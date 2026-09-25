Συρίγος: Είμαστε πολύ κοντά σε επέκταση χωρικών υδάτων νότια της Κρήτης

Η παρουσίαση του βιβλίου «Ελλάδα - Τουρκία: 50 ερωτήματα και απαντήσεις»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Άγγελος Συρίγος παρουσίασε το βιβλίο του «Ελλάδα και Τουρκία: 50 ερωτήματα και απαντήσεις» στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός».
  • Δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι πολύ κοντά στην επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ν.μ. νοτίως της Κρήτης.
  • Το βιβλίο εξετάζει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και περιλαμβάνει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την ελληνική κυριαρχία και την τουρκική θέση.
  • Στην παρουσίαση συμμετείχαν ο Ευάνθης Χατζηβασιλείου και ο Αλέξης Παπαχελάς, οι οποίοι επαίνεσαν την ανάλυση του Συρίγου.
  • Η συζήτηση συντονίστηκε από τη δημοσιογράφο Κατερίνα Τσαμούρη.


Στην κατάμεστη αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός», ο Άγγελος Συρίγος παρουσίασε το νέο του βιβλίο: «Ελλάδα και Τουρκία:  50 ερωτήματα και απαντήσεις».  Στο πλαίσιο της παρουσίασης, ο συγγραφέας έκανε και μια σημαντική αποκάλυψη: δήλωσε ότι η χώρα μας είναι πολύ κοντά στο να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 νμ, νοτίως της Κρήτης!  

Συρίγος: Τι σημαίνει η χωροθέτηση των θαλάσσιων πάρκων της Τουρκίας

«Ελλάδα και Τουρκία: 50 ερωτήματα και απαντήσεις» είναι το βιβλίο που εστιάζει στο παρελθόν, το παρόν και το αύριο των ελληνοτουρκικών σχέσεων. 

«Δε χαρίζεται ο ρόλος του ζωτικού γεωπολιτικού παίκτη. Διεκδικείται. Αυτό περιλαμβάνει και διακινδύνευση και  πρωτοβουλίες. Και βεβαίως δεν αρκεί η απλή επίκληση του διεθνούς δικαίου» ανέφερε κατά την παρουσίαση του βιβλίου ο συγγραφέας του Άγγελος Συρίγος, Καθηγητής  Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και  Βουλευτής της ΝΔ.        

Ψυχρός πόλεμος Ισραήλ - Τουρκίας μετά την ομιλία Νετανιάχου

«Γιατί οι Τούρκοι αμφισβητούν την ελληνική κυριαρχία επί των νησιών; Τί είναι η "Γαλάζια Πατρίδα"; Και κυρίως, «τι πρέπει να κάνουμε για να αλλάξει η σημερινή κατάσταση;»: Σε αυτά και άλλα πολλά – επίκαιρα - ερωτήματα δίνει απαντήσεις το βιβλίο, για το οποίο μίλησαν ο  Καθηγητής Ιστορίας του Μεταπολεμικού Κόσμου στο ΕΚΠΑ Ευάνθης Χατζηβασιλείου και ο δημοσιογράφος και διευθυντής της εφημερίδας «Καθημερινή» Αλέξης Παπαχελάς

«Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο, λεπτομερές, κείμενο με ολοκληρωμένη γνώση και ανάλυση. Και για να το κάνει αυτό, πρέπει να εξηγήσει και την τουρκική θέση» τόνισε ο κ. Χατζηβασιλείου, ενώ ο κ. Παπαχελάς ανέφερε κατά την παρουσίαση: «Δίνει στοιχειοθετημένες απαντήσεις, οι οποίες ξεκινάνε από την ιστορία των θεμάτων, εξηγούν πώς και πότε γεννήθηκαν και πώς εξελίχθηκαν μέσα στο χρόνο.  


Συρίγος: Πολύ κοντά η Ελλάδα στην επέκταση χωρικών υδάτων στα 12 ν.μ. νοτίως της Κρήτης  

Από την παρουσίαση «βγήκε» και είδηση, δια στόματος του κ.Συρίγου, ότι η Ελλάδα είναι πολύ κοντά στην επέκταση των χωρικά της υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, νοτίως της Κρήτης.   

Αποκάλυψη Star: Στο τραπέζι η επέκταση στα 12 ν.μ. νότια-δυτικά της Κρήτης

Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος του Star, Κατερίνα Τσαμούρη. 

Η παρουσίαση του βιβλίου από τη διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη

Η παρουσίαση του βιβλίου από τη διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη  
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