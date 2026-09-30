«Red Dress- H Aλήθεια της Καρδιάς»: Οι Λαμπερές Εμφανίσεις

Μόδα και ιατρική συναντήθηκαν στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε μια άκρως λαμπερή και συγκινητική πασαρέλα με φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

Στην εκδήλωση «Red Dress - Η αλήθεια της καρδιάς» που είναι εμπνευσμένη από τη διεθνή καμπάνια «Go Red for Women», και έχει στόχο την πρόληψη γύρω από τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τα οποία αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου στις γυναίκες παγκοσμίως, έδωσαν το παρών πολλές διάσημες κυρίες της ελληνικής showbiz.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου/ φωτογραφία από NDP

Το παρών στην εκδήλωση έδωσε η Ντορέττα Παπαδημητρίου ένα μονοχρωματικό κοστούμι τριών κομματιών. Το σατέν μεταξωτό ύφασμα έδωσε ιδιαίτερη λάμψη στο λουκ της, ενώ η προσθήκη του γιλέκου έδωσε ένα πιο σοφιστικέ χαρακτήρα.

Την τελική πινελιά στο λουκ της έβαλε η φαρδιάς γραμμής παντελόνα.



Η Αναστασία Περράκη/ φωτογραφία από NDP,

Η Αναστασία Περράκη επέλεξε λευκό, μάξι φόρεμά της με τις ντελικάτες πτυχώσεις, ενώ το σικ αρχαιοελληνικό λουκ της ολοκλήρωσε η κατακόκκινη ζώνη στη μέση αποτελεί το ιδανικό «pop of color».

Στην ίδια εκδήλωση βρέθηκε και η Μάρα Δαρμουσλή επιλέγοντας Total Black με «Pop of Color».

Mάρα Δασμουσλή/ φωτογραφία από NDP

Το μοντέλο επέλεξε δερμάτινο σακάκι, lingerie τοπ με τη λεπτή δαντέλα και φαρδιά ψηλόμεση παντελόνα με πιέτες. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και η Κατερίνα Γκαγκάκη η οποία επέλεξε μια ολόσωμη φόρμα σε έντονο, ζωηρό κόκκινο χρώμα.

H Kατερίνα Γκαγκάκη/ φωτογραφία από NDP

Η μεταλλική ανάγλυφη ζώνη στη μέση κάνει την εμφάνισή της να αποκτά ένα πιο μποέμ χαρακτήρα.

Χριστίνα Κοντοβά/ φωτογραφία από NDP

Στην εκδήλωση 18 κορυφαίοι Έλληνες δημιουργοί ένωσαν τη φωνή τους, παρουσιάζοντας 18 μοναδικά κόκκινα φορέματα.

«Red Dress- H Aλήθεια της Καρδιάς» παρασέλα/ φωτογραφία από ndp