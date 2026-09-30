Honda: Η πιο στιλάτη μοτοσυκλέτα

Η συνεργασία με την ιαπωνική εταιρεία μόδας Onitsuka Tiger

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.09.26 , 21:15 First Dates: Συζούσε 3,5 χρόνια με παντρεμένο χωρίς να το ξέρει
30.09.26 , 21:10 First Dates: Η αποκάλυψη της Αδαμαντίας στο πρώτο ραντεβού - «Έχω μία κόρη»
30.09.26 , 20:52 Θεσσαλονίκη: Καρκινοπαθείς με... φαγούρα & πονοκέφαλο - Έγγραφο ντοκουμέντο
30.09.26 , 20:18 Μαζωνάκης: Υπερασπιστικό «διαζύγιο» - «Αδειάζει» τη σύζυγό του ο γιατρός
30.09.26 , 20:06 Οι διεθνείς τιμές των καυσίμων βάζουν «φωτιά» στην Ευρώπη
30.09.26 , 19:43 Η Geely στην Auto Athina 2026: Ποια μοντέλα παρουσιάζει
30.09.26 , 19:33 «Red Dress- H Aλήθεια της Καρδιάς»: Όλες οι λαμπερές εμφανίσεις
30.09.26 , 19:20 Honda: Η πιο στιλάτη μοτοσυκλέτα
30.09.26 , 18:55 Σάλος στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ: Φοιτήτρια καταγγέλλει ομαδικό βιασμό
30.09.26 , 18:36 Cash or Trash: Ο κ. Παναγιώτης έχασε 1.000 ευρώ μέσα σε λίγα λεπτά
30.09.26 , 18:34 Υπόθεση Marfin: Παραμένει στη φυλακή η 46χρονη κατηγορούμενη
30.09.26 , 18:31 Συνέντευξη Star: Κινδυνεύει η ανθρωπότητα από την τεχνητή νοημοσύνη;
30.09.26 , 18:00 «Co-Housing» του Παύλου Τσακαλίδη, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στην Ελευθερούλη
30.09.26 , 17:54 Stars System: Πώς θα είναι ο Οκτώβριος για κάθε ζώδιο;
30.09.26 , 17:50 Για ποια videogames ζητά περαιτέρω αξιολόγηση το ευρωπαϊκό δίκτυο CPC;
Μαζωνάκης: Υπερασπιστικό «διαζύγιο» - «Αδειάζει» τη σύζυγό του ο γιατρός
Άση Μπήλιου: O Ερμής στον Σκορπιό μέχρι τις 6/12- Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια
Τραγωδία για τον Chad Lowe - Πέθανε η 13χρονη κόρη του, Fiona
Τσακίρογλου: «Η Χρυσούλα Διαβάτη βρίσκεται σε κατατονία. Είναι δύσκολα»
Πτήση Ντουμπάι: Ο ένας πιλότος μαχαιρώθηκε - Ήθελε να «ρίξει» το αεροπλάνο
Καιρός: «Βουτιά» έως 8 βαθμούς κάτω από τα κανονικά ο υδράργυρος
Χρηστίδου: Οι πρώτες φωτογραφίες με τον σύντροφό της, Στέφανο Νεδέλκο
Θεατρικά Bραβεία Κοινού All4fun: Οι μεγάλοι νικητές & ποιοι ήταν εκεί
Stars System: Πώς θα είναι ο Οκτώβριος για κάθε ζώδιο;
Cash or Trash: Ο κ. Παναγιώτης έχασε 1.000 ευρώ μέσα σε λίγα λεπτά
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Honda: Η πιο στιλάτη μοτοσυκλέτα
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Honda ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την ιαπωνική εταιρεία μόδας Onitsuka Tiger, σε μια πρωτοβουλία που συνδυάζει τον κόσμο της μοτοσυκλέτας με τη σύγχρονη μόδα. Η συνεργασία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Μιλάνο, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου 2027 για τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι, όπου πραγματοποιήθηκε η παγκόσμια πρεμιέρα του πρωτότυπου μοντέλου Onitsuka Tiger Honda Mid Sports Concept.

Το concept βασίζεται σε ένα πρωτότυπο μοντέλο και ξεχωρίζει χάρη στην εμβληματική απόχρωση Tiger Yellow της Onitsuka Tiger, σε συνδυασμό με έντονες μαύρες λωρίδες που εκτείνονται στις δύο πλευρές της μοτοσυκλέτας. Οι μαύροι τροχοί με λεπτομέρειες σε Tiger Yellow, καθώς και τα λογότυπα των δύο brands, ολοκληρώνουν τον ιδιαίτερο σχεδιασμό του μοντέλου. Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Onitsuka Tiger παρουσίασε κολεξίον ρούχων και παπουτσιών εμπνευσμένη από την κουλτούρα της μοτοσυκλέτας, με το εμβληματικό “φτερό” της Honda.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
HONDA
 |
ONITSUKA TIGER
 |
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Geely στην Auto Athina 2026: Ποια μοντέλα παρουσιάζει
Αυτοκινητο
Η Geely στην Auto Athina 2026: Ποια μοντέλα παρουσιάζει
Η Suzuki στην AUTO ATHINA 2026
Αυτοκινητο
Η Suzuki στην AUTO ATHINA 2026
Η Renault στην Auto Athina με ειδικές τιμές
Αυτοκινητο
Η Renault στην Auto Athina με ειδικές τιμές
Honda Prelude 2027 Limited Edition για...λίγους
Αυτοκινητο
Honda Prelude 2027 Limited Edition για...λίγους
Η DS Automobiles πρωταγωνιστεί στην AUTO ATHINA 2026
Αυτοκινητο
Η DS Automobiles πρωταγωνιστεί στην AUTO ATHINA 2026
Opel STX Concept: Οι πρώτες εντυπωσιακές εικόνες
Αυτοκινητο
Opel STX Concept: Οι πρώτες εντυπωσιακές εικόνες
Το INEOS Grenadier έφτασε και στην Ελλάδα
Αυτοκινητο
Το INEOS Grenadier έφτασε και στην Ελλάδα
Το νέο Opel Astra στη Βελμάρ -Τιμές
Αυτοκινητο
Το νέο Opel Astra στη Βελμάρ -Τιμές
Δυναμική παρουσία της Nissan στην Auto Athina 2026
Αυτοκινητο
Δυναμική παρουσία της Nissan στην Auto Athina 2026
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top