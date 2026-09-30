Η Honda ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την ιαπωνική εταιρεία μόδας Onitsuka Tiger, σε μια πρωτοβουλία που συνδυάζει τον κόσμο της μοτοσυκλέτας με τη σύγχρονη μόδα. Η συνεργασία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Μιλάνο, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου 2027 για τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι, όπου πραγματοποιήθηκε η παγκόσμια πρεμιέρα του πρωτότυπου μοντέλου Onitsuka Tiger Honda Mid Sports Concept.

Το concept βασίζεται σε ένα πρωτότυπο μοντέλο και ξεχωρίζει χάρη στην εμβληματική απόχρωση Tiger Yellow της Onitsuka Tiger, σε συνδυασμό με έντονες μαύρες λωρίδες που εκτείνονται στις δύο πλευρές της μοτοσυκλέτας. Οι μαύροι τροχοί με λεπτομέρειες σε Tiger Yellow, καθώς και τα λογότυπα των δύο brands, ολοκληρώνουν τον ιδιαίτερο σχεδιασμό του μοντέλου. Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Onitsuka Tiger παρουσίασε κολεξίον ρούχων και παπουτσιών εμπνευσμένη από την κουλτούρα της μοτοσυκλέτας, με το εμβληματικό “φτερό” της Honda.