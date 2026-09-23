Καιρός: Έρχεται βροχερό Σαββατοκύριακο παρά την πρόσκαιρη βελτίωση

Έπεσαν τα πρώτα χιόνια σε Όλυμπο και Καϊμακτσαλάν

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μικρή βελτίωση του καιρού αναμένεται τις επόμενες ώρες, αλλά θα είναι προσωρινή.
  • Από την Παρασκευή επιστρέφουν οι βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας.
  • Το Σαββατοκύριακο προβλέπεται βροχερό, με άστατο καιρό.
  • Σήμερα, οι θερμοκρασίες κυμαίνονται από 0 βαθμούς στις ορεινές περιοχές έως 24-26 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές.
  • Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αναμένεται την Πέμπτη, με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας.

Μικρή υποχώρηση των βροχοπτώσεων και βελτίωση του καιρού αναμένεται τις επόμενες ώρες, μετά την κακοκαιρία των τελευταίων ημερών. Ωστόσο, σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου του STAR Ματίνας Μπέρου, η βελτίωση δε θα έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς από την Παρασκευή οι βροχές αναμένεται να επιστρέψουν, ενώ το Σαββατοκύριακο προβλέπεται βροχερό.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Όπως ανέφερε η Ματίνα Μπέρου, η ημέρα ξεκίνησε με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, κυρίως στις ορεινές περιοχές της Ηπείρου και της Μακεδονίας, όπου ο υδράργυρος πλησίασε ακόμη και τους 0 βαθμούς Κελσίου.

Μάλιστα, τις προηγούμενες ημέρες σημειώθηκαν και τα πρώτα χιόνια στον Όλυμπο και το Καϊμακτσαλάν.

Σήμερα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του Star, οι βροχοπτώσεις έχουν περιοριστεί κυρίως στην Κρήτη, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και το βράδυ.

Στην υπόλοιπη χώρα επικρατεί κατά διαστήματα ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις, ενώ οι άνεμοι έχουν παρουσιάσει μικρή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 24-26 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές, ενώ λίγο υψηλότερες θα είναι οι θερμοκρασίες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Βελτιωμένος ο καιρός την Πέμπτη

Ακόμη καλύτερες αναμένεται να είναι οι καιρικές συνθήκες αύριο, Πέμπτη. Σε ολόκληρη τη χώρα προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, περίπου 1 έως 2 βαθμούς.

Η βελτίωση, ωστόσο, φαίνεται πως θα είναι προσωρινή.

Επιστρέφουν οι βροχές από την Παρασκευή

Από την Παρασκευή αναμένεται νέα μεταβολή του καιρού, με τις βροχές να επιστρέφουν σε αρκετές περιοχές.

Παράλληλα, σύμφωνα με την πρόγνωση της Ματίνας Μπέλλου, το Σαββατοκύριακο αναμένεται βροχερό, με το σκηνικό να γίνεται και πάλι πιο άστατο.

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