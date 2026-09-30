Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης στο Πανεπιστήμιο του Κορνέλ, μετά το άνοιγμα εκ νέου της ποινικής έρευνας για την καταγγελία φοιτήτριας ότι ναρκώθηκε και κακοποιήθηκε σεξουαλικά από μέλη φοιτητικής αδελφότητας.

Η γυναίκα, που αναφέρεται ως Jane Doe, κατέθεσε αγωγή εναντίον επτά μελών της αδελφότητας Chi Phi, υποστηρίζοντας ότι της χορηγήθηκαν ουσίες και ότι υπέστη πολύωρη σεξουαλική κακοποίηση.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2024. Περίπου τρεις εβδομάδες αργότερα, τον Νοέμβριο, η Jane Doe έδωσε κατάθεση στην αστυνομία του Κορνέλ.

«Μπορώ να πω με 100% βεβαιότητα ότι με βίασαν», φέρεται να είπε μεταξύ άλλων σε απομαγνητοφωνημένη συνέντευξή της, σύμφωνα με το CBS News New York.

Σύμφωνα με την αγωγή, η γυναίκα υποστηρίζει ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ και ουσίες και ότι ακολούθησε πολύωρη σεξουαλική κακοποίηση. Αναφέρει, ακόμη, ότι ένα μέλος της Chi Phi έστειλε μήνυμα σε ομαδική συνομιλία στο Snapchat, γράφοντας ότι υπήρχε «free p****y» στον επάνω όροφο, καλώντας ουσιαστικά και άλλα άτομα να συμμετέχουν.

Η απομαγνητοφώνηση φαίνεται να δημιουργεί ερωτήματα σε σχέση με όσα είχε δηλώσει ο εισαγγελέας της κομητείας Tompkins, Μάθιου Βαν Χάουτεν, για την αρχική κατάθεση.

Ο ίδιος είχε αναφέρει ότι η Jane Doe δεν είχε καταγγείλει ότι ναρκώθηκε παρά τη θέλησή της ούτε ότι υπέστη ομαδικό βιασμό, χαρακτηρίζοντας τη χρήση ουσιών και τη σεξουαλική δραστηριότητα ως «εθελοντική, συνειδητή και συναινετική».

Ο Βαν Χάουτεν δήλωσε πλέον ότι δεν είχε δει την πλήρη απομαγνητοφώνηση της αστυνομικής συνέντευξης και ότι δεν γνώριζε τη συγκεκριμένη φράση που περιλαμβάνεται σε αυτή.

Η υπόθεση ανοίγει ξανά

Μετά την κατάθεση της αγωγής, ο εισαγγελέας αποφάσισε να ανοίξει ξανά την υπόθεση, χαρακτηρίζοντας την εκδοχή που παρουσιάζεται στην αγωγή «δραματικά διαφορετική» από την αρχική εικόνα που είχε η εισαγγελία.

Οι αρμόδιες αρχές θα εξετάσουν εκ νέου τα στοιχεία και θα αποφασίσουν εάν υπάρχουν επαρκείς λόγοι για ποινικές κατηγορίες.

Ο δικηγόρος της Jane Doe, Τόμας Τζιούφρα, έχει υποστηρίξει ότι η αρχική αστυνομική αναφορά περιείχε ήδη αναφορές σε σεξουαλική επίθεση και χρήση κεταμίνης και ότι η αγωγή δε διαφέρει ουσιαστικά από όσα είχε καταγγείλει η εντολέας του.

Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι των δύο από τους επτά άνδρες αρνούνται τις καταγγελίες, ενώ το Πανεπιστήμιο του Κορνέλ αναφέρει ότι έχει επιβάλει σοβαρές πειθαρχικές κυρώσεις, μεταξύ άλλων αναστολές και αποβολές.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί ποινικές κατηγορίες σε βάρος των εμπλεκόμενων ανδρών.