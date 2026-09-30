Η nrg συνεχίζει με σταθερό ρυθμό την ανάπτυξη του δικτύου των φυσικών της καταστημάτων, ενισχύοντας την παρουσία της σε επιλεγμένα σημεία της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία προχώρησε στη λειτουργία νέου καταστήματος στο Γαλάτσι, διευρύνοντας περαιτέρω την παρουσία της στην Αττική.

Το νέο κατάστημα προσφέρει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να ενημερωθούν δια ζώσης για το σύνολο των προϊόντων και των υπηρεσιών της nrg, να συζητήσουν τις ενεργειακές τους ανάγκες και να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες λύσεις της εταιρείας.

Η ανάπτυξη των φυσικών σημείων της nrg αντανακλά τη σημασία που εξακολουθεί να έχει η προσωπική επαφή στην εξυπηρέτηση των καταναλωτών, παράλληλα με τις δυνατότητες που προσφέρουν τα ψηφιακά κανάλια. Στα καταστήματα της εταιρείας, οι πελάτες μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στην ενημέρωση και την υποστήριξη που χρειάζονται, σε ένα περιβάλλον όπου μπορούν να συζητήσουν τις επιλογές τους και να λάβουν πληροφόρηση με βάση τις δικές τους ανάγκες.

Η παρουσία της nrg μέσα από ένα διαρκώς αναπτυσσόμενο δίκτυο φυσικών σημείων αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου μοντέλου εξυπηρέτησης, που συνδυάζει την προσωπική επαφή με τα ψηφιακά κανάλια. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία διευρύνει τα σημεία επαφής με τους πελάτες της και δημιουργεί περισσότερες δυνατότητες άμεσης και προσωποποιημένης εξυπηρέτησης.

«Στην nrg επενδύουμε σταθερά στην ανάπτυξη του δικτύου των καταστημάτων μας, με στόχο να βρισκόμαστε ακόμη πιο κοντά στους πελάτες μας. Το νέο κατάστημα στο Γαλάτσι αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην πορεία μας, ενισχύοντας την παρουσία μας στην Αττική.

Παράλληλα, μέσα από τον συνδυασμό των φυσικών και των ψηφιακών μας καναλιών, προσφέρουμε στους καταναλωτές άμεση, ολοκληρωμένη και προσωποποιημένη ενημέρωση και εξυπηρέτηση», δήλωσε η Μπαπούζα Βασιλική Head of Retail Marketing.

Το νέο κατάστημα στο Γαλάτσι βρίσκεται στη Λεωφόρο Γαλατσίου 97-99



Σχετικά με την nrg

Η nrg αποτελεί τον ολοκληρωμένο πάροχο ενέργειας που καλύπτει όλο το φάσμα των ενεργειακών αναγκών του Έλληνα καταναλωτή εντός κι εκτός σπιτιού και επιχείρησης. Μέσα από πρωτοποριακά προγράμματα ενέργειας για το σπίτι και την επιχείρηση, οι πελάτες της nrg αποκτούν πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου προϊόντα και υπηρεσίες, σχεδιασμένα και προσαρμοσμένα ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες και διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες όλων των κατηγοριών καταναλωτών.

Το εμπορικό αποτύπωμα της εταιρείας ενισχύεται μέσα από ένα δίκτυο 14 καταστημάτων συνολικά, το οποίο επεκτείνεται στρατηγικά μέσω του μοντέλου Franchise καθώς και από ένα διευρυμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη τη χώρα. Η nrg διατηρεί ισχυρή παρουσία στο Λεκανοπέδιο Αττικής και τη Θεσσαλονίκη, ενώ επεκτείνεται δυναμικά και σε μεγάλες πόλεις της Περιφέρειας.

Στον πυρήνα της στρατηγικής της εταιρείας βρίσκεται η τεχνολογική και ψηφιακή καινοτομία, με προηγμένες υποδομές και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την εμπειρία του πελάτη, όπως το e-contract και οι ψηφιακές λύσεις εξυπηρέτησης. Παράλληλα, η nrg προσφέρει λύσεις που υποστηρίζουν τη μετάβαση σε ένα πιο «έξυπνο» και βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο, δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες της να βελτιώνουν το ενεργειακό και περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες και ενεργειακές επιλογές.

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