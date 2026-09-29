Στο Ειδικό Δικαστήριο παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος για το λεγόμενο «μπάζωμα» στο σημείο της τραγωδίας των Τεμπών. Το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο υιοθέτησε την πρόταση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Δημήτρη Μητρουλιά.

Ο πρώην υφυπουργός παραπέμπεται για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, σε σχέση με τις ενέργειες που έγιναν στον χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών και την αλλοίωσή του μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών.

Ο Χρήστος Τριαντόπουλος έχει αρνηθεί τις κατηγορίες και ισχυρίζεται πως δεν έδωσε εντολή για αλλοίωση του σημείου του δυστυχήματος και δε φέρει ευθύνη.

Κατά την εισαγγελική πρόταση, ως συμμέτοχοι σε παράβαση καθήκοντος παραπέμπτονται και: ο Αγάπιος Χαρακόπουλος (τότε αστυνομικός διευθυντής Λάρισας), ο Ευάγγελος Φαλάρας (Περιφερειάρχης Θεσσαλίας της Πυροσβεστικής), ο τέως γ.γ. Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Παπαγεωργίου και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

Τριαντόπουλος: «Αποφάσισα να μη συμμετέχω στα ψηφοδέλτια της ΝΔ»

Αμέσως μετά τις εξελίξεις αυτές, ο κ. Τριαντόπουλος προέβη σε ανακοίνωση στην οποία γνωστοποιεί ότι δε θα είναι υποψήφιος στις εκλογές του 2027 με τη Νέα Δημοκρατία.

«Δήλωση σε συνέχεια της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου

Από το 2019, όταν εισήλθα στην πολιτική, πορεύομαι με τον ίδιο αξιακό κώδικα και με σταθερό στόχο να εργάζομαι για το καλό του τόπου και μόνο. Καθ' όλη την πορεία μου, αποδεδειγμένα δεν δίστασα ποτέ να αναλάβω την ευθύνη και να βγω μπροστά όταν αυτό απαιτούσε το καλό της πατρίδας, της κυβέρνησης και της παράταξης. Πάντα με ειλικρίνεια, αξιοπρέπεια και σεβασμό στους πολίτες.

Με ειλικρίνεια, λοιπόν, αξιοπρέπεια και σεβασμό στους πολίτες, αντιμετωπίζω όλα όσα ακολούθησαν το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο και συχνά τοξικό περιβάλλον, όπου κυριάρχησαν θεωρίες συνωμοσίας και πολιτικές σκευωρίες με στόχο την εργαλειοποίηση της τραγωδίας, οι οποίες και κατέπεσαν όταν δόθηκε ο λόγος στην επιστήμη, επέλεξα να μιλήσω με ειλικρίνεια και θεσμικά, μέσα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Απέφυγα και αποφεύγω την τοξική αντιπαράθεση που κάποιοι επιδίωξαν ήδη από τότε και εξακολουθούν να επιδιώκουν, γιατί δεν συνάδει ούτε με την προσωπική μου αξιοπρέπεια, ούτε και με την πολιτική μου ηθική. Πίστευα και πιστεύω ότι απέναντι σε μια υπόθεση που έχει γίνει αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης με στόχο την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, η μόνη απάντηση είναι η αλήθεια και το φως.

Γι’ αυτό, από την πρώτη στιγμή, αφού παραιτήθηκα από το κυβερνητικό σχήμα, ζήτησα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο να τεθώ στη διάθεση της Δικαιοσύνης, του φυσικού μου δικαστή. Μια επιλογή πρωτόγνωρη για τα πολιτικά δεδομένα της χώρας.

Το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα, όπως πληροφορήθηκα από τον τύπο, την παραπομπή της υπόθεσης μου στο Ειδικό Δικαστήριο, στον φυσικό μου δικαστή.

Μια δικαστική κρίση που εκδόθηκε δεκαεπτά μήνες μετά την απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τον Απρίλιο του 2025, ώστε η υπόθεση να αξιολογηθεί από τη Δικαιοσύνη.

