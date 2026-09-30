Μοιραράκη: «Κακοποιήθηκα από τον πρώτο μου σύζυγο, πρέπει να μιλάμε»

Τι είπε η παρουσιάστρια του Cash or Trash για τις πλαστικές επεμβάσεις

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Επιμέλεια STAR.GR
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δέσποινα Μοιραράκη αποκάλυψε ότι υπήρξε θύμα κακοποίησης στον πρώτο της γάμο.
  • Τόνισε τη σημασία της ομιλίας για την κακοποίηση και την ανάγκη να μην σιωπούν οι γυναίκες.
  • Αναφέρθηκε στη θετική της εμπειρία στον δεύτερο γάμο της.
  • Σχολίασε τη σχέση της με τις πλαστικές επεμβάσεις, επισημαίνοντας την προσοχή που δείχνει.
  • Ανέφερε την ανάγκη για καθαριότητα του προσώπου και την προσοχή στις επεμβάσεις, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τον πρώτο καφέ με τη Ζήνα ήπιε το πρωί της Τετάρτης η Δέσποινα Μοιραράκη, και εξομολογήθηκε πως στον πρώτο της γάμο πέρασε άσχημα και κακοποιήθηκε πολύ. 

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H Δέσποινα Μοιραράκη στον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα

H Δέσποινα Μοιραράκη στον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα

«Δεν πρέπει να κλείνει το στόμα της και να δέχεται από τον οποιοδήποτε άνθρωπο την κακοποίηση. Εγώ έχω κακοποιηθεί από τον πρώτο μου σύζυγο. Τότε ήταν άλλες εποχές. Πρέπει έπρεπε πάντα να μιλάνε. Να σταματήσουν να υποφέρουν»  ανέφερε και πρόσθεσε:

«Θα ήθελα να πω στους άντρες πως έχουμε ψυχή δεν είμαστε πράγματα. Βρήκα στον δεύτερο γάμο ό, τι δεν βρήκα στον πρώτο».

Μοιραράκη: «Κακοποιήθηκα από τον πρώτο μου σύζυγο, πρέπει να μιλάμε»

Η παρουσιάστρια της εκπομπής Cash or Trash, της εκπομπής που αγαπά τα παλιά αντικείμενα και προβάλλεται καθημερινά στις 17:20 μέσα από τη συχνότητα του Star, μίλησε και για τη σχέση της με τις πλαστικές επεμβάσεις. 

“Έναν γιατρό έχω, δεν κάνω πολλά πράγματα επειδή φοβάμαι. Έχω τον πλαστικό μου. όσο περνάνε τα χρόνια όσο πιο πολλά πράγματα κάνουμε τόσο μπουκώνουμε. Το μυστικό είναι κάθε βράδυ οπωσδήποτε να βγάλουμε το μακιγιάζ να είναι καθαρό το πρόσωπο και να βάλουμε μία κρέμα” δήλωσε η επιχειρηματίας ενώ σχολιάζοντας το περιστατικό με τον Γιώργο Μαζωνάκη που πέθανε κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης σε ιατρείο τόνισε πως εκείνη αν και είναι θετικός άνθρωπος δεν είναι ευκολόπιστη και το ψάχνει. 

Δείτε τον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα





 

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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
 |
CASH OR TRASH
 |
ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
 |
ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
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