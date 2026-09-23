Μητσοτάκης στην Ομογένεια: Θέλουμε την επόμενη εκλογή για να αλλάξει η χώρα

«Πρέπει να εργαστούμε διπλά σκληρά για να πείσουμε τον ελληνικό λαό»

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την πρώτη διερευνητική γεώτρηση φυσικού αερίου από κοινοπραξία Exxon και ελληνικής εταιρείας, πιθανώς την άνοιξη του 2027.
  • Τόνισε την ανάγκη ενεργειακής ασφάλειας και ανεξαρτησίας για τη γεωπολιτική ισχύ της χώρας.
  • Αναφέρθηκε στην επιθυμία της κυβέρνησης για επόμενες εκλογές, επισημαίνοντας ότι χρειάζονται μεταρρυθμίσεις και σκληρή δουλειά.
  • Δεσμεύτηκε ότι οι επιτυχίες της κυβέρνησης είναι μη αναστρέψιμες και ότι έχουν εκπληρώσει τις υποσχέσεις τους προς τον ελληνικό λαό.
  • Επισήμανε την ανάγκη να πείσουν τον ελληνικό λαό για την αξία της εμπιστοσύνης τους στην κυβέρνηση.

"Την περηφάνια του που σε λίγους μήνες θα πραγματοποιηθεί η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από μια κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου" εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη.

Σημείωσε ότι θα γίνει "πιθανώς προς την άνοιξη του 2027 και πρόσθεσε ότι "από το 1970, είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο ξανά".

"Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύος, και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας" ανέφερε ο Κ. Μητσοτάκης.

Μητσοτάκης στη Silicon Valley: Συζητήσεις με την General Catalyst

Επίσης ο πρωθυπουργός μίλησε με σεμνότητα όταν αναφέρθηκε γιατί η κυβέρνηση διεκδικεί μια επόμενη εκλογή και όχι μια τρίτη θητεία όπως αναφέρθηκε στην εκδήλωση από ομογενείς.

"Υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει, πολλές ακόμη μεταρρυθμίσεις που πρέπει να εφαρμοστούν. Πρέπει να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι όσα έχουμε επιτύχει είναι ουσιαστικά μη αναστρέψιμα" ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε πως «αναφέρθηκε ότι επιδιώκουμε μια τρίτη θητεία. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν έχει να κάνει με το "να σπάσουμε το ρεκόρ". Πρόκειται πραγματικά για την αλλαγή της χώρας. Αυτό είναι που με ωθεί και ωθεί την κυβέρνησή μας να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά για να βελτιώσουμε τη ζωή των απλών Ελλήνων, αλλά και να ενισχύσουμε τη γεωπολιτική και οικονομική θέση της Ελλάδας στο εξωτερικό. Και αντιμετωπίζουμε αυτή την πρόκληση με μεγάλη ταπεινότητα".

Ο Μητσοτάκης στα γραφεία της Nvidia και της Sequoia Capital στην Καλιφόρνια

Ο πρωθυπουργός τόνισε επίσης ότι "γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όσο περισσότερο παραμένεις στην εξουσία, τόσο μεγαλύτερη είναι η αντίληψη ορισμένων ότι υπάρχει ανάγκη για κάποια αλλαγή. Επομένως, πρέπει να εργαστούμε διπλά σκληρά για να πείσουμε τον ελληνικό λαό ότι αξίζουμε την εμπιστοσύνη του".

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέμεινε στο θέμα και πρόσθεσε ότι "όταν εξετάζω τις υποσχέσεις που δώσαμε στον ελληνικό λαό το 2023 και κοιτάζω το ιστορικό των επιτευγμάτων μας, πιστεύω ότι μπορούμε να κοιτάξουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη και να πούμε: ναι, εκπληρώσαμε τις περισσότερες, αν όχι όλες, τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε απέναντι στους Έλληνες το 2023. Και αυτό αποτελεί σφραγίδα έγκρισης, εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας για τη συμφωνία που υπογράψαμε με τον ελληνικό λαό πριν από 4 χρόνια".

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