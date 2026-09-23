Η Ευαγγελία Μουμούρη μιλά για την αληθινή ιστορία του Παναγιωτάκη που κρύβεται πίσω από το σενάριο της σειράς «Ριφιφί» - Βίντεο αρχείου Στούντιο 4

Η σειρά «Ριφιφί» έκανε πρεμιέρα τη Δευτέρα, βασισμένη σε αληθινά γεγονότα. Πίσω από την ιστορία που έγινε γνωστή μέσα από τη μυθοπλασία κρύβονται δύο πραγματικές υποθέσεις που απέχουν χρονικά, αλλά συνδέονται με έναν απρόσμενο τρόπο.

Η πρώτη είναι η συγκλονιστική ιστορία του μικρού Παναγιώτη Βασιλέλλη, ενός παιδιού από τη Μυτιλήνη που έδωσε μάχη με τον καρκίνο και για τη θεραπεία του οποίου κινητοποιήθηκε ολόκληρη η Ελλάδα.

Η δεύτερη είναι το περίφημο «ριφιφί του αιώνα» στην Τράπεζα Εργασίας, μια διάρρηξη που έγινε το 1992 στην Αθήνα, με τους δράστες να φτάνουν στις τραπεζικές θυρίδες μέσα από ένα υπόγειο τούνελ και να φεύγουν χωρίς ποτέ να ταυτοποιηθούν.

Η ιστορία του μικρού Παναγιωτάκη

Όλα ξεκίνησαν στη Μυτιλήνη, στα τέλη της δεκαετίας του ’90.

Ο μικρός Παναγιώτης Βασιλέλλης διαγνώστηκε, σε ηλικία μόλις ενός έτους και οκτώ μηνών, με νευροβλάστωμα τέταρτου σταδίου. Για την οικογένειά του άρχισε ένας αγώνας δρόμου προκειμένου να βρεθεί θεραπεία και να εξασφαλιστούν τα χρήματα που απαιτούνταν για τη νοσηλεία του στο εξωτερικό.

Ο πατέρας του, Ευστράτιος Βασιλέλλης, απευθύνθηκε δημόσια στην κοινωνία ζητώντας βοήθεια. Η έκκληση για οικονομική ενίσχυση ταξίδεψε πολύ πέρα από τη Μυτιλήνη.

Ο μικρός Παναγιώτης Βασιλέλλης, η ιστορία του οποίου ενέπνευσε τους σεναριογράφους της σειράς «Ριφιφί»

Άνθρωποι από κάθε γωνιά της Ελλάδας άρχισαν να προσφέρουν ό,τι μπορούσαν.

Καταστήματα και πολίτες συμμετείχαν στην προσπάθεια, ενώ δημιουργήθηκε ειδικός τραπεζικός λογαριασμός για να συγκεντρωθούν τα χρήματα που θα απαιτούνταν για τη θεραπεία του παιδιού.

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα συγκεντρώθηκε ένα ποσό περίπου 297.000 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάστηκαν αργότερα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Η ιστορία του Παναγιώτη Βασιλέλλη είχε συγκλονίσει ολόκληρη την Ελλάδα το 2001

Τα χρήματα, όμως, δεν ήταν διαθέσιμα στην οικογένεια με τον τρόπο που εκείνη χρειαζόταν.

Η υπόθεση μπλέχτηκε σε ένα σύνθετο διοικητικό και νομικό πλαίσιο που αφορούσε τη συγκέντρωση και τη διάθεση χρημάτων μέσω εράνων.

Η οικογένεια προσπαθούσε να εξασφαλίσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τα χρήματα για τη θεραπεία του Παναγιώτη στις Ηνωμένες Πολιτείες, την ώρα που η κατάσταση της υγείας του παιδιού επιδεινωνόταν.



Ο μικρός Παναγιώτης Βασιλέλλης έπασχε από μια μορφή καρκίνου κι έφυγε από τη ζωή το 2001

Το 2001 έγινε προσπάθεια να δοθεί λύση μέσω ειδικής νομοθετικής ρύθμισης. Τον Φεβρουάριο εκείνης της χρονιάς θεσπίστηκε διάταξη που επέτρεπε, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, την κατ’ εξαίρεση διάθεση χρημάτων σε περιπτώσεις σοβαρών ασθενειών. Ακολούθησε υπουργική απόφαση στις αρχές Μαρτίου.

