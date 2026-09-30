Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο, με αλλαγές στις ρυθμίσεις οφειλών, αυστηρότερους όρους για τους servicers, αυξημένη επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης.

Από τις 72 στις 120 δόσεις για τη ρύθμιση οφειλών

Η πρώτη παρέμβαση αφορά στη διεύρυνση του καθεστώτος των 72 δόσεων σε 120. Το ελάχιστο ποσό καταβολής των οφειλετών ορίζεται στα 30 ευρώ.

Μπορούν να συμπεριληφθούν οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 31/12/2024 και δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης στις 30/09/2026. Η αίτηση ένταξης στη ρύθμιση μπορεί να υποβληθεί έως 30/06/2027. Πολίτες που έχουν υπαχθεί στην ρύθμιση των 72 δόσεων, μπορούν να υπαχθούν με αίτησή τους στη ρύθμιση των 120 δόσεων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε 4 παρεμβάσεις για την ακρίβεια στο υπουργικό συμβούλιο

Η ρύθμιση αφορά τόσο τα χρέη προς τη φορολογική αρχή, όσο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Τρέχουσες οφειλές (μετά τις 1/1/2025), δηλαδή κάτω των 2 ετών, ρυθμίζονται με τη πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.

Το επιτόκιο της ρύθμισης των 120 δόσεων είναι το ίδιο με αυτό της πάγιας ρύθμισης των 24 δόσεων (5,84%), λαμβάνοντας υπόψη την ίση μεταχείριση μεταξύ των πολιτών που έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους με την πάγια ρύθμιση και όσων εντάσσονται στις 120 δόσεις.

Σημειώνεται ότι το επιτόκιο της πάγιας ρύθμισης έχει παραμείνει παγωμένο με διαδοχικές νομοθετικές ρυθμίσεις, έτσι ώστε να μην επαυξηθεί από τις αυξήσεις των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Αυστηρότεροι όροι στους servicers

Παράλληλα, τίθενται αυστηρότεροι όροι στους servicers, με στόχο την προστασία του συνεπούς οφειλέτη από πλειστηριασμό ή κατάσχεση.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, εάν ένας servicer παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση, η πράξη θα ακυρώνεται. Παράλληλα, θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ, ενώ ο πολίτης θα πιστώνεται με πέντε δόσεις της αρχικής συμφωνίας.

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η ελάφρυνση στο diesel θα φτάσει τα 20 λεπτά

«Μετατρέπουμε μια μη δεσμευτική διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης σε σαφές πλαίσιο, με κανόνες και προθεσμίες απαντησης του servicer, καθώς και τεκμηριωμένη πρόταση ρύθμισης. Σε αυτήν θα υπάρχει πλαφόν 15% στην προκαταβολή αντί της ελεύθερης κρίσης του πιστωτή, όπως ισχύει τώρα. Κι αν ο πολίτης δε λάβει πλήρη εικόνα της οφειλής του εντός 45 ημερών, τότε θα παγώνουν οι τόκοι», είπε ο πρωθυπουργός.

Υπενθυμίζεται πως από τις 21 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η προστασία πρωτης κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, δίνοντας τη δυνατότητα αποπληρωμής διατήρησης της πρωτης κατοικιας. Με αυτόν τον τρόπο, χιλιάδες δικαιούχοι έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να διευθετήσουν τις υποχρεώσεις τους ανασαίνοντας από το βάρος των προσαυξήσεων.

Στα 15 λεπτά η επιδότηση στο diesel

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίσης αύξηση της επιδότησης diesel στην αντλία από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο και θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου.

Παράλληλα, τα διυλιστήρια προχωρούν σε δικές τους προσφορές. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του πρωθυπουργού, μαζί με τις εκπτώσεις των διυλιστηρίων, η συνολική ελάφρυνση θα φτάνει τα 20 λεπτά ανά λίτρο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα διατεθεί κάτω από το 1,75 ευρώ

Κάτω από 1,75 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης

Όσον αφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η τιμή του θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο.

Οι σχετικές ανακοινώσεις, όπως ανέφερε, θα γίνουν πριν από τις 15 Οκτωβρίου.

«Δε χρειάζεται άλλη μία εθνική κρίση μέσα σε μία παγκόσμια κρίση»

Παρουσιάζοντας τις παρεμβάσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις οικονομικές πιέσεις που προκαλεί το διεθνές περιβάλλον.

«Επιλογή της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να ναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας» σημείωσε στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Ο πρωθυπουργός περιέγραψε το διεθνές περιβάλλον ως «αλυσιδωτή καταιγίδα» που πλήττει όλα τα κράτη και τόνισε: «Δε χρειάζεται άλλη μία εθνική κρίση μέσα σε μία παγκόσμια κρίση».

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης θα εξετάζονται ανά 15ήμερο, ανάλογα με την εξέλιξη των συνθηκών.

Η πρόταση στις Βρυξέλλες

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το ζήτημα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπογραμμίζοντας ότι κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία πρέπει να έχει «ευρωπαϊκή σφραγίδα».

«Κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα. Η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη - μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία ενώπιον της παρούσας κρίσης. Απέστειλα επιστολή σε Πρόεδρο της Κομισιόν και Πρόεδρο Eurogroup» είπε ο πρωθυπουργός.