Σέβομαι απόλυτα την ιδιότητα των μελών του Δικαστικού Συμβουλίου, διαφωνώ, όμως, με το δημοσιοποιηθέν πόρισμα του βουλεύματός τους, που θα αντικρούσω στο επικείμενο Ειδικό Δικαστήριο, όπου θα γίνει σε βάθος αξιολόγηση της υπόθεσης, θα διαλευκανθούν όλα τα ζητήματα, και θα αποδειχθεί η αθωότητα μου – στην οποία και πιστεύω ακράδαντα.

Προτεραιότητά μου, πλέον, αποτελεί η διαδικασία που ξεκινά στο Ειδικό Δικαστήριο και η επιβεβαίωση της αθωότητας μου. Θα είναι μια διαδικασία προφανώς απαιτητική, η οποία εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να συμπορευθεί με την εξίσου απαιτητική προεκλογική προσπάθεια. Η σπουδαιότητα και των δύο διαδικασιών, με την αντίστοιχη προσήλωση, προσοχή και υπευθυνότητα που απαιτεί η καθεμιά, καθιστά, πρακτικά, μη εφικτή την – επί της ουσίας – παράλληλη συμμετοχή μου και στις δύο.

Ενόψει αυτών, στις επικείμενες εθνικές εκλογές, όπως ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, αποφάσισα να μην συμμετάσχω στο ψηφοδέλτιο της παράταξης στη Μαγνησία.

Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ξεκάθαρος και ειλικρινής με τους πολίτες και την κοινωνία.

Θα συνεχίσω να εργάζομαι για το καλό του τόπου μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας κοινοβουλευτικής θητείας, τιμώντας την ψήφο των 21.492 συμπολιτών μου που με ανέδειξαν πρώτο σε σταυροδοσία βουλευτή στη Μαγνησία στις εθνικές εκλογές του 2023.

Θέλω να τους ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη τους, η οποία όπως διαπιστώνω, μέσω της προσωπικής μας επαφής, παραμένει έντονη στο πρόσωπό μου, αλλά και για τη συνεργασία που έχουμε αναπτύξει όλη αυτή την περίοδο για το καλό του τόπου μας. Άλλωστε, η αγάπη για τον τόπο μας, και η προσήλωση στην πρόοδό του, δεν σταματά και δεν καθορίζεται από θέσεις και αξιώματα, αλλά παραμένει σταθερή και είναι η κινητήρια δύναμη για συνεχείς συμπράξεις και συνέργειες για ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας.

Από το 2019 και έπειτα, η Μαγνησία έχει γυρίσει την πλάτη της στις δυνάμεις της αδράνειας που την κρατούσαν καθηλωμένη τόσα χρόνια. Πλέον, έχουμε πετύχει, αλλά και έχουμε δρομολογήσει, πολλά. Εύχομαι ό,τι έχουμε δρομολογήσει να ολοκληρωθεί και ελπίζω οι δυνάμεις της αδράνειας να μην επανέλθουν στο προσκήνιο. Και αυτό θα το διασφαλίσει μια ακόμα εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη στις εθνικές εκλογές του 2027, για την οποία όλοι μας θα δώσουμε ενεργά ακόμα έναν νικηφόρο πολιτικό αγώνα.

Τέλος, αναφορικά με την ουσία της υπόθεσης, αλλά και για τη μεθόδευση αυτής, σημειώνω ότι θα έχουμε αρκετές ευκαιρίες να συζητήσουμε και να αναδείξουμε πράγματα, και πρωτίστως την Αλήθεια, στο μέλλον».

Δίκη Τέμπη: «Ανοίγει» το κινητό του σταθμάρχη

Την ίδια ώρα, ανοίγει ο δρόμος για την εξέταση του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη, ο οποίος είχε βάρδια τη νύχτα της σιδηροδρομικής τραγωδίας.

Το δικαστήριο έκανε δεκτό το σχετικό αίτημα, ενώ η εισαγγελική πρόταση είχε ήδη κινηθεί προς την κατεύθυνση της άρσης του απορρήτου και της εργαστηριακής εξέτασης της συσκευής. Στόχος είναι να αναζητηθούν δεδομένα που μπορούν να αποσαφηνίσουν τις επικοινωνίες και τις ενέργειες που προηγήθηκαν της σύγκρουσης.

Στο πλαίσιο της πραγματογνωμοσύνης αναμένεται να ελεγχθούν οι εισερχόμενες και εξερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις, καθώς και τα μηνύματα. Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις επικοινωνίες μέσω εφαρμογών, μεταξύ των οποίων και το Viber.

