουμέντο
30.09.26 , 20:18 Μαζωνάκης: Υπερασπιστικό «διαζύγιο» - «Αδειάζει» τη σύζυγό του ο γιατρός
30.09.26 , 20:06 Οι διεθνείς τιμές των καυσίμων βάζουν «φωτιά» στην Ευρώπη
30.09.26 , 19:43 Η Geely στην Auto Athina 2026: Ποια μοντέλα παρουσιάζει
30.09.26 , 19:33 «Red Dress- H Aλήθεια της Καρδιάς»: Όλες οι λαμπερές εμφανίσεις
30.09.26 , 19:20 Honda: Η πιο στιλάτη μοτοσυκλέτα
30.09.26 , 18:55 Σάλος στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ: Φοιτήτρια καταγγέλλει ομαδικό βιασμό
30.09.26 , 18:36 Cash or Trash: Ο κ. Παναγιώτης έχασε 1.000 ευρώ μέσα σε λίγα λεπτά
30.09.26 , 18:34 Υπόθεση Marfin: Παραμένει στη φυλακή η 46χρονη κατηγορούμενη
30.09.26 , 18:31 Συνέντευξη Star: Κινδυνεύει η ανθρωπότητα από την τεχνητή νοημοσύνη;
30.09.26 , 18:00 «Co-Housing» του Παύλου Τσακαλίδη, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στην Ελευθερούλη
30.09.26 , 17:54 Stars System: Πώς θα είναι ο Οκτώβριος για κάθε ζώδιο;
30.09.26 , 17:50 Για ποια videogames ζητά περαιτέρω αξιολόγηση το ευρωπαϊκό δίκτυο CPC;
30.09.26 , 17:35 Η Suzuki στην AUTO ATHINA 2026
Μαζωνάκης: Υπερασπιστικό «διαζύγιο» - «Αδειάζει» τη σύζυγό του ο γιατρός
Άση Μπήλιου: O Ερμής στον Σκορπιό μέχρι τις 6/12- Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια
Τραγωδία για τον Chad Lowe - Πέθανε η 13χρονη κόρη του, Fiona
Τσακίρογλου: «Η Χρυσούλα Διαβάτη βρίσκεται σε κατατονία. Είναι δύσκολα»
Πτήση Ντουμπάι: Ο ένας πιλότος μαχαιρώθηκε - Ήθελε να «ρίξει» το αεροπλάνο
Καιρός: «Βουτιά» έως 8 βαθμούς κάτω από τα κανονικά ο υδράργυρος
Χρηστίδου: Οι πρώτες φωτογραφίες με τον σύντροφό της, Στέφανο Νεδέλκο
Θεατρικά Bραβεία Κοινού All4fun: Οι μεγάλοι νικητές & ποιοι ήταν εκεί
Stars System: Πώς θα είναι ο Οκτώβριος για κάθε ζώδιο;
Cash or Trash: Ο κ. Παναγιώτης έχασε 1.000 ευρώ μέσα σε λίγα λεπτά
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
«Red Dress- H Aλήθεια της Καρδιάς»: Οι Λαμπερές Εμφανίσεις
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εκδήλωση "Red Dress - Η αλήθεια της καρδιάς" πραγματοποιήθηκε στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την πρόληψη καρδιοπαθειών στις γυναίκες.
  • Η εκδήλωση είναι εμπνευσμένη από την καμπάνια "Go Red for Women".
  • Πολλές διάσημες κυρίες της ελληνικής showbiz συμμετείχαν, όπως η Ντορέττα Παπαδημητρίου και η Αναστασία Περράκη.
  • Η Κατερίνα Γκαγκάκη εμφανίστηκε με ολόσωμη φόρμα σε έντονο κόκκινο χρώμα.
  • Η εκδήλωση συνδύασε μόδα και ιατρική με φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

Μόδα και ιατρική συναντήθηκαν στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε μια άκρως λαμπερή και συγκινητική πασαρέλα με φιλανθρωπικό χαρακτήρα. 

Στην εκδήλωση «Red Dress - Η αλήθεια της καρδιάς» που είναι εμπνευσμένη από  τη διεθνή καμπάνια «Go Red for Women», και έχει στόχο την πρόληψη γύρω από τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τα οποία αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου στις γυναίκες παγκοσμίως, έδωσαν το παρών πολλές διάσημες κυρίες της ελληνικής showbiz.

