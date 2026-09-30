Η DS Automobiles πρωταγωνιστεί στην AUTO ATHINA 2026

Το DS N°7 σε πανελλήνια πρεμιέρα.

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Αυτοκινητο
Η DS Automobiles πρωταγωνιστεί στην AUTO ATHINA 2026
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Στην Auto Athina 2026, η DS Automobiles προσκαλεί το ελληνικό κοινό να ανακαλύψει από κοντά το νέο πρόσωπο της μάρκας, μέσα από τρεις δημιουργίες που εκφράζουν τη σύγχρονη προσέγγισή της στη γαλλική τέχνη του ταξιδιού. Στο επίκεντρο βρίσκεται το νέο DS N°7, το οποίο πραγματοποιεί την Πανελλήνια Πρεμιέρα του, δίνοντας στους επισκέπτες της έκθεσης την ευκαιρία να το γνωρίσουν από κοντά πριν από το επίσημο εμπορικό λανσάρισμά του στην Ελλάδα.

Η DS Automobiles πρωταγωνιστεί στην AUTO ATHINA 2026 
Δίπλα του, το DS N°8, η 100% ηλεκτρική ναυαρχίδα της DS Automobiles, εκφράζει με τον πλέον ολοκληρωμένο τρόπο το όραμα της μάρκας για το ηλεκτρικό ταξίδι μεγάλων αποστάσεων, συνδυάζοντας avant-garde σχεδίαση, εξαιρετική άνεση και κορυφαία αποδοτικότητα. Την παρουσία της DS ολοκληρώνει το N°4 PERFORMANCE Line, μια ξεχωριστή έκδοση περιορισμένης παραγωγής που μεταφέρει στον δρόμο το αγωνιστικό πνεύμα και την αισθητική της Formula E. Τρία μοντέλα με διαφορετικό χαρακτήρα, τα οποία μοιράζονται την ίδια φιλοσοφία: avant-garde σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία, εξαιρετική άνεση και τη γαλλική τεχνογνωσία που χαρακτηρίζει κάθε δημιουργία της DS Automobiles.

Η DS Automobiles πρωταγωνιστεί στην AUTO ATHINA 2026 
DS N°7: Σε πρώτο πλάνο, το νέο First Class SUV
Πρωταγωνιστής της παρουσίας της DS Automobiles στην Auto Athina 2026 είναι το νέο DS N°7, το οποίο πραγματοποιεί την Πανελλήνια Πρεμιέρα του.Πριν από το επίσημο εμπορικό λανσάρισμά του στην Ελλάδα, οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το μοντέλο που σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για την DS Automobiles στην καρδιά της premium κατηγορίας των SUV.

Η νέα φωτιστική υπογραφή DS LIGHT BLADE, σε συνδυασμό με τη φωτιζόμενη μάσκα DS LUMINASCREEN, διαμορφώνει μια άμεσα αναγνωρίσιμη παρουσία, ενώ η ιδιαίτερα προσεγμένη αεροδυναμική, με συντελεστή Cd 0,26, συμβάλλει τόσο στην αισθητική όσο και στην αποδοτικότητα του νέου μοντέλου. Στην ηλεκτρική έκδοση Long Range, προσφέρει μικτή αυτονομία 740 km (WLTP) ή 480Km σε αυτοκινητόδρομο, ενώ μπορεί να ανακτήσει 190 km αυτονομίας σε 10 λεπτά φόρτισης.

Η DS Automobiles πρωταγωνιστεί στην AUTO ATHINA 2026 
Στο εσωτερικό, η γαλλική δεξιοτεχνία συναντά την προηγμένη τεχνολογία. Υλικά υψηλής ποιότητας και χαρακτηριστικές λεπτομέρειες της DS συνδυάζονται με τεχνολογίες όπως DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, DS DRIVE ASSIST 2.0, DS PIXELVISION, DS NIGHT VISION και DS IRIS SYSTEM, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η τεχνολογία υπηρετεί την άνεση και κάθε διαδρομή μετατρέπεται σε μια εμπειρία ταξιδιού First Class.Εξελίσσοντας τη φιλοσοφία του DS 7, το νέο DS N°7 συνδυάζει τις ισορροπημένες αναλογίες και τη δυναμική παρουσία ενός premium SUV με γενναιόδωρους χώρους και ένα εκλεπτυσμένο εσωτερικό, σχεδιασμένο με επίκεντρο την άνεση και την ευεξία των επιβατών.

