Η GEO Mobility Hellas, επίσημος εισαγωγέας της Geely στην Ελλάδα, συμμετέχει στην Auto Athina 2026, παρουσιάζοντας μια γκάμα που εξελίσσεται και διευρύνεται για να ανταποκριθεί στις διαφορετικές ανάγκες των σύγχρονων οδηγών. Με σημείο αναφοράς την πρώτη πανελλήνια παρουσίαση του νέου Geely E2, η μάρκα προσκαλεί το κοινό να γνωρίσει από κοντά τρία μοντέλα που συνδυάζουν προηγμένη τεχνολογία, σύγχρονο σχεδιασμό και ουσιαστική πρακτικότητα.

Με ισχυρή τεχνογνωσία στην εξέλιξη ηλεκτρικών και υβριδικών συστημάτων κίνησης, η Geely τοποθετεί τον άνθρωπο στο επίκεντρο της προϊοντικής της φιλοσοφίας. Ασφάλεια, άνεση, έξυπνη αξιοποίηση των χώρων και ευκολία χρήσης συνθέτουν μια προσέγγιση που κάνει τη σύγχρονη τεχνολογία ουσιαστικό μέρος της καθημερινότητας.

Νέο Geely E2: το μεγάλο νέο είναι το μικρό της Geely

Στην πρώτη του πανελλήνια παρουσίαση, το νέο Geely E2, το Νο1 παγκοσμίως σε πωλήσεις compact μοντέλο, αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους βασικούς πόλους ενδιαφέροντος της έκθεσης Auto Athina 2026. Το αμιγώς ηλεκτρικό hatchback φέρνει φρέσκια σχεδιαστική ταυτότητα και έναν ολοκληρωμένο συνδυασμό ευελιξίας, χώρων και έξυπνων τεχνολογιών.

Με compact εξωτερικές διαστάσεις, προσεγμένη διαμόρφωση της καμπίνας και πρακτικές λύσεις αποθήκευσης, το Geely E2 έχει σχεδιαστεί γύρω από τις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής. Η αμιγώς ηλεκτρική του κίνηση και η έμφαση στην άνεση και την ασφάλεια διαμορφώνουν μια νέα, ελκυστική πρόταση για όσους θέλουν να κάνουν την ηλεκτροκίνηση μέρος της καθημερινότητάς τους.

Επιπλέον, το Geely E2 απέσπασε την κορυφαία αξιολόγηση πέντε αστέρων σε Euro NCAP και ANCAP, σύμφωνα με τα αυστηρότερα πρωτόκολλα του 2026. Διαθέτει 23 λειτουργίες ADAS και συνολικά 36 χαρακτηριστικά ασφάλειας, προσφέροντας το πληρέστερο πακέτο ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας στην κατηγορία του.

Geely E5: ηλεκτρικό SUV με ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά

Το Geely E5 συνδυάζει την ευρυχωρία και την πρακτικότητα ενός σύγχρονου SUV με την ομαλή, αθόρυβη λειτουργία της ηλεκτροκίνησης. Ο πλούσιος εξοπλισμός, η προσεγμένη ποιότητα κατασκευής και η σύγχρονη ψηφιακή εμπειρία συμπληρώνουν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα του.

Η αποδοχή του από το ελληνικό κοινό αποτυπώνεται και στην εμπορική του πορεία. Το μοντέλο βρίσκεται σταθερά τους τελευταίους μήνες στο Top-3 των πωλήσεων στην κατηγορία D-SUV EV, ενώ τον Ιούλιο κατέκτησε την 1η θέση στις ταξινομήσεις ηλεκτρικών D-SUV και την 4η θέση μεταξύ όλων των ηλεκτρικών μοντέλων της ελληνικής αγοράς.

Geely Starray EM-i: plug-in hybrid τεχνολογία με ασφάλεια πέντε αστέρων και βραβείο Guinness

Το Geely Starray EM-i συνδυάζει τη δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής οδήγησης στις καθημερινές διαδρομές με την ευελιξία της υβριδικής κίνησης στα μεγαλύτερα ταξίδια. Η βραβευμένη με Guinness World Records προηγμένη τεχνολογία EM-I, δίνει έμφαση στην αποδοτικότητα και την ομαλή λειτουργία, ενώ η ευρύχωρη καμπίνα και ο σύγχρονος εξοπλισμός ενισχύουν την άνεση οδηγού και επιβατών. Η αξιολόγηση πέντε αστέρων στο Euro NCAP επιβεβαιώνει την έμφαση στην ασφάλεια, συμπληρώνοντας μια πρόταση που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της οικογενειακής μετακίνησης.