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Αποχαιρετά το καλοκαίρι με μια βουτιά στην Τζια

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου/ φωτογραφία από NDP

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου/ φωτογραφία από NDP

Το παρών στην εκδήλωση έδωσε η Ντορέττα Παπαδημητρίου ένα μονοχρωματικό κοστούμι τριών κομματιών. Το σατέν μεταξωτό ύφασμα έδωσε ιδιαίτερη λάμψη στο λουκ της, ενώ η  προσθήκη του γιλέκου έδωσε ένα πιο σοφιστικέ χαρακτήρα.

Την τελική πινελιά στο λουκ της έβαλε η φαρδιάς γραμμής  παντελόνα.

«Red Dress- H Aλήθεια της Καρδιάς»: Όλες οι λαμπερές εμφανίσεις
Η Αναστασία Περράκη/ φωτογραφία από NDP, 

Η Αναστασία Περράκη επέλεξε  λευκό, μάξι φόρεμά της με τις ντελικάτες πτυχώσεις, ενώ το σικ αρχαιοελληνικό λουκ της ολοκλήρωσε η κατακόκκινη ζώνη στη μέση αποτελεί το ιδανικό «pop of color».

Στην ίδια εκδήλωση βρέθηκε και η Μάρα Δαρμουσλή επιλέγοντας Total Black με «Pop of Color».

Mάρα Δασμουσλή/ φωτογραφία από NDP

Mάρα Δασμουσλή/ φωτογραφία από NDP

Το μοντέλο επέλεξε δερμάτινο σακάκι, lingerie τοπ με τη λεπτή δαντέλα και φαρδιά ψηλόμεση παντελόνα με πιέτες. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και η Κατερίνα Γκαγκάκη η οποία επέλεξε μια ολόσωμη φόρμα σε έντονο, ζωηρό κόκκινο χρώμα.

H Kατερίνα Γκαγκάκη/ φωτογραφία από NDP

H Kατερίνα Γκαγκάκη/ φωτογραφία από NDP

Η μεταλλική ανάγλυφη ζώνη στη μέση κάνει την εμφάνισή της να αποκτά ένα πιο μποέμ χαρακτήρα.

Χριστίνα Κοντοβά/ φωτογραφία από NDP

Χριστίνα Κοντοβά/ φωτογραφία από NDP

Στην εκδήλωση 18 κορυφαίοι Έλληνες δημιουργοί ένωσαν τη φωνή τους, παρουσιάζοντας 18 μοναδικά κόκκινα φορέματα.

«Red Dress- H Aλήθεια της Καρδιάς» παρασέλα/ φωτογραφία από ndp

«Red Dress- H Aλήθεια της Καρδιάς» παρασέλα/ φωτογραφία από ndp

«Red Dress- H Aλήθεια της Καρδιάς»: Όλες οι λαμπερές εμφανίσεις 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
RED DRESS- Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Μάρα Ζαχαρέα προσπάθησε να μαντέψει τι σημαίνουν 7 λέξεις της Gen Z
Celebrities & Gossip Νεα
Η Μάρα Ζαχαρέα προσπάθησε να μαντέψει τι σημαίνουν 7 λέξεις της Gen Z
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Δεν έχω δοκιμάσει ούτε ένα νυφικό»
Celebrities & Gossip Νεα
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου για τον γάμο της: «Δεν έχω δοκιμάσει ούτε ένα νυφικό»
Νικήτας Τσακίρογλου - Χρυσούλα Διαβάτη
Celebrities & Gossip Νεα
Τσακίρογλου: «Η Χρυσούλα Διαβάτη βρίσκεται σε κατατονία. Είναι δύσκολα»
Τομ Κρουζ: Ο χορός ροκ εντ ρολ με συνεργάτες
Celebrities & Gossip Νεα
Τομ Κρουζ: Ο χορός ροκ εντ ρολ με συνεργάτες πριν βγει στον αέρα
Λουιζίδου: «Ζω από τη δουλειά μου. Δεν μπορώ να πω φέτος δε θα δουλέψω»
Celebrities & Gossip Νεα
Λουιζίδου: «Ζω από τη δουλειά μου. Δεν μπορώ να πω φέτος δε θα δουλέψω»
Ιωάννα Τούνη
Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Τούνη: «Δεν ξέρω πώς έγινε meme ότι δε δουλεύω»
Τραγωδία για τον Chad Lowe - Πέθανε η 13χρονη κόρη του, Fiona
Celebrities & Gossip Νεα
Τραγωδία για τον Chad Lowe - Πέθανε η 13χρονη κόρη του, Fiona
Κατερίνα Καινούργιου
Celebrities & Gossip Νεα
Καινούργιου: «Η πίσω μου πλευρά δεν είναι και η πιο κολακευτική»
Δανάη Βασιλοπούλου
Celebrities & Gossip Νεα
Δανάη Βασιλοπούλου: Η ηλικία, οι σπουδές και το Instagram
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top