Η DS Automobiles πρωταγωνιστεί στην AUTO ATHINA 2026 

DS N°8: Πρόσκληση για ηλεκτρικά ταξίδια μεγάλων αποστάσεων

Στην κορυφή της γκάμας της DS Automobiles, το DS N°8 εκφράζει μια σύγχρονη προσέγγιση στο ταξίδι μεγάλων αποστάσεων, συνδυάζοντας την ηλεκτροκίνηση με τη γαλλική φινέτσα, την τεχνολογική πρωτοπορία και την εξαιρετική άνεση. Η σχεδίασή του αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της τεχνολογικής του υπεροχής. Οι ρέουσες γραμμές και η εκτεταμένη αεροδυναμική εξέλιξη έχουν οδηγήσει σε συντελεστή Cx 0,24, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ενεργειακή αποδοτικότητα του μοντέλου.

Η DS Automobiles πρωταγωνιστεί στην AUTO ATHINA 2026 
Στην έκδοση Long Range, το DS N°8 προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 750 km στον συνδυασμένο κύκλο WLTP και πάνω από 500 km σε αυτοκινητόδρομο, διευρύνοντας ουσιαστικά τους ορίζοντες του ηλεκτρικού ταξιδιού. Παράλληλα, η δυνατότητα ταχείας φόρτισης επιτρέπει την ανάκτηση έως και 200 km αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά.

Η DS Automobiles πρωταγωνιστεί στην AUTO ATHINA 2026

N°4 PERFORMANCE Line: Από τη Formula E στον δρόμο
Μια διαφορετική έκφραση της DS Automobiles φέρνει στην Auto Athina 2026 το N°4 PERFORMANCE Line, η έκδοση περιορισμένης παραγωγής που αντλεί έμπνευση από τον κόσμο της Formula E.Εμπνευσμένο από τη χαρακτηριστική σχεδίαση του αγωνιστικού DS E-TENSE FE25, το N°4 PERFORMANCE Line υιοθετεί τον εμβληματικό συνδυασμό χρυσού και μαύρου που έχει συνδεθεί με την αγωνιστική παρουσία της DS Automobiles.

Τα σατινέ χρυσά καλύμματα των εξωτερικών καθρεπτών, οι ειδικές λεπτομέρειες στην πίσω κολόνα με αναφορές στο μονοθέσιο της Formula E και το έμβλημα DS PERFORMANCE Line ενισχύουν τον αποκλειστικό χαρακτήρα της έκδοσης. Στο εσωτερικό, οι επενδύσεις από μαύρη Alcantara και οι ιδιαίτερες σχεδιαστικές λεπτομέρειες δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την πολυτέλεια με έναν πιο δυναμικό χαρακτήρα. Η σύνδεση με τη Formula E δεν περιορίζεται στην αισθητική. Από το 2015, η DS Automobiles αξιοποιεί τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ABB FIA Formula E ως πεδίο εξέλιξης της τεχνογνωσίας της, μεταφέροντας την εμπειρία που απέκτησε στις πίστες στην εξέλιξη των ηλεκτροκίνητων συστημάτων της.

Η DS Automobiles πρωταγωνιστεί στην AUTO ATHINA 2026 

Με την πανελλήνια πρεμιέρα του νέου DS N°7, το DS N°8 στην κορυφή της γκάμας και το N°4 PERFORMANCE Line να συνδέει τη μάρκα με τα Πρωταθλήματα στην Formula E, η DS Automobiles παρουσιάζει στην Auto Athina 2026 το νέο της πρόσωπο και τη δική της, ξεχωριστή προσέγγιση στη γαλλική τέχνη του ταξιδιού.

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