Για την οικογένεια, όμως, ο χρόνος είχε πλέον τελειώσει.

Ο Παναγιώτης πέθανε στις 4 Μαρτίου 2001.

Δύο ημέρες αργότερα αποδεσμεύτηκε ποσό 12 εκατομμυρίων δραχμών, το οποίο τελικά διατέθηκε σε ιδρύματα για παιδιά.

Η τραγική ειρωνεία της υπόθεσης ήταν ότι η κοινωνία είχε ανταποκριθεί στην έκκληση της οικογένειας και ένα σημαντικό χρηματικό ποσό είχε συγκεντρωθεί για τη θεραπεία του παιδιού, όμως η διαδικασία για την πρόσβαση σε αυτά τα χρήματα δεν ολοκληρώθηκε εγκαίρως.

Η οικογένεια Βασιλέλλη προσέφυγε στη Δικαιοσύνη και η υπόθεση έφτασε μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Στις 6 Ιουνίου 2023 το Δικαστήριο με ψήφους 6 προς 1, έκρινε ότι δεν υπήρξε παραβίαση του άρθρου 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης, που αφορά το δικαίωμα στη ζωή. Η πλειοψηφία έκρινε ότι δεν μπορούσε να αποδειχθεί αιτιώδης σύνδεσμος ανάμεσα στο νομικό πλαίσιο και στον θάνατο του παιδιού.

Υπήρξε, ωστόσο, και αντίθετη δικαστική άποψη, η οποία περιλαμβάνεται στην απόφαση.

Η μητέρα του Παναγιώτη ζει σήμερα στη Λέσβο

Περισσότερα από 25 χρόνια μετά την απώλεια του γιου της, η Γεωργία Πιτσιλάδη εξακολουθεί να ζει με τη μνήμη του Παναγιώτη και να ζητά δικαίωση για όσα συνέβησαν τότε.

Η μητέρα του Παναγιώτη Βασιλέλλη, Γεωργία Πιτσιλάδη

Σήμερα κατοικεί στο Πλωμάρι της Λέσβου, μαζί με τον σύζυγό της, Στράτη Βασιλέλλη, και την κόρη τους, Παναγιώτα. Η ίδια έχει περιγράψει τον πόνο της ως μια πληγή που δεν έχει κλείσει, παρά τα χρόνια που έχουν περάσει. Όπως έχει πει, αυτό που εξακολουθεί να θέλει είναι να δικαιωθεί ο Παναγιώτης και να μη χαθεί η μνήμη του.

Μετά τον θάνατο του παιδιού, η οικογένεια συνέχισε τη ζωή της στη Λέσβο. Η Γεωργία απέκτησε αργότερα μία κόρη, την Παναγιώτα, που πήρε το όνομα του αδελφού της.

Δεκέμβριος 1992: Το «ριφιφί του αιώνα»

Τρία χρόνια πριν από τη γέννηση του Παναγιώτη, μια από τις πιο εντυπωσιακές διαρρήξεις στην ιστορία της Ελλάδας είχε ήδη συμβεί στην Αθήνα.

Ήταν ο Δεκέμβριος του 1992 και στόχος ήταν η Τράπεζα Εργασίας στην οδό Καλλιρρόης 19, στον Νέο Κόσμο.

Το σχέδιο των δραστών δεν θύμιζε μια συνηθισμένη τραπεζική ληστεία.

Το ριφιφί στην Τράπεζα Εργασίας στην Καλιρρόης το 1992 χαρακτηρίστηκε η «ληστεία του αιώνα»

Δημιούργησαν ένα υπόγειο τούνελ μήκους περίπου 23 μέτρων, κάτω από την περιοχή της Καλλιρρόης, και κατάφεραν να φτάσουν στο υπόγειο της τράπεζας, όπου βρίσκονταν οι θυρίδες.

Η επιχείρηση φαίνεται ότι απαιτούσε σημαντικό χρόνο και οργάνωση. Το τούνελ είχε υποστηρίγματα, ενώ για τη μεταφορά των προϊόντων της εκσκαφής είχαν χρησιμοποιηθεί ακόμη και ράγες.

Κανείς, όμως, δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως τι συνέβαινε κάτω από το έδαφος.

301 θυρίδες παραβιασμένες

Το πρωί της 21ης Δεκεμβρίου 1992, οι υπάλληλοι της τράπεζας βρέθηκαν μπροστά στην αποκάλυψη.

Οι δράστες είχαν παραβιάσει 301 από τις 1.151 θυρίδες.

Μέσα υπήρχαν χρήματα, κοσμήματα, οικογενειακά κειμήλια, έγγραφα και άλλα αντικείμενα μεγάλης αξίας.

Μέχρι και σήμερα δεν έχουν συλληφθεί οι δράστες του ριφιφί στην Τράπεζα Εργασίας το 1992

Το συνολικό ύψος της λείας δεν μπορούσε να υπολογιστεί με ακρίβεια, καθώς η τράπεζα δεν γνώριζε το ακριβές περιεχόμενο κάθε θυρίδας.

Δημοσιεύματα της εποχής μιλούσαν για δισεκατομμύρια δραχμές.

Το πραγματικά εντυπωσιακό στοιχείο, ωστόσο, ήταν ο τρόπος με τον οποίο έγινε η διάρρηξη.

Οι δράστες φαίνεται πως εργάζονταν κάτω από τη γη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έσκαψαν, απομάκρυναν τεράστιες ποσότητες χώματος, στήριξαν το τούνελ και έφτασαν στο υπόγειο της τράπεζας χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.

Οι συναγερμοί που δεν αποκάλυψαν το σχέδιο

Τις προηγούμενες ημέρες είχαν καταγραφεί περιστατικά που εκ των υστέρων απέκτησαν ιδιαίτερη σημασία.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου της 19ης και 20ής Δεκεμβρίου είχε σημάνει ο συναγερμός της τράπεζας αρκετές φορές. Οι έλεγχοι, όμως, δεν αποκάλυψαν κάτι που να προδίδει τη γιγαντιαία διάρρηξη που βρισκόταν σε εξέλιξη.

Πολλά σενάρια έχουν ακουστεί για τους πραγματικούς δράστες του ριφιφί, αλλά δεν βρέθηκαν ποτέ

Κάτοικοι της περιοχής είχαν αναφέρει επίσης ότι άκουγαν υπόκωφους θορύβους.

Υπήρξαν ακόμη αναφορές για άνδρες που εμφανίζονταν στην περιοχή με στολές που παρέπεμπαν σε εργαζομένους της ΕΥΔΑΠ, κοντά σε φρεάτιο.

Όταν αποκαλύφθηκε η διάρρηξη, όλα αυτά τα στοιχεία επανεξετάστηκαν.

Τίποτα, όμως, δεν ήταν αρκετό για να οδηγήσει στην ταυτότητα των δραστών.

Το μυστήριο που έμεινε άλυτο

Η έρευνα δεν κατάφερε να απαντήσει στο βασικό ερώτημα: ποιοι βρίσκονταν πίσω από το σχέδιο;

Δεν υπήρξε σύλληψη που να κλείσει οριστικά την υπόθεση. Με τα χρόνια διατυπώθηκαν διάφορες θεωρίες για το αν οι δράστες είχαν εσωτερική πληροφόρηση, αν γνώριζαν με ακρίβεια τη διαρρύθμιση του χώρου ή αν είχαν συνεργό που γνώριζε τα μέτρα ασφαλείας.

Οι θεωρίες, ωστόσο, δεν μετατράπηκαν σε αποδεδειγμένη λύση.

Λίγο αργότερα εντοπίστηκαν στην περιοχή της Βραυρώνας αντικείμενα που συνδέονταν με την τράπεζα, μεταξύ των οποίων επιταγές και άλλα έγγραφα.

Και πάλι, όμως, δεν προέκυψε ο άνθρωπος ή η ομάδα που είχε οργανώσει τη διάρρηξη.

Περισσότερες από τρεις δεκαετίες αργότερα, το «ριφιφί του αιώνα» εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο γνωστές ανεξιχνίαστες υποθέσεις της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.