Οι ειδικοί θα εξετάσουν επίσης την κάρτα SIM και την κάρτα μνήμης του τηλεφώνου. Εφόσον εντοπιστούν αρχεία που έχουν διαγραφεί, θα επιχειρηθεί η ανάκτησή τους, στον βαθμό που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη δίκη, καθώς οι επικοινωνίες του σταθμάρχη κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο δικαστικής αξιολόγησης.

Δίκη Τέμπη: «Μας κουνούσαν το δάχτυλο ότι όλα ήταν ασφαλή»

Η δίκη συνεχίστηκε σήμερα με τις καταθέσεις του Δημήτρη και της Αθανασίας Μπουρνάζη, οι οποίοι έχασαν τον πατέρα τους, Ευάγγελο, και τον αδελφό τους, Παναγιώτη, στη σιδηροδρομική τραγωδία.

«Την επόμενη μέρα το πρωί μου τηλεφώνησε ο αδελφός του πατέρα μου. Κάλεσα και τον αδελφό και τον πατέρα μου. Δεν απαντούσε κανείς. Είχαν καταστραφεί τα κινητά τους. Ήρθαμε στην Λάρισα και δεν μπορούσα να μάθω τίποτα, δεν υπήρχε καμία οργάνωση, ήταν ένα χάος. Δεν βρήκαμε τίποτα στα χαρτιά των επιζώντων.

Δώσαμε δείγμα για τεστ DNA. Συνεχίσαμε να ρωτάμε για τους δικούς μας ανθρώπους. Αρχίσαμε να σκεφτόμαστε τι πήγε λάθος και μπήκαν δυο τρένα σε μια γραμμή το 2023. Δεν μπορούσαμε να διανοηθουμε τι είχε γίνει. Όλοι οι άνθρωποι έχασαν την ζωή τους τόσο άδικα από αμέλεια ανθρώπων που δεν έχουν συναίσθηση τι γίνεται γύρω τους. Βρίσκονται άνθρωποι σε θέσεις ευθύνης διορίζονται από έναν γνωστό. Μιλαω για τους υπουργούς, τους σταθμαρχες. Δεν υπήρχε καμία ασφάλεια. Λειτουργούσαν πανάρχαια βαγόνια. Μας κουνουσαν το δάχτυλο ότι είμαστε ασφαλείς. Από πίσω υπάρχουν 57 οικογένειες. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το 2023 ο πατέρας και ο αδελφός μου χάθηκαν επειδή δύο τρένα μπήκαν στην ίδια γραμμή. Αυτήν την στιγμή θα ζούσαν. Θα ήθελα να αποδώσετε δικαιοσύνη. Μέσα σε αυτά τα τρένα θα μπορουσατε να είστε εσείς. Η δικαιοσύνη και οι ποινές θα πρέπει να είναι παραδειγματικες. Άν πέσουν στα μαλακά αυτό θα ξανασυμβεί», ανέφερε ο Δημήτρης Μπουρνάζης.

Από την πλευρά της, η Αθανασία Μπουρνάζη πρόσφερε: «Όλα ξεκίνησαν όταν μπήκαν σε αυτό το τρένο. Πήγαιναν για να δουν τον ανιψιό μου. Μου έστελναν φωτογραφίες και ήταν χαρούμενοι. Πίστευα πως ήταν ζωντανοί. Είδαμε τις λίστες όσων επέζησαν αλλά δεν ήταν εκεί. Ο πατέρας μου ήταν ένα δυνατός και άξιος άνθρωπος. Ο αδελφός μου είχε πάρα πολλά όνειρα. Πιστεύαμε ότι οι δικοί μας άνθρωποι θα πήγαιναν στον προορισμό τους και γύρισαν πίσω δύο φέρετρα. Πρέπει να αποδοθούν οι ευθύνες. Ο κάθε κατηγορούμενος να πληρώσει το χρέος του. Αν δεν αποδωθούν ευθύνες το κακό θα ξαναγίνει. Δυστυχώς όλα κυκλοφορούν ακόμη με τον ίδιο ρυθμό. Μπαίνουν στα τρένα και δεν ξέρουν αν θα βγουν ζωντανοί. Ζουν από